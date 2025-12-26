Career Rashifal 26 December 2025 (करियर राशिफल): धनु राशि वाले अतिथियों का सत्कार करेंगे, जानें अन्य राशियों का हाल

मेष: मेष राशि के जातक आज कारोबार में उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन करेंगे. पेशेवर मामलों में अनुकूलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा और लेनदेन में आप प्रभावी रहेंगे. मन के संबंध मधुर बने रहेंगे और मित्रों के सहयोग से आपका भावनात्मक पक्ष मजबूत होगा. सत्ता और प्रबंधन के कार्यों में आपको बेहतर वातावरण मिलेगा. आप खुलकर अपनी बात रखेंगे. प्रियजनों के बीच स्नेह व विश्वास बढ़ेगा.

वृष: वृष राशि वालों के लिए सरकारी कार्यों में गति आएगी और प्रशासनिक पक्ष मजबूत रहेगा. व्यापार में आप नियंत्रित जोखिम उठाएंगे और नेतृत्व का भाव रखेंगे. प्रेम संबंधों में मधुरता बनी रहेगी और घर में सुख की वृद्धि होगी. परिवार के सदस्यों के साथ आपकी चर्चाएं सफल रहेंगी. प्रियजनों से भेंट होने से मन प्रसन्न रहेगा. अनुभवियों का सानिध्य आपके करियर को नई गति प्रदान करेगा.

मिथुन: मिथुन राशि के जातकों का कामकाज आज उम्दा रहेगा. आपकी पद-प्रतिष्ठा और प्रभाव में बढ़ोत्तरी होगी और लंबित योजनाओं में तेजी आएगी. निजी संबंधों में आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. अपनों के साथ घूमने-फिरने के अवसर बनेंगे. व्यापारिक सुधार के संकेत चहुंओर दिखाई देंगे. आप अपने आदरभाव से संबंधों को मजबूती देंगे. उद्योग जगत में अपना प्रभाव बढ़ाने में सफल होंगे.

कर्क: कर्क राशि के जातकों को आज करियर और व्यापार में किसी भी प्रकार का जोखिम नहीं लेना चाहिए. नीतिगत विषयों पर स्पष्टता रखें और महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य बनाए रखें. मित्रों और वरिष्ठों से संवाद करते समय शब्दों का चयन सोच-समझकर करें. सफेदपोश लोगों से खुद का बचाव करें. प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य रहेगी, लेकिन साथी को आदर देना. उनकी सलाह पर चलना आपके हित में होगा.

सिंह: सिंह राशि के जातक आज महत्वपूर्ण कार्यों को तेजी से पूरा करेंगे. करियर और व्यवसाय में लाभ उम्मीद से अच्छा रहेगा और साथियों के साथ मतभेद दूर होंगे. दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी. परिवार में सुख-समृद्धि का वातावरण रहेगा. प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा. आपको करियर से जुड़े शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं. आप समता और समन्वय के साथ आगे बढ़ेंगे, जिससे खुशियां बढ़ेंगी.

कन्या: कन्या राशि के जातकों को कार्यक्षेत्र में अतार्किक बातों से बचना चाहिए और जोखिम लेने से परहेज करना चाहिए. संस्थागत कार्यों में आपकी गति बनी रहेगी और श्रमशीलता में वृद्धि होगी. संबंधों में आज सहजता रहेगी और आप स्वजनों का सम्मान बनाए रखेंगे. करीबी सहयोगियों के साथ तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन अपनी गोपनीयता का ध्यान रखें. लेन-देन में पूरी स्पष्टता रखना आपके पेशेवर भविष्य के लिए जरूरी है.

तुला: तुला राशि के लोग आज स्मार्ट वर्किंग के जरिए सबका दिल जीत लेंगे. कौशल प्रदर्शन में आपको सहयोग मिलेगा और कामकाज की चर्चाओं में आप उत्साहित रहेंगे. मन की बात कहने में आपको सुगमता होगी, जिससे प्रेम संबंधों में मिठास और शुभता बढ़ेगी. रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे और मित्रों के साथ संबंधों में मजबूती आएगी. आप उमंग और उत्साह के साथ अपने व्यापारिक लक्ष्यों को प्राप्त करेंगे.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के जातकों की आज उच्च अधिकारियों से भेंट हो सकती है. व्यापारिक और वाणिज्यिक मामलों को संवारने में आप सफल रहेंगे. हालांकि, पारिवारिक संबंधों में आज थोड़ी सजगता बरतने की जरूरत है; भावुकता या आवेश में आने से बचें. अधिकारियों या जिम्मेदारों से बहस न करें. चर्चा के दौरान उतावली न दिखाएं .सामंजस्य से काम लें. स्वार्थ की भावना को त्याग कर आगे बढ़ना बेहतर होगा.

धनु: धनु राशि के जातकों के लिए वाणिज्यिक परिणाम बहुत अच्छे रहेंगे और आप लक्ष्य साधने में सफल होंगे. विस्तार की योजनाओं में आपकी रुचि बढ़ेगी. व्यक्तिगत जीवन में स्वजनों से भेंट के प्रयास सफल होंगे और आप यादगार समय बिताएंगे. मित्रों के साथ भावनात्मक चर्चा प्रभावी रहेगी. आपसी विश्वास को बल मिलेगा. कारोबारी सफलता का प्रतिशत ऊंचा रहेगा. आप अतिथियों का सत्कार करेंगे.

मकर: मकर राशि के जातकों की करियर में साख और सम्मान बढ़ेगा. आपको जरूरी अनुबंधों पर फोकस बनाए रखना होगा, जिससे लाभ का प्रतिशत संवरेगा. सगे-संबंधियों के साथ तालमेल बढ़ेगा और घर में सुखद वातावरण रहेगा. भ्रमण और मनोरंजन के अवसर बनेंगे जिससे पारिवारिक सुख साझा होगा. व्यक्तिगत मामले आपके पक्ष में रहेंगे. आप अपने बड़प्पन से सबका मन जीत लेंगे.

कुंभ: कुंभ राशि के जातक करियर और व्यापार को संवारने में सफल होंगे. लाभ का स्तर बढ़ा रहेगा और आप नई योजनाओं (नवाचार) पर जोर देंगे. प्रेम और विश्वास के मामलों में मजबूती आएगी और मित्र संबंध प्रगाढ़ होंगे. आपका वाणी व्यवहार प्रभावशाली रहेगा जिससे आनंद का वातावरण बना रहेगा. अपनों की प्रसन्नता के लिए आप विशेष पहल करेंगे. तेजी से अपने कार्य पूर्ण करेंगे.

मीन: मीन राशि के जातकों को आज अपने बजट की अनदेखी नहीं करनी चाहिए. व्यापारिक मामलों में सावधानी रखें और धूर्त लोगों से दूरी बनाएं. दिल की बात कहते समय जल्दबाजी न करें और लोगों का भरोसा बनाए रखें. व्यर्थ के प्रलोभन में आने से बचें और खर्चों पर नियंत्रण रखें. संबंधों को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की बात ध्यान से सुनें और अपनी जिद पर काबू पाएं.

