scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

छत्तीसगढ़: कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर पहली बार फहराया गया तिरंगा, एक दिन पहले हुआ था ब्लास्ट

दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. ताड़पाला कैंप में सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन और कोबरा की 204वीं बटालियन के जवानों ने पूरे उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस मनाया. एक दिन पहले इसी इलाके में आईईडी ब्लास्ट में डीआरजी और कोबरा के 10 जवान घायल हुए थे, लेकिन सभी की हालत अब स्थिर है.

Advertisement
X
ताड़पाला कैंप में सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया. (Photo: ITG)
ताड़पाला कैंप में सीआरपीएफ और कोबरा बटालियन के जवानों ने गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया. (Photo: ITG)

दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. ताड़पाला कैंप में सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन और कोबरा की 204वीं बटालियन के जवानों ने ध्वजारोहण किया और पूरे क्षेत्र में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया.

एक दिन पहले हुआ था ब्लास्ट

सूत्रों के मुताबिक, एक दिन पहले कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें डीआरजी और कोबरा के 10 जवान घायल हो गए थे. हालांकि सभी जवानों की हालत अब स्थिर है और वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं. इस हमले के बावजूद जवानों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा और उन्होंने नक्सलियों के किले कहे जाने वाले इलाके में पूरे गर्व के साथ तिरंगा लहराया.

सम्बंधित ख़बरें

Republic Day 2026 Chhattisgarh celebrates flag hoisting in Naxal affected villages
R-Day छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित गांवों में पहली बार फहराया गया तिरंगा
बस्तर के 47 गांवों में पहली बार मना गणतंत्र दिवस.(Photo:ITG)
47 गांवों में पहली बार 26 जनवरी को फहराया गया तिरंगा
सुरक्षा शिविरों में बदल रही तस्वीर
छत्तीसगढ़ के इस इलाके में पहली बार लोकतंत्र का जश्न... 47 गांवों में लहराया तिरंगा
(Photo: Representational)
आजादी के बाद छत्तीसगढ़ के 41 गांव पहली बार मनाएंगे गणतंत्र दिवस, वजह है बेहद खास
पति की मौत के बाद शादीशुदा युवक से हो गया अफेयर. (Photo: Representational)
मैरिड लड़के से हो गया प्यार, दोनों घर से फरार... वापस लौटी तो टूट पड़े बॉयफ्रेंड के घरवाले

जगह-जगह IED लगा गए थे नक्सली

सूत्रों ने बताया कि कुछ महीने पहले ही सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर कब्जा किया था. नक्सली पीछे हटते समय इलाके में जगह-जगह आईईडी लगा गए थे. इन्हीं आईईडी को डिटेक्ट करने के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें जवान घायल हुए. इसके बावजूद सुरक्षा बलों की मौजूदगी और नियंत्रण कायम रहा.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    गणतंत्र दिवस लाइव
    करियर राशिफल
    Advertisement