दिवाली पर प्रदूषण ने तोड़ दिया चार साल का रिकॉर्ड... PM 2.5 का स्तर 675 के पार, साउंड लिमिट की भी उड़ी धज्जियां

दिल्ली ने इस साल चार सालों में सबसे खराब दिवाली मनाई, जब PM2.5 स्तर 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया. सोमवार शाम से हवा की गुणवत्ता ‘बहुत खराब’ श्रेणी में रही. रातभर प्रदूषण और शोर स्तर दोनों खतरनाक सीमाओं से ऊपर रहे, जबकि सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय समय के बाद भी पटाखे जलते रहे.

दिवाली पर पटाखों से दिल्ली की हवा बिगड़ी. (Photo: Reuters)
दिल्ली की हवा दिवाली की रात फिर जहर में बदल गई. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के अनुसार, सोमवार शाम 4 बजे दिल्ली का 24 घंटे का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 345 दर्ज किया गया, जो ‘बहुत खराब’ श्रेणी में आता है.

पिछले सालों की तुलना में यह 2024 के 330, 2023 के 218, 2022 के 312 और 2021 के 382 से अधिक रहा. रातभर AQI 344 से 359 के बीच बना रहा और मंगलवार दोपहर तक औसत 351 दर्ज किया गया.

PM2.5 स्तर 675 तक पहुंचा, विशेषज्ञों ने जताई चिंता

दिवाली की रात PM2.5 का स्तर 675 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर तक पहुंच गया, जो पिछले चार सालों में सबसे ज्यादा है. यह 2024 में 609, 2023 में 570, 2022 में 534 और 2021 में 728 था.

दोपहर 4 बजे यह 91 माइक्रोग्राम था, जो रात 12 बजे तक लगातार बढ़कर 675 तक पहुंच गया. विशेषज्ञों का कहना है कि बंगाल की खाड़ी में बने डिप्रेशन से हवा की गति कम हुई, जिससे प्रदूषक तैरते रहे और फैल नहीं पाए.

पर्यावरण मंत्री मंजींदर सिंह सिरसा ने कहा कि प्रदूषण मॉनिटरिंग का सारा डेटा सुरक्षित है और वेबसाइट और ऐप सामान्य रूप से काम कर रहे हैं. वहीं कुछ पर्यावरण विशेषज्ञों ने दावा किया कि प्रदूषण के चरम घंटों का डेटा गायब रहा.

ध्वनी प्रदूषण भी चरम पर, करोल बाग सबसे शोरगुल वाला इलाका

दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के आंकड़ों के अनुसार, शहर के 26 में से 23 नॉइज मॉनिटरिंग स्टेशन पर ध्वनि स्तर सीमा से ऊपर दर्ज हुआ. करोल बाग में रात 11 बजे 93.5 डेसिबल(A) की आवाज दर्ज की गई, जबकि अनुमत सीमा 55 डेसिबल(A) है. श्री औरोबिंदो मार्ग जैसे साइलेंस जोन में भी शोर स्तर 65 डेसिबल(A) तक पहुंच गया.

GRAP स्टेज-II लागू, हवा में सुधार की उम्मीद

कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट (CAQM) ने रविवार को ही GRAP के स्टेज-II को सक्रिय कर दिया था. परिवहन से 14.6%, नोएडा से 8.3%, गाज़ियाबाद से 6%, गुरुग्राम से 3.6% और पराली जलाने से 1% प्रदूषण का योगदान रहा. पूर्व सीपीसीबी अधिकारी दीपांकर साहा ने कहा कि हवा की गति बढ़ने से आने वाले दिनों में प्रदूषण घट सकता है.

---- समाप्त ----
