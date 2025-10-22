Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 अक्टूबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 अक्टूबर, 2025 की खबरें और समाचार: प्रधानमंत्री मोदी ने रोड्रिगो पाज़ पेरेरा को बोलीविया का राष्ट्रपति बनने पर बधाई दी. वहीं, OpenAI ने गूगल क्रोम को टक्कर देने के लिए नया वेब ब्राउजर Atlas लॉन्च किया. इन खबरों के अलावा, अमेरिका और रूस की यूक्रेन युद्ध रोकने को लेकर ट्रंप-पुतिन की मुलाकात फिलहाल टाल दी गई है. पढ़ें बुधवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने रोड्रिगो पाज पेरेरा को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- दोनों देशों के रिश्ते और होंगे मजबूत



पीएम नरेंद्र मोदी ने रोड्रिगो पाज़ पेरेरा को बोलीविया का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी. मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा कि पाज़ पेरेरा के राष्ट्रपति निर्वाचन पर हार्दिक बधाई. रविवार को हुए चुनाव में उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज टुटो किरोगा को हराया.

OpenAI ने लॉन्च किया Atlas ब्राउजर, Google Chrome को टक्कर देने की तैयारी

एआई की दुनिया में क्रांति लाने वाली कंपनी OpenAI ने नया वेब ब्राउज़र ‘Atlas’ लॉन्च किया है. इसका मकसद गूगल क्रोम को टक्कर देना है, जो दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ब्राउज़र है.

रूस-यूक्रेन युद्ध पर बुडापेस्ट में ट्रंप-पुतिन की बैठक स्थगित, सीजफायर पर बातचीत रुकी

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात यूक्रेन युद्ध रोकने के मकसद से तय थी. लेकिन रूस ने तुरंत सीज़फायर का प्रस्ताव ठुकरा दिया, इसलिए मीटिंग फिलहाल स्थगित कर दी गई.

Advertisement

बिल गेट्स करेंगे ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में कैमियो, दो एपिसोड में आएंगे नजर

अभिनेत्री से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी के शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में अमेरिकी बिज़नेस मैग्नेट बिल गेट्स कैमियो करेंगे. एपिसोड में तुलसी और गेट्स के बीच वीडियो कॉल दिखाई जाएगी. .

न्यूयॉर्क की इस सड़क का नाम हुआ श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग, सिख गुरु को मिला सम्मान



अमेरिका के न्यूयॉर्क स्थित रिचमंड हिल की एक सड़क का नाम अब ‘गुरु तेग बहादुर जी मार्ग’ रखा गया है. यह इलाका सिख कम्युनिटी का अहम केंद्र है, जहां प्रसिद्ध गुरुद्वारा मखन शाह लुबाना स्थित है.

आगरा जा रही मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, ब्लॉक हुआ दिल्ली-मथुरा ट्रेन रूट



दिल्ली-आगरा रेल मार्ग पर मंगलवार रात करीब 8 बजे एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे यातायात बाधित हो गया. यह हादसा मथुरा जिले के वृंदावन रोड और अज्हई स्टेशन के बीच हुआ.

देशभर में एकसाथ SIR कराने की तैयारी, निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय अहम बैठक बुधवार से शुरू



देशभर में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और अपडेट के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग में बुधवार से दो दिवसीय बैठक शुरू हो रही है. इसमें सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी हिस्सा लेंगे.

Advertisement

इंदौर: हिंगोट युद्ध में 30 से ज्यादा घायल, तुर्रा और कलंगी के योद्धाओं में चलती है परंपरा



मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गौतमपुरा में दिवाली के बाद आयोजित पारंपरिक ‘हिंगोट युद्ध’ में इस बार भी 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए. यह युद्ध हर साल दिवाली के अगले दिन गौतमपुरा और रुनजी गांव के लोगों के बीच लड़ा जाता है.



दिवाली पर प्रदूषण ने तोड़ दिया चार साल का रिकॉर्ड... PM 2.5 का स्तर 675 के पार, साउंड लिमिट की भी उड़ी धज्जियां



दिल्ली की हवा दिवाली की रात फिर जहर में बदल गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 345 रहा, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

थर थर कांपेगा दुश्मन, भारत जल्द खरीदेगा रूस से S-400 मिसाइल, 10 हजार करोड़ की बड़ी डील तय



अभिनेत्री से राजनेता बनीं स्मृति ईरानी के शो ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में अमेरिकी बिज़नेस मैग्नेट बिल गेट्स कैमियो करेंगे. एपिसोड में तुलसी और गेट्स के बीच वीडियो कॉल दिखाई जाएगी. कहानी दो एपिसोड तक चलेगी, जिसका मकसद मनोरंजन के साथ सेहत और जागरूकता का संदेश देना है.



---- समाप्त ----