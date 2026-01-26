तिलक वर्मा न्यूजीलैंड के खिलाफ आखिरी दो टी20 मैचों से बाहर... ये स्टार खिलाड़ी टीम में बरकरार

भारतीय टीम न्यूजीलैंड के खिलाफ पांच मैचों की टी20 सीरीज में 3-0 की अजेय बढ़त ले चुकी है. अब टी20 सीरीज के बाकी दो मुकाबले 28 और 31 जनवरी को खेले जाने हैं. आखिरी दो मैचों को लेकर भारतीय कैम्प से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई है. तिलक वर्मा अब पूरी तरह फिट नहीं हुए हैं और वो इन दोनों मैचों से पूरी तरह बाहर हो गए हैं. भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) ने तिलक वर्मा को लेकर अपडेट शेयर किया है.

बीसीसीआई की ओर से जारी विज्ञप्ति में कहा गया, 'भारतीय बल्लेबाज तिलक वर्मा ने चोट से उबरने की दिशा में अहम कदम बढ़ा दिया है. वह फिलहाल बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिजिकल ट्रेनिंग शुरू कर चुके हैं और उनकी रिकवरी धीरे-धीरे सही दिशा में आगे बढ़ रही है. हालांकि, तिलक को पूरी तरह मैच फिट होने में अभी थोड़ा और समय लगेगा. इसी वजह से वह आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की पांच मैचों की टी20 सीरीज के आखिरी दो मुकाबलों के लिए उपलब्ध नहीं होंगे.

बीसीसीआई के मुताबिक पूरी तरह फिट होने के बाद तिलक वर्मा 3 फरवरी को मुंबई में टीम इंडिया से जुड़ेंगे. इसके बाद वह आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से पहले भारत के वॉर्म-अप मैच में हिस्सा लेंगे. इस बीच चयन समिति ने फैसला किया है कि तिलक की गैरमौजूदगी में श्रेयस अय्यर ही बचे हुए मैचों में उनकी जगह टीम में बने रहेंगे.

तिलक वर्मा को इसी महीने विजय हजारे ट्रॉफी मैच के दौरान पेट में अचानक तेज दर्द हुआ. उन्हें तुरंत हॉस्पिटल में एडमिट कराया था. तब जांच में टेस्टिकुलर टॉर्शन पाया गया और डॉक्टरों ने तुरंत सर्जरी की सलाह दी. तिलक की सर्जरी सफल रही थी और उसके बाद से वो मैदान पर अब तक नहीं लौटे हैं. हालांकि टी20 वर्ल्ड कप से पहले वो पूरी तरह फिट हो जाएंगे.

आखिरी दो टी20 मैचों के लिए भारत की अपडेटेड टीम: सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), श्रेयस अय्यर, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, अक्षर पटेल (उप-कप्तान), रिंकू सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती, ईशान किशन (विकेटकीपर) और रवि बिश्नोई.

