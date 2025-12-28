scorecardresearch
 
Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 28 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 'अभी आप हार से थकिए मत. अभी तो आपको बंगाल और तमिलनाडु में भी हारना है.' पाकिस्तान सरकार ने मेजर (रिटायर्ड) आदिल रजा को शेड्यूल 4 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है.

अमित शाह ने कहा कि साल 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी. (File Photo: PTI)
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 'अभी आप हार से थकिए मत. अभी तो आपको बंगाल और तमिलनाडु में भी हारना है.' पाकिस्तान सरकार ने मेजर (रिटायर्ड) आदिल रजा को शेड्यूल 4 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है. असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हालिया दिनों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है. कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा निलंबित कर सशर्त जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ रविवार को जंतर-मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ. हालिया घटनाओं को देखते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भारत ने चिंता जताई थी, जिस पर अब पड़ोसी मुल्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. पढ़िए रविवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

'राहुल बाबा आप थकिए मत, अभी तो और हारना है...', कांग्रेस पर अमित शाह का तंज

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि 'अभी आप हार से थकिए मत. अभी तो आपको बंगाल और तमिलनाडु में भी हारना है.' अहमदाबाद में एक कार्यक्रम के दौरान अमित शाह ने कहा कि साल 2029 में एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की सरकार बनेगी.

पाकिस्तान में मुनीर से टक्कर लेने वाला आर्मी का पूर्व अधिकारी आतंकी घोषित, बोला- मेरे लिए सम्मान की बात

पाकिस्तान सरकार ने मेजर (रिटायर्ड) आदिल रजा को शेड्यूल 4 के तहत आतंकवादी घोषित कर दिया है. इस फैसले के बाद आदिल रजा ने इसे अपने खिलाफ ट्रांसनेशनल दमन की कार्रवाई बताया है.

'बांग्लादेश में सक्रिय हैं भारत विरोधी ताकतें...', ओवैसी ने ISI और चीन को लेकर केंद्र को किया सतर्क

ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (AIMIM) के अध्यक्ष और हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने बांग्लादेश में हालिया दिनों में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है. साथ ही उन्होंने भारत सरकार के उन कदमों का समर्थन किया है जो भारत-बांग्लादेश संबंधों को मजबूत बनाने की दिशा में उठाए जा रहे हैं.

दिल्ली का जंतर-मंतर बना अखाड़ा... उन्नाव रेप पीड़िता और कुलदीप सेंगर के समर्थकों में हुई झड़प

उन्नाव रेप केस में पूर्व भाजपा विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दिल्ली हाई कोर्ट द्वारा उम्रकैद की सजा निलंबित कर सशर्त जमानत दिए जाने के फैसले के खिलाफ रविवार को जंतर-मंतर पर बड़ा विरोध प्रदर्शन हुआ. महिला अधिकार कार्यकर्ताओं, वामपंथी छात्र संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने पीड़िता के लिए न्याय की मांग की. प्रदर्शनकारियों ने तख्तियां उठाईं, नारे लगाए और भाजपा के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया.

'वो हमले हिंदुओं पर नहीं थे...', अल्पसंख्यकों को लेकर भारत ने जताई चिंता तो बौखला उठा बांग्लादेश

हालिया घटनाओं को देखते हुए बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की स्थिति पर भारत ने चिंता जताई थी, जिस पर अब पड़ोसी मुल्क ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर भारत के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की टिप्पणियों को 'तथ्यहीन' बताया है.

