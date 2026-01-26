scorecardresearch
 
Gold Rate Record High: पहली बार हुआ ऐसा... सोना $5000 के पार, चांदी भी कुछ कम नहीं

Gold Rate In International Market: सोने की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में सोमवार को तगड़ा उछाल आया है और ये इतिहास में पहली बार 5000 डॉलर प्रति औंस के पार निकल गई. चांदी भी इंटरनेशनल मार्केट में शुरुआती कारोबार में भी 7% से ज्यादा चढ़ गई थी.

ग्लोबल टेंशन के बीच तूफानी रफ्तार से भागते हुए नए रिकॉर्ड बना रहा सोना (Photo: ITG)
सोना और चांदी की कीमतों (Gold-Silver Rates) में बीते साल मचा गदर इस साल भी लगातार जारी है. सप्ताह के पहले दिन सोमवार को हालांकि, भारतीय कमोडिटी मार्केट गणतंत्र दिवस के चलते बंद है, लेकिन अंतरराष्ट्रीय बाजार में गोल्ड रेट 5000 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गया. ऐसा पहली बार है, जबकि सोने का भाव इस आंकड़े के पार निकला है. न सिर्फ सोना, बल्कि दूसरी कीमती धातु चांदी की कीमतों में भी तेज उछाल जारी है. 

रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ा रहा सोना
एशियाई कारोबार की शुरुआत में हाजिर सोने की कीमत 1.79% की तगड़ी उछाल के साथ बढ़कर 5,071.96 डॉलर प्रति औंस हो गई और कारोबार आगे बढ़ने पर 5,085.50 डॉलर प्रति औंस के हाई लेवल तक जा पहुंची. फरवरी डिलीवरी के लिए अमेरिकी सोने के वायदा भाव में भी इसी तरह की बढ़ोतरी दर्ज की गई और यह पीली धातु 5,068.70 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. खास बात ये है कि बीते साल 2025 में 60% से ज्यादा की तेजी के बाद 2026 के शुरुआती महीने में भी इनमें रिकॉर्ड-तोड़ तेजी जारी है. वहीं इस साल अब तक सोना 17% उछल चुका है. 

यहां बता दें कि इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत औंस के आधार पर जारी की जाती है. 1 औंस करीब 28 ग्राम के आसपास होता है. इस हिसाब से देखें तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अब 1 औंस सोने की कीमत 5000 डॉलर हो चुकी है. यानी 1 औंस गोल्ड प्राइस भारतीय करेंसी में लगभग 4,57,840 रुपये का हो गया. ऐसे में 1 ग्राम सोना 16351 रुपये का होगा और 10 ग्राम सोने का भाव  1,63,514 रुपये होता है. 

MCX पर सोने का पिछला बंद भाव 
Republic Day 2026 पर एमसीएक्स पर कारोबार बंद है, लेकिन बीते सप्ताह के आखिरी कारोबारी दिन शुक्रवार का क्लोजिंग प्राइस देखें, तो 5 फरवरी की एक्सपायरी वाला 10 ग्राम 24 कैरेट सोना वायदा भाव (10 Gram 24 Karat Gold Price) 74 रुपये की गिरावट लेकर 1,55,963 रुपये था. वहीं घरेलू मार्केट में 10 ग्राम इस क्वालिटी का सोना 1,54,310 रुपये पर बंद हुआ था. 

चांदी में भी जारी है ताबड़तोड़ तेजी 
अगर चांदी के वायदा भाव की बात करें, तो ये तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. सोमवार को अंतरराष्ट्रीय बाजार में Silver Price खुलने के साथ ही 7% से अधिक बढ़ गया. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी का बंद वायदा भाव देखें, तो बीते शुक्रवार को 5 मार्च की एक्सपायरी वाली सिल्वर 99 रुपये फिसलकर 3,34,600 रुपये प्रति किलोग्राम पर बंद हुई थी. वहीं इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBJA.Com पर अपडेटेड रेट्स देखें, तो 1 Kg Silver Price घरेलू मार्केट में 3,17,705 रुपये पर क्लोज हुआ था. 

Gold-Silver में तेजी के ये बड़े कारण
अब बात कर लेते हैं सोना-चांदी की कीमतों में लगातार जारी इस तेजी के पीछे के कारणों के बारे में, जिनकी वजह से Gold-Silver Price हर रोज रिकॉर्ड तोड़ते नजर आ रहे हैं. इनमें US FED द्वारा ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदें बड़ा रोल निभा रही हैं. इसके अलावा ग्लोबल टेंशन बरकरार है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार नई टैरिफ धमकियां देते हुए नजर आ रहे हैं. 

सबसे ताजा मामला कनाडा पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान का है, जिसके बाद एक बार फिर दुनिया में ट्रेड टेंशन बढ़ गई है. इसके अलावा ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और NATO के बीच नए सिरे से पैदा हुए तनाव के साथ ही Ukraine-Gaza Conflict और वेनेजुएला से जुड़े राजनयिक तनावों ने भी निवेशकों को सेफ हैवेन यानी सुरक्षित निवेश ठिकाने के तौर पर सोना-चांदी की ओर मोड़ा है और डिमांड बढ़ने के साथ ही कीमतों में भी आग लगी हुई है.

एक्सपर्ट बोले- $7000 तक जाएगा सोना!
कैपिटल डॉट कॉम के सीनियर मार्केट एनालिस्ट काइल रोड्डा की मानें, तो उनका कहना है कि सोना-चांदी में हालिया उछाल ट्रंप प्रशासन के अस्थिर नीतिगत निर्णयों के कारण देखने को मिला है और टेंशन के माहौल में हर कोई एकमात्र विकल्प के रूप में सोने की ओर भाग रहा है. इसके अलावा येन के मजबूत होने से US Dollar में गिरावट आई है और इसे बढ़ावा दिया है. बता दें कि डॉलर के कमजोर होने से आम तौर पर सोने की डिमांड में इजाफा होता है. 

एक और बाजार विश्लेषक मेटल्स फोकस के डायरेक्टर फिलिप न्यूमैन ने कहा कि कीमतों में निवेशकों की मुनाफावसूली के कारण बीच-बीच में गिरावट आ सकती है, लेकिन ये शॉर्ट टर्म रहने की उम्मीद है और इसके बाद बाजार में जोरदार खरीदारी देखने को मिलेगी. कमोडिटी एक्सपर्ट के सोने पर लॉन्गटर्म आउटलुक को देखें, तो कीमत 7,000 डॉलर प्रति औंस तक भी चढ़ सकती है.

---- समाप्त ----
