क्या अभिषेक शर्मा के बल्ले में स्प्रिंग लगी थी? कीवी खिलाड़ी चकित, रिकी पोटिंग वाली यादें ताजा हुईं

गुवाहाटी में खेले गए टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में अभिषेक शर्मा ने ऐसी बल्लेबाजी की, जिसने कीवी खिलाड़ियों को चकित कर दिया. मैच के बाद का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिसमें न्यूजीलैंड के कप्तान मिचेल सेंटनर, ओपनर डेवॉन कॉन्वे और तेज गेंदबाज जैकब डफी शर्मा का बैट देखकर मुस्कुरा रहे थे. यह दृश्य 2003 के क्रिकेट विश्व कप फाइनल में रिकी पोंटिंग के 'स्प्रिंग बैट' अफवाहों की याद दिलाता है.

बता दें कि क्रिकेट वर्ल्ड कप 2003 के फाइनल में ऑस्ट्रेलियाई कप्तान रिकी पोंटिंग ने भारत के खिलाफ नाबाद 140 रन बनाए थे. उस पारी के दौरान उन्होंने चार चौके और आठ छक्के जड़े थे. पोंटिंग की इस धुंआधार बल्लेबाजी ने करोड़ों भारतीय क्रिकेट फैन्स का सपना तोड़ दिया था. जोहानिसबर्ग में खेले गए उस मुकाबले को ऑस्ट्रेलिया ने 125 रनों से जीता था. पोटिंग की उस पारी को लेकर अफवाहें उड़ीं कि उनके बैट में कोई स्प्रिंग लगी हुई थी, जिसके कारण वो इतनी आसानी से बड़े शॉट्स मार पाए.

Yesterday, New Zealand players were checking Abhishek Sharma’s bat after the match.



I don't recall any other player’s bat being checked like this



The last time I remember opposition players checking a bat was during Sachin Tendulkar's era



pic.twitter.com/SEgwHktqcn — Space Recorder (@1spacerecorder) January 26, 2026

सोशल मीडिया के बिना भी यह अफवाह उस समय इतनी तेजी से फैल गई कि स्कूलों और गलियों में बच्चे भी इसे सच मान बैठते थे. अब न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों ने गुवाहाटी टी20 मैच के बाद जिस तरह अभिषेक शर्मा का बैट चेक किया, उसने जरूर 2003 विश्व कप फाइनल की याद दिला दी.

अभिषेक शर्मा की तूफानी पारी ने भारत को पांच मैचों की सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त दिलाई. अभिषेक ने केवल 20 गेंदों में नाबाद 68 रन बनाए. इस दौरान अभिषेक ने सिर्फ 14 गेंदों पर फिफ्टी पूरी कर ली. यह किसी भारतीय बल्लेबाज का T20I में दूसरा सबसे तेज अर्धशतक रहा. केवल युवराज सिंह इस मामले में अभिषेक शर्मा से आगे हैं. युवी ने 2007 के टी20 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों पर अर्धशतक जड़ दिया था.

कैप्टन सूर्या का भी गरजा बल्ला

कप्तान सूर्यकुमार यादव ने भी गुवाहाटी टी20 में नाबाद 57 रन बनाए. सूर्या-अभिषेक की तूफानी बैटिंग के दम पर भारत ने 154 रनों का लक्ष्य केवल 10 ओवर में पूरा किया.अभिषेक शर्मा की ताबड़तोड़ फॉर्म कोई संयोग नहीं है. वर्ल्ड के नंबर-1 T20I बल्लेबाज अभिषेक ने हाल के वर्षों में सबसे खतरनाक ओपनर के रूप में पहचान बनाई है.

पंजाब के इस लेफ्ट हैंडर ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में ट्रेविस हेड के साथ मिलकर विपक्षी गेंदबाजों को लगातार परेशान किया है और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं. टी20 इंटरनेशनल में अभिषेक शर्मा ने 36 मैचों में 1,267 रन बनाए हैं. इस दौरान उनका औसत 38.39 और स्ट्राइक रेट 195.22 रहा है.

न्यूजीलैंड के मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज मार्क चैपमैन ने कहा, 'उनकी (अभिषेक शर्मा) बल्लेबाजी सिर्फ ताकतवर नहीं है, बल्कि सोच समझकर की जाती है. टी20 में जब कोई बैटर फॉर्म में होता है, तो उसे रोकना मुश्किल होता है. हमारी टीम के लिए इसमें सीखने के बहुत मौके हैं.'

भारत की नजरें अब आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 पर है. भारतीय.टीम संयुक्त राज्य अमेरिका (USA) के खिलाफ मुंबई में 7 फरवरी को अपने अभियान की शुरुआत करेगी. इससे पहले वो विशाखापत्तनम और तिरुवनंतपुरम में न्यूजीलैंड के खिलाफ दो और T20I मैच खेलेगी.

