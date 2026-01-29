scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं...', बजट से पहले पीएम मोदी ने दिया बड़ा हिंट

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो गया है, जिसकी शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन से हुई. सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया से बात करते हुए 'रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म' को सरकार की नीति बताया. आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में आर्थिक सर्वे पेश करेंगी, जबकि 1 फरवरी को वह लगातार नौवां केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी.

Advertisement
X
बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया. (Photo: X/@BJP4India)
बजट सत्र से पहले पीएम मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया. (Photo: X/@BJP4India)

संसद का बजट सत्र आज से शुरू हो रहा है. बुधवार, 28 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सेंट्रल हॉल में दोनों सदनों को संयुक्त रूप से संबोधित किया. सत्र से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद भवन परिसर में मीडिया को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि हमारी सरकार की पहचान रही है- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म. अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं.

पीएम मोदी ने कहा, 'सत्र के प्रारंभ में राष्ट्रपति ने सांसदों से जो अपेक्षाएं व्यक्त की हैं, मुझे विश्वास है कि सांसदों ने उसे गंभीरता से लिया होगा.' उन्होंने कहा, 'यह सत्र बेहद महत्वपूर्ण सत्र है. 21वीं सदी का एक चौथाई हिस्सा बीत चुका है. यह दूसरे चौथाई की शुरुआत है. '2047 विकसित भारत' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अहम 25 वर्षों की शुरुआत हो चुकी है.'

'आने वाला भविष्य बहुत उज्जवल है'

सम्बंधित ख़बरें

जोश, संकल्प... बीटिंग रिट्रीट पर PM मोदी के लिखे श्लोक के क्या मायने
बारामती में अजित पवार का अंतिम संस्कार
अजित पवार को अंतिम विदाई देने उमड़ पड़ा पूरा बारामती, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया जारी
India-EU ट्रेड डील: एक मैसेज से PM मोदी ने 27 देशों तक कैसे बनाई सीधी पहुंच?
'दादा ने महाराष्ट्र के विकास में...', अजित पवार के निधन को लेकर भावुक हुए PM मोदी
pm modi ajit pawar
'दादा ने देश के विकास में बड़ा योगदान दिया', अजित पवार के निधन पर PM मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री ने कहा, 'यह दूसरे क्वाटर का पहला बजट है. निर्मला सीतारमण पहली महिला वित्त मंत्री हैं, जो लगातार 9वीं बार देश के संसद में बजट प्रस्तुत करने जा रही हैं. यह गौरव का पल है.' पीएम मोदी ने भारत-EU के बीच हुई फ्री ट्रेड डील का जिक्र करते हुए कहा कि इस वर्ष का प्रारंभ एक पॉजिटिव नोट पर हुआ. उन्होंने कहा कि भारत और EU का एग्रीमेंट इस बात की झलक है कि आने वाली दिशाएं कितनी उज्जवल हैं. 

Advertisement

'बेस्ट क्वालिटी लेकर बाजार में जाएं'

उन्होंने कहा, 'हमारे देश के मैन्युफैक्चरर इस अवसर का इस्तेमाल क्षमताएं बढ़ाने के लिए करेंगे. वो बस इस भाव से ना बैठे रहें कि बहुत बड़ा बाजार खुल गया है और अब हमारा सामान सस्ते में पहुंच जाएगा. यह एक अवसर है इसलिए क्वालिटी पर बल दें. बेस्ट क्वालिटी लेकर बाजार में जाएं. यह EU के 27 देशों के खरीदारों का दिल जीत लेगा. इसका असर लंबे समय तक रहता है. यह प्रोडक्टिव भारत की दिशा में बड़ा कदम है. देश का ध्यान बजट की ओर होना स्वाभाविक है. हमारी सरकार की पहचान रही है- रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म और अब हम रिफॉर्म एक्सप्रेस पर चल पड़े हैं.'

1 फरवरी को बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में भारत का आर्थिक सर्वे पेश करेंगी. आर्थिक सर्वे देश की अर्थव्यवस्था का व्यापक आकलन प्रस्तुत करता है और यह बजट पेश करने से पहले की महत्वपूर्ण जानकारी देता है.

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को लोकसभा में केंद्रीय बजट 2026 पेश करेंगी. यह उनका लगातार नौवां बजट होगा और उम्मीद है कि इसमें वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए सुधारात्मक उपाय शामिल होंगे.

G-RAM-G बिल और SIR पर चर्चा की मांग

Advertisement

विपक्षी दलों ने बजट सत्र में VB-G RAM-G बिल और स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) जैसे मुद्दों पर चर्चा की मांग की है, लेकिन केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा है कि ये विषय शीतकालीन सत्र में पहले ही उठाए जा चुके हैं और इस सत्र में इनके लिए कोई चर्चा नहीं होगी.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    Advertisement