Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 26 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 26 जनवरी, 2026 की खबरें और समाचार: पाकिस्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मुकाबले का बहिष्कार कर सकता है. वहीं, बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. इन खबरों के अलावा, छत्तीसगढ़ में कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. पढ़ें सोमवार शाम की 10 बड़ी खबरें.



पाकिस्तान का नया ड्रामा, T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट करेगा, लेकिन...

पाकिस्तान आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मुकाबले का बहिष्कार कर सकता है. इसके लिए वो गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है. यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है. बताया जा रहा है कि पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी टीम से मुलाकात कर रणनीति और आगे की योजनाओं पर चर्चा करेंगे.

UGC में जनरल कैटेगरी और शंकराचार्य के मामले को लेकर बरेली सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने दिया इस्तीफा

UGC के नए नियमों और प्रयागराज में शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े घटनाक्रम को जोड़ते हुए बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. अग्निहोत्री का कहना है कि ये दोनों घटनाएं केवल प्रशासनिक या शैक्षणिक निर्णय नहीं हैं, बल्कि समाज के एक बड़े वर्ग की गरिमा और अधिकारों से जुड़ी हुई हैं.

छत्तीसगढ़: कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर पहली बार फहराया गया तिरंगा, एक दिन पहले हुआ था ब्लास्ट

छत्तीसगढ़ में दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. ताड़पाला कैंप में सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन और कोबरा की 204वीं बटालियन के जवानों ने ध्वजारोहण किया और पूरे क्षेत्र में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया. एक दिन पहले यहां आईईडी ब्लास्ट हुआ था.

तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो टी20 मैचों से बाहर... ये स्टार खिलाड़ी टीम में बरकरार

भारतीय टीम के युवा बल्लेबाज तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो टी20 मैचों में भी शिरकत नहीं करेंगे. तिलक को पूरी तरह मैच फिट होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा. तिलक वर्मा 3 फरवरी को मुंबई में टीम इंडिया से जुड़ेंगे. इसके बाद वह आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत के वॉर्म-अप मैच में हिस्सा लेंगे.

10 घंटे की जाम, 15 KM तक गाड़ियों की लाइनें... कुल्लू-मनाली हर जगह बर्फ देखने गए टूरिस्टों की हालत खराब

हिमाचल प्रदेश के कुल्लू-मनाली क्षेत्र में पर्यटकों की भारी भीड़ और बर्फबारी ने यातायात व्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है. बताया जा रहा है कि राज्यभर में कुल 835 सड़कें बंद हो गई हैं. जाम की वजह से पर्यटक 10 से 15 घंटे तक जाम में फंसे रहे, कई जगहों पर 15 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं.

रूस-यूक्रेन में खत्म होने वाली है 4 साल की जंग? अमेरिका के रक्षा प्रस्ताव पर जेलेंस्की '100 परसेंट' तैयार

रूस और यूक्रेन के बीच जंग खत्म होने की संभावनाएं तेज़ हो गई हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन के लिए अमेरिकी सुरक्षा गारंटी से जुड़ा प्रस्ताव "100% तैयार" है. अब सिर्फ हस्ताक्षर की तारीख तय होनी बाकी है. यह प्रस्ताव अमेरिकी कांग्रेस और यूक्रेनी संसद में मंजूरी के लिए जाएगा.

चीन के बड़े-बड़े जनरल क्यों निपटाए जा रहे हैं, क्या शी जिनपिंग इन्हें खतरा मानने लगे हैं

चीन के जनरल झांग युशिया पर अमेरिका को परमाणु हथियारों की संवेदनशील जानकारी लीक करने का आरोप लगा है. यह जांच चीन के नेता शी जिनपिंग द्वारा सेना में चल रही बड़ी सफाई का हिस्सा है. 75 साल के झांग सेंट्रल मिलिटरी कमीशन के दो वाइस चेयर में से सीनियर हैं, जो चीन की सेना का सबसे शक्तिशाली संगठन है.

Gold Rate Record High: पहली बार हुआ ऐसा... इंटरनेशनल मार्केट में सोना $5000 के पार, चांदी भी दौड़ी

सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में सोमवार को तगड़ा उछाल आया है और ये इतिहास में पहली बार 5000 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई. एशियाई कारोबार की शुरुआत में हाज़िर सोने की कीमत 1.79% की तगड़ी उछाल के साथ बढ़कर 5,071.96 डॉलर प्रति औंस हो गई है. इस साल अब तक सोना की कीमतों में 17% का उछाल आ चुका है.

क्या अभिषेक शर्मा के बल्ले में स्प्रिंग लगी थी? कीवी खिलाड़ी चकित, रिकी पोटिंग वाली यादें ताजा हुईं

गुवाहाटी T20 मैच में भारतीय टीम की जीत के बाद न्यूज़ीलैंड के खिलाड़ियों द्वारा अभिषेक शर्मा का बल्ला चेक किए जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. अभिषेक की तूफानी पारी ने भारत को 5 मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त दिलाई. अभिषेक ने केवल 20 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए. इस दौरान अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंदों पर फिफ्टी की.

