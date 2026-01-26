scorecardresearch
 
पाकिस्तान का नया ड्रामा, T20 वर्ल्ड कप में भारत से मैच का बायकॉट करेगा, लेकिन...

बांग्लादेश के आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप 2026 से बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बौखला गया है. पीसीबी ने पहले तो धमकी दी कि वो टी20 वर्ल्ड कप का बहिष्कार करने की सोच रहा है. अब वो पूरे टूर्नामेंट का बायकॉट करने की बजाय केवल भारत से ग्रुप मैच का बहिष्कार कर सकता है.

पाकिस्तानी टीम भारत से मैच का बायकॉट कर सकती है. (Photo: AP)
बांग्लादेश को अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने टी20 वर्ल्ड कप से बाहर कर दिया था. बांग्लादेशी टीम ने आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारत की यात्रा करने से इनकार कर दिया था और अपने मुकाबले श्रीलंका में शिफ्ट करने की मांग की थी. आईसीसी ने बांग्लादेश की मांग नहीं मानी और उसे 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया. बांग्लादेशी बोर्ड की तरफ से जवाब नहीं मिलने पर आईसीसी ने कड़ा कदम उठाया और स्कॉटलैंड को रिप्लेसमेंट टीम के तौर पर टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुना.

बांग्लादेश के बाहर होने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) खासा नाराज है. पीसीबी ने पहले गीदड़भभकी दी थी कि वो इस टूर्नामेंट का ही बहिष्कार करेगा. ऐसे में आईसीसी ने वॉर्निंग दी कि यदि वो ऐसा कदम उठाता है तो उसपर सख्त एक्शन लिया जाएगा. आईसीसी की तरफ से एक्शन के डर से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टी20 वर्ल्ड कप के लिए चुपचाप अपनी टीम का ऐलान कर दिया.

भारत से मैच नहीं खेलेगी पाकिस्तानी टीम?
हालांकि पाकिस्तान का नाटक अभी पूरा खत्म नहीं हुआ है. जियो सुपर की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान टी20 वर्ल्ड कप में भारत के खिलाफ होने वाले ग्रुप मुकाबले का बहिष्कार कर सकता है. इसके लिए वो गंभीरता पूर्वक विचार कर रहा है. यह मैच 15 फरवरी को कोलंबो के आर. प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाना है. पाकिस्तान इसके जरिए आईसीसी के उस फैसले का विरोध करना चाहता है, जिसने बांग्लादेश की टी20 वर्ल्ड कप से छुट्टी कर स्कॉटलैंड की एंट्री करा दी.

सूत्रों के अनुसार, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड विरोध के कई विकल्पों पर विचार कर रहा है और टीम टूर्नामेंट में भाग भी ले सकती है. अगर पाकिस्तान भारत के खिलाफ मैच नहीं खेलता, तो उसे केवल दो अंक की कमी होगी, लेकिन आईसीसी को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ सकता है. पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी टीम से मुलाकात कर रणनीति और आगे की योजनाओं पर चर्चा करेंगे. नकवी ने कहा कि अंतिम निर्णय संघीय सरकार से परामर्श के बाद ही लिया जाएगा.

मोहसिन नकवी ने दी गीदड़भभकी
मोहसिन नकवी ने कहा, 'प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फिलहाल देश में नहीं हैं. उनके लौटने के बाद ही हम अंतिम निर्णय की घोषणा करेंगे.' नकवी ने आईसीसी की आलोचना करते हुए कहा कि बांग्लादेश के साथ अन्याय हुआ है और इसे 'डबल स्टैंडर्ड' माना जाना चाहिए. नकवी ने आईसीसी के इस फैसले में भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (BCCI) के प्रभाव पर सवाल उठाए थे.

मोहसिन नकवी ने बताया, 'बांग्लादेश भी पाकिस्तान की तरह आईसीसी का सदस्य है. एक देश किसी दूसरे को हुक्म नहीं दे सकता. अगर ऐसा किया गया, तो पाकिस्तान अपनी स्थिति स्पष्ट करेगा.'

निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक पाकिस्तान का T20 वर्ल्ड कप अभियान 7 फरवरी को नीदरलैंड्स के खिलाफ कोलंबो में शुरू होगा. इसके बाद पाकिस्तानी टीम 10 फरवरी को अमेरिका, 15 फरवरी को भारत और 18 फरवरी को नामीबिया से भिड़ेगी. सुपर 8 स्टेज के मुकाबले 21 फरवरी से 1 मार्च तक खेले जाएंगे. जबकि सेमीफाइनल 3 और 5 मार्च को होंगे. वहीं फाइनल 8 मार्च को अहमदाबाद या कोलंबो में खेला जाएगा.

टी20 वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तानी टीम: सलमान अली आगा (कप्तान), अबरार अहमद, बाबर आजम, फहीम अशरफ, फखर जमां, ख्वाजा नफाय (विकेटकीपर), मोहम्मद नवाज, मोहम्मद सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान (विकेटकीपर), सैम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, शादाब खान, उस्मान खान (विकेटकीपर) और उस्मान तारिक.

