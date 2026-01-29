scorecardresearch
 
यूरोप में होटल, दुबई में विला... विदेशों में छोटे खामेनेई की अरबों की प्रॉपर्टी, खुलासे से ईरान में फिर उबाल

सत्ता परिवर्तन के मुहाने पर खड़ा ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई से जुड़े एक खुलासे से हड़कंप मच गया है. ब्लूमबर्ग ने कई अध्ययन के बाद पाया है कि अली खामेनेई के बेटे मोज्तबा के नाम पर विदेश में अरबों की संपत्ति है. इनमें लंदन में लग्जरी फ्लैट, दुबई में विला और यूरोप में होटल शामिल है. ये खुलासा तब हुआ है जब ईरान में ये कयास लगाया जा रहा है कि खामेनेई अपने उत्तराधिकारी की घोषणा कभी भी कर सकते हैं.

अली खामेनेई के बेटे के नाम अरबों की संपत्ति विदेशों में मिली है, (Photo: ITG)
ईरान में घनघोर सत्ता विरोधी प्रदर्शन झेल रहे सर्वोच्च नेता अली खामेनेई के बेटे की जायदाद को लेकर हुए खुलासे से ईरान में हड़कंप मच गया है. ब्लूमबर्ग ने बुधवार को एक साल लंबी जांच के आधार पर बताया है कि ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के 56 साल के बेटे मोज्तबा खामेनेई, बिचौलियों के ज़रिए एक बड़ा विदेशी रियल एस्टेट नेटवर्क चलाते हैं. 

मोज्तबा के पोर्टफोलियो में 138 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की लंदन की लग्ज़री प्रॉपर्टी, दुबई के एक पॉश इलाके में एक विला, और फ्रैंकफर्ट और मालोर्का में महंगे होटल शामिल हैं. 

मोज्तबा के फाइनेंशियल पावर में पर्शियन गल्फ शिपिंग से लेकर स्विस बैंक अकाउंट और 100 मिलियन पाउंड (138 मिलियन डॉलर) से ज़्यादा की ब्रिटिश लग्ज़री प्रॉपर्टी तक सब कुछ शामिल है. जांच के मुताबिक कंपनियों के इस जाल ने खामेनेई को 2019 में उन पर लगाए गए US बैन के बावजूद अरबों डॉलर का फंड वेस्टर्न मार्केट में भेजने में मदद की है. 

इसमें लंदन के कई सबसे खास इलाकों में प्राइम रियल एस्टेट शामिल है. इनमें से 2014 में एक घर 33.7 मिलियन पाउंड में खरीदा गया था. दुबई के "बेवर्ली हिल्स" कहे जाने वाले इलाके में एक विला और फ्रैंकफर्ट से लेकर मलोरका तक के महंगे यूरोपियन होटल शामिल हैं. ब्लूमबर्ग ने कहा है कि इन ट्रांजैक्शन के लिए पैसे UK, स्विट्जरलैंड, लिकटेंस्टीन और यूनाइटेड अरब अमीरात के बैंकों के अकाउंट्स के ज़रिए भेजे गए हैं. जानकारी के अनुसार ये फंड मुख्य रूप से ईरानी तेल की बिक्री से आते हैं.

जांच में पता चला है कि डॉक्यूमेंट में एसेट्स सीधे खामेनेई के नाम पर लिस्टेड नहीं हैं. इसके बजाय, कई खरीदारी एक ईरानी बिजनेसमैन, अली अंसारी के नाम पर दिखाई देती हैं. इस शख्स पर अक्टूबर में ब्रिटेन बैन लगाया था.

अली अंसारी का फाइनेंशियल रेज्यूमे

अक्टूबर में UK द्वारा बैन किए गए ईरानी बैंकर अली अंसारी कई ट्रांजैक्शन में मालिक या डायरेक्टर के तौर पर शामिल हैं. इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि अंसारी ने मोज्तबा से किसी भी कनेक्शन से इनकार किया है और बैन को चुनौती देने की योजना बना रहे हैं.

फाइनेंशियल टाइम्स की एक जांच के अनुसार अंसारी पर ये बैन कथित तौर पर ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड्स को फाइनेंस करने और लगभग €400 मिलियन का यूरोपीय प्रॉपर्टी खरीदने के लिए लगाए गए थे.

फाइनेंशियल टाइम्स ने बताया कि इन एसेट्स में कई यूरोपीय देशों में लग्जरी प्रॉपर्टी शामिल हैं, जिसमें मलोरका में एक गोल्फ रिजॉर्ट से लेकर ऑस्ट्रिया में एक स्की होटल तक शामिल है.

द वाशिंगटन इंस्टीट्यूट फॉर नियर ईस्ट पॉलिसी के सीनियर फेलो फरज़िन नादिमी जिन्होंने खामेनेई परिवार के फाइनेंशियल साम्राज्य का अध्ययन किया है, कहते हैं कि, "मोज्तबा का ईरान और विदेश में कई कंपनियों में बड़ा हिस्सा है या उन पर उनका असल में कंट्रोल है." "जब आप उनके फाइनेंशियल नेटवर्क का एनालिसिस करते हैं, तो अली अंसारी उनके लिए मुख्य अकाउंट होल्डर हैं. यह अंसारी को आज देश के सबसे प्रभावशाली अमीरों में से एक बनाता है."

अपने वकील के ज़रिए एक बयान में अली अंसारी ने कहा कि वह, "इस बात से ज़ोरदार इनकार करते हैं कि उनका कभी भी मोज्तबा खामेनेई के साथ कोई फाइनेंशियल या पर्सनल रिश्ता रहा है." 

सादा और पवित्र जीवन की छवि पर कालिख

ईरान में अली खामेनेई और उनके परिवार की छवि एक क्रांतिकारी और सादा और पवित्र जीवन जीने वाले फैमिली के रूप में है. ये खुलासा इसलिए भी अहम है क्योंकि 82 साल के अली खामेनेई के बाद उनके बेटे मोज्तबा को ही उनका उत्तराधिकारी माना जा रहा है. ऐसे में छोटे खामेनेई की दौलत को लेकर ये खुलासा ईरान में चर्चा का विषय बन गया है. 

छोटे खामेनेई की छिपी हुई दौलत शासन द्वारा प्रचारित पवित्रता की उस छवि से मेल नहीं खाती, खासकर बढ़ती गरीबी और इस्लामिक रिपब्लिक के खिलाफ बड़े पैमाने पर अशांति और विरोध प्रदर्शनों के बाद. 

खामेनेई के संभावित उत्तराधिकारी में मोज्तबा

खामेनेई ने अभी अपने उत्तराधिकारी की आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की है. लेकिन संभावित नामों में उनके बेटे मोज्तबा खामेनेई, सादिक लारीजानी, अलीरेजा आराफी और इस्लामिक गणराज्य के संस्थापक रूहोल्लाह खोमैनी के पोते हसन खोमैनी शामिल बताए जा रहे हैं. 

इस बीच अमेरिका ने कहा है कि अगर ईरान बातचीत की टेबल पर नहीं आता है तो अमेरिका कभी भी हमला कर सकता है और ये हमला जून की जंग से भी खतरनाक होगा. 

---- समाप्त ----
