धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देंगे PM मोदी, बजट पर निर्मला सीतारमण... सामने आई तारीख

राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के लिए लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे का समय तय किया गया है. दोनों सदनों में चर्चा का जवाब पीएम मोदी देंगे.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Photo: PTI)
संसद के बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को राष्ट्रपति के अभिभाषण के साथ हो गई थी. सत्र के दूसरे दिन गुरुवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया. रविवार, एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार नौवां बजट पेश करेंगी.

बजट पेश होने से पहले हुई बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक में किस विषय पर किस सदन में कितनी देर चर्चा होगी और चर्चा का जवाब कौन देगा? यह भी तय हो गया है. बिजनेस एडवाइजरी कमेटी (बीएसी) की गुरुवार को बैठक हुई, जिसमें यह तय हुआ है कि राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर दोनों सदनों में कुल मिलाकर 34 घंटे चर्चा होगी.

राष्ट्रपति के अभिभाषण को लेकर धन्यवाद प्रस्ताव पर लोकसभा में 18 घंटे और राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा होगी. दोनों सदनों में धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे. पीएम मोदी लोकसभा में 4 और राज्यसभा में 5 फरवरी को धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देंगे.

लोकसभा में 11, राज्यसभा में 12 फरवरी को बजट पर चर्चा का जवाब देंगी वित्त मंत्री

वहीं, बजट पर चर्चा के लिए भी इतना ही समय आवंटित किया गया है. बजट पर लोकसभा में 18 और राज्यसभा में 16 घंटे चर्चा होगी. दोनों सदनों में बजट पर चर्चा का वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जवाब देंगी. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लोकसभा में 11 फरवरी को लोकसभा में और 12 फरवरी को राज्यसभा में बजट पर चर्चा का जवाब देंगी.

गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट से पहले आर्थिक सर्वे पेश कर दिया है. आर्थिक सर्वे में सरकार की ओर से 7.2 प्रतिशत जीडीपी का अनुमान जताया गया है. सरकार की ओर से इस आर्थिक सर्वे में एआई पर फोकस की बात कही गई है.

