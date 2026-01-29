Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 29 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 29 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है. वहीं, BJP के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर चुन लिए गए हैं. इन खबरों के अलावा, बजट से पहले 29 जनवरी 2026 को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया. पढ़ें गुरुवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

'सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, जिसकी उम्मीद थी...', UGC नियमों पर रोक के बाद क्या बोल रहे हैं नेता

सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर रोक लगा दी है. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का राजनीतिक दलों के नेताओं ने स्वागत किया है. TMC कल्याण बनर्जी से लेकर बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे तक, लगभग सभी दलों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है. दुबे ने दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट ने वही किया, जो उन्होंने कहा था.

BJP ने चंडीगढ़ मेयर चुनाव में मारी बाजी, सौरभ जोशी जीते, AAP के पक्ष में आए सिर्फ 11 वोट

BJP के सौरभ जोशी चंडीगढ़ के नए मेयर चुन लिए गए हैं. पिछले साल के विवादों से सबक लेते हुए इस बार प्रशासन ने वोटिंग के लिए हाथ उठाकर मतदान करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया, जिसकी निगरानी पीठासीन अधिकारी रमनीक सिंह बेदी ने की. 1996 के बाद पहली बार हाथ उठाकर हुई वोटिंग में BJP को 18, AAP को 11 और कांग्रेस को 7 वोट मिले.

आर्थिक सर्वेक्षण पेश, FY27 में 7.2% जीडीपी का अनुमान, AI पर फोकस, सोने-चांदी का भी जिक्र

बजट से पहले 29 जनवरी 2026 को संसद में इकोनॉमिक सर्वे पेश हो गया है, जिसमें जीडीपी ग्रोथ का अनुमान, महंगाई समेत एक साल के दौरान भारत का आर्थिक लेखा-जोखा दिया गया है. वित्त वर्ष 2027 में भारत की GDP ग्रोथ का अपर रेंज अनुमान 7.2% और लोअर रेंज अनुमान 6.8 % लगाया गया है. GDP में तेज़ी के पीछे मज़बूत घरेलू डिमांड को बड़ा कारक माना गया है.

यूरोप में होटल, दुबई में विला... विदेशों में छोटे खामेनेई की अरबों की प्रॉपर्टी, खुलासे से ईरान में फिर उबाल

सत्ता परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से जुड़े एक खुलासे से हड़कंप मच गया है. ब्लूमबर्ग ने कई अध्ययन के बाद पाया है कि अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा के नाम पर विदेश में अरबों की संपत्ति है. ये खुलासा तब हुआ है जब ईरान में ये कयास लगाया जा रहा है कि खामेनेई अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कभी भी कर सकते हैं.

'अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं...', बजट से पहले पीएम मोदी ने दिया बड़ा हिंट

बजट सत्र से पहले PM मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया. PMने कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म. अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं. PM मोदी ने कहा, 'सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, मुझे विश्वास है कि सांसदों ने उसे गंभीरता से लिया होगा.'

हिमाचल में भारी बर्फबारी से जीवन अस्त-व्यस्त, करीब 900 सड़कें बंद... बिजली-पानी की सप्लाई भी ठप!

हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी ने जनजीवन को प्रभावित कर दिया है. बर्फबारी के चलते कई जगहों पर गाड़ियां बर्फ में फंसी नजर आई हैं. ट्रैफिक के कारण यात्रियों को कई बार घंटों इंतजार करना पड़ा. हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी के कारण 885 सड़कें बंद हो गई है. यातायात ही नहीं, बिजली और पानी की सप्लाई पर भी असर हुआ है.

आशा वर्कर्स के लिए खुशखबरी! सैलरी बढ़ाएगी केरल सरकार, बुजुर्गों के लिए भी अलग बजट

केरल सरकार आशा कार्यकर्ताओं की सैलरी में इज़ाफ़ा करने वाली है. बजट में सामाजिक कल्याण पेंशन के लिए ₹14500 आवंटित किए गए हैं. इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए एक अलग बजट भी होगा. केरल की आशा वर्कर्स की सैलरी में ₹1000की बढ़ोतरी होगी. सहायकों का वेतन ₹500 तक बढ़ाया जाएगा. आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की सैलरी में भी ₹1000 का इज़ाफ़ा होगा.

धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे PM मोदी, बजट पर निर्मला सीतारमण... सामने आई तारीख

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा होगी. दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब PM मोदी देंगे. PM लोकसभा में 4 फरवरी और राज्यसभा में 5 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे. 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण बजट पेश करेंगी.

मानहानि केस में LG सक्सेना को कोर्ट से बड़ी राहत, मेधा पाटकर के लगाए सभी आरोपों से किया बरी

दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को दो दशक से भी ज्यादा पुराने एक मानहानि मामले में साकेत कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया है. ये याचिका नर्मदा बचाओ आंदोलन से पहचान बनाने वालीं सामाजिक कार्यकर्ता मेधा पाटकर द्वारा साल 2000 में दायर की गई थी. ये आदेश साकेत कोर्ट के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास राघव शर्मा ने पारित किया है.

'लैंड फॉर जॉब' केस में मीसा भारती-हेमा यादव कोर्ट में पेश, 9 मार्च से लालू यादव-तेजस्वी पर शुरू होगा ट्रायल

राउज एवेन्यू कोर्ट में 'लैंड फॉर जॉब' से जुड़े CBI मामले में आरोपी मीसा भारती और हेमा यादव आज अदालत में पेश हुईं. दोनों ने आरोपों को स्वीकार करने से इंकार करते हुए कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगी. राउज एवेन्यू कोर्ट ने 9 मार्च से ट्रायल शुरू करने का आदेश दिया है. इस मामले में लालू परिवार के कई सदस्य आरोपी हैं.



