'अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं...', बजट से पहले पीएम मोदी ने दिया बड़ा हिंट

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. बुधवार, 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया. सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म. अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं.
पीएम मोदी ने कहा, 'सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, मुझे विश्वास है कि सांसदों ने उसे गंभीरता से लिया होगा.' उन्होंने कहा, 'यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण सत्र है. 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है. यह दूसरे चौथाई की शुरुआत है. '2047 विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहम 25 वर्षों की शुरुआत हो चुकी है.'
'आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है'
प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह दूसरे क्वाटर का पहला बजट है. निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री हैं, जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं. यह गौरव का पल है.' पीएम मोदी ने भारत-EU के बीच हुई फ्री ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष का प्रारंभ एक पॉजिटिव नोट पर हुआ. उन्होंने कहा कि भारत और EU का एग्रीमेंट इस बात की झलक है कि आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल हैं.
'बेस्ट क्वालिटी लेकर बाजार में जाएं'
उन्होंने कहा, 'हमारे देश के मैन्युफैक्चरर इस अवसर का इस्तेमाल क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे. वो बस इस भाव से ना बैठे रहें कि बहुत बड़ा बाजार खुल गया है और अब हमारा सामान सस्ते में पहुंच जाएगा. यह एक अवसर है इसलिए क्वालिटी पर बल दें. बेस्ट क्वालिटी लेकर बाजार में जाएं. यह EU के 27 देशों के खरीदारों का दिल जीत लेगा. इसका असर लंबे समय तक रहता है. यह प्रोडक्टिव भारत की दिशा में बड़ा कदम है. देश का ध्यान बजट की ओर होना स्वाभाविक है. हमारी सरकार की पहचान रही है- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं.'
1 फरवरी को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में भारत का आर्थिक सर्वे पेश करेंगी. आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है और यह बजट पेश करने से पहले की महत्वपूर्ण जानकारी देता है.
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा और उम्मीद है कि इसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधारात्मक उपाय शामिल होंगे.
G-RAM-G बिल और SIR पर चर्चा की मांग
विपक्षी दलों ने बजट सत्र में VB-G RAM-G बिल और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ये विषय शीतकालीन सत्र में पहले ही उठाए जा चुके हैं और इस सत्र में इनके लिए कोई चर्चा नहीं होगी.