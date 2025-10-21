आगरा जा रही मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतरे, ब्लॉक हुआ दिल्ली-मथुरा ट्रेन रूट

दिल्ली-आगरा रेल मार्ग पर मंगलवार की शाम लगभग 8 बजे एक मालगाड़ी के 12 डिब्बे पटरी से उतर गए, जिससे इस प्रमुख रेल मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है. यह घटना मथुरा जिले के वृंदावन रोड और अज्हई रेलवे स्टेशनों के बीच हुई है.

इस हादसे के बाद रेलवे की तीन मुख्य पटरियां पूरी तरह से बंद हो गई हैं, जबकि चौथी पटरी पर फिलहाल ट्रेन सेवाएं आंशिक रूप से संचालित हो रही हैं, लेकिन उसे भी जांच के बाद ही पूर्ण रूप से चालू किया जाएगा.

रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा ले रहे हैं और रेल मार्ग को जल्द से जल्द खोलने के लिए काम कर रहे हैं. इस दुर्घटना के कारण नई दिल्ली से मथुरा के बीच सभी ट्रेन सेवाएं बाधित हो गई हैं, जिससे सैकड़ों यात्रियों की यात्रा प्रभावित हुई है.

10 से 12 डिब्बे पटरी से उतरे

पश्चिमी उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशिकांत त्रिपाठी ने बताया कि करीब 10 से 12 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं, जिससे दिल्ली से आगरा और झांसी की ओर जाने वाली ट्रेनों का संचालन ठप हो गया है.

ट्रेनों को किया जा सकता है डाइवर्ट

रेल मंत्रालय ने रेलवे मार्ग को जल्दी खोलने के लिए बचाव और मरम्मत दलों को मौके पर भेजा है. चौथी पटरी की स्थिति की जांच के बाद ही तय किया जाएगा कि ट्रेनें उस पर फिर से कब चलेंगी. यदि वह पटरी संचालन के लिए सुरक्षित नहीं पाई जाती है तो ट्रेनों को गाज़ियाबाद होकर टुंडला होते हुए आगरा की ओर डायवर्ट किया जाएगा.

इस दुर्घटना के कारण नई दिल्ली से आगरा, मथुरा के बीच रेलवे मार्ग बंद होने के कारण कई प्रमुख ट्रेनों का रूट बदलना पड़ा है. रेलवे अधिकारी यात्रियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रहे हैं और जल्द से जल्द नियमित सेवाएं बहाल करने का आश्वासन दे रहे हैं.

