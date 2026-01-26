छत्तीसगढ़: कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर पहली बार फहराया गया तिरंगा, एक दिन पहले हुआ था ब्लास्ट

दक्षिण बस्तर के नक्सल प्रभावित इलाके में स्थित कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर आजादी के बाद पहली बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया गया. ताड़पाला कैंप में सीआरपीएफ की 196वीं बटालियन और कोबरा की 204वीं बटालियन के जवानों ने ध्वजारोहण किया और पूरे क्षेत्र में गणतंत्र दिवस धूमधाम से मनाया गया.

एक दिन पहले हुआ था ब्लास्ट

सूत्रों के मुताबिक, एक दिन पहले कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर आईईडी ब्लास्ट हुआ था, जिसमें डीआरजी और कोबरा के 10 जवान घायल हो गए थे. हालांकि सभी जवानों की हालत अब स्थिर है और वे सुरक्षित बताए जा रहे हैं. इस हमले के बावजूद जवानों का हौसला कमजोर नहीं पड़ा और उन्होंने नक्सलियों के किले कहे जाने वाले इलाके में पूरे गर्व के साथ तिरंगा लहराया.

जगह-जगह IED लगा गए थे नक्सली

सूत्रों ने बताया कि कुछ महीने पहले ही सुरक्षा बलों ने कर्रेगुट्टा की पहाड़ियों पर कब्जा किया था. नक्सली पीछे हटते समय इलाके में जगह-जगह आईईडी लगा गए थे. इन्हीं आईईडी को डिटेक्ट करने के दौरान ब्लास्ट हुआ, जिसमें जवान घायल हुए. इसके बावजूद सुरक्षा बलों की मौजूदगी और नियंत्रण कायम रहा.

