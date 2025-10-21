scorecardresearch
 

Feedback

आगरा जा रही मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, ब्लॉक हुआ दिल्ली-मथुरा ट्रेन रूट

दिल्ली-आगरा रेल मार्ग पर मथुरा के पास एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे रेल यातायात बाधित हो गया. तीन पटरियां बंद हैं और चौथी पर सीमित सेवा जारी है. रेलवे अधिकारी राहत कार्य में जुटे हैं, जबकि कई ट्रेनों का रूट बदला गया है. यात्रियों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है.

Advertisement
X
मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है. (Photo- X)
मालगाड़ी के कई डिब्बे पटरी से उतरने की वजह से आवाजाही प्रभावित हुई है. (Photo- X)

दिल्ली-आगरा रेल मार्ग पर मंगलवार की शाम लगभग 8 बजे एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे इस प्रमुख रेल मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है. यह घटना मथुरा जिले के वृंदावन रोड और अज्हई रेलवे स्टेशनों के बीच हुई है.

इस हादसे के बाद रेलवे की तीन मुख्य पटरियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जबकि चौथी पटरी पर फिलहाल ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से संचालित हो रही हैं, लेकिन उसे भी जांच के बाद ही पूर्ण रूप से चालू किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: ट्रेन और रेलवे स्टेशनों पर उड़ा लेता था यात्रियों के मोबाइल, शातिर चोर के पास मिले ₹5 लाख के 35 फोन

सम्बंधित ख़बरें

महिला को बाद में दे दी गई जमानत.(Photo: Representational)
THAR से रौंदी गई मासूम की जिंदगी! 14 साल के बच्चे को कुचलने वाली महिला गिरफ्तार 
S-400 System
थर थर कांपेगा दुश्मन, भारत जल्द खरीदेगा रूस से S-400 मिसाइल, 10 हजार करोड़ की बड़ी डील तय 
India's military celebrated Diwali with Army jawans
सियाचिन ग्लेशियर से INS विक्रांत तक, भारत के सैन्य अधिकारी और जवानों ने ऐसे मनाई दिवाली  
delhi air pollution
दिवाली पर प्रदूषण ने तोड़ दिया चार साल का रिकॉर्ड... PM 2.5 का स्तर 675 के पार, साउंड लिमिट की भी उड़ी धज्जियां 
Air pollution Delhi NCR
दिवाली की रात लखनऊ का AQI पहुंचा 1317, दिल्ली 991... अब कितनी जहरीली है हवा?  

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और रेल मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए काम कर रहे हैं. इस दुर्घटना के कारण नई दिल्ली से मथुरा के बीच सभी ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे सैकड़ों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है.

10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे

पश्चिमी उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि करीब 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिससे दिल्ली से आगरा और झांसी की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है.

Advertisement

ट्रेनों को किया जा सकता है डाइवर्ट

रेल मंत्रालय ने रेलवे मार्ग को जल्दी खोलने के लिए बचाव और मरम्मत दलों को मौके पर भेजा है. चौथी पटरी की स्थिति की जांच के बाद ही तय किया जाएगा कि ट्रेनें उस पर फिर से कब चलेंगी. यदि वह पटरी संचालन के लिए सुरक्षित नहीं पाई जाती है तो ट्रेनों को गाज़ियाबाद होकर टुंडला होते हुए आगरा की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

यह भी पढ़ें: बिहार जा रही ट्रेन पर कानपुर में पथराव... शीशे टूटे, यात्रियों में मचा हड़कंप, एक्शन में रेलवे पुलिस

इस दुर्घटना के कारण नई दिल्ली से आगरा, मथुरा के बीच रेलवे मार्ग बंद होने के कारण कई प्रमुख ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है. रेलवे अधिकारी यात्रियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और जल्द से जल्द नियमित सेवाएं बहाल करने का आश्वासन दे रहे हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement
    Advertisement