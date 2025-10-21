scorecardresearch
 

Feedback

थर थर कांपेगा दुश्मन, भारत जल्द खरीदेगा रूस से S-400 मिसाइल, 10 हजार करोड़ की बड़ी डील तय

भारतीय वायुसेना रूस से लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की S-400 मिसाइल खरीदने की तैयारी में है. इन मिसाइलों ने पाकिस्तान के लड़ाकू विमान और जासूसी विमान को 300 किमी दूर मार गिराया था. रक्षा मंत्रालय की मंजूरी के बाद यह डील जल्द तय हो सकती है. भारत पांच स्क्वॉड्रन में से तीन पहले ही ले चुका है.

Advertisement
X
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम (File Photo: ITG)
S-400 एयर डिफेंस सिस्टम (File Photo: ITG)

भारत जल्द ही रूस से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम के लिए बड़ी संख्या में मिसाइलें खरीदने की तैयारी में है. यह सौदा करीब 10 हजार करोड़ रुपये का बताया जा रहा है. भारतीय वायुसेना का S-400 सिस्टम पहले ही पाकिस्तान के खिलाफ साबित हो चुका है. चार दिन चले संघर्ष के दौरान इस सिस्टम ने पाकिस्तान के पांच से छह लड़ाकू विमान और एक जासूसी विमान को 300 किलोमीटर दूर मार गिराया था. वायुसेना ने इसे गेम चेंजर बताया था.

सूत्रों के अनुसार, वायुसेना अपनी एयर डिफेंस क्षमता को और मजबूत करने के लिए इन मिसाइलों की खरीद करना चाहती है. इस सौदे को लेकर भारत और रूस के बीच बातचीत चल रही है. रक्षा मंत्रालय की रक्षा खरीद परिषद की बैठक 23 अक्टूबर को होने वाली है, जिसमें इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है.

रूस के साथ 10 हजार करोड़ रुपये का सौदा

सम्बंधित ख़बरें

S400_India
भारत आएगी S-400 की नई खेप, कांप उठेगा दुश्मन! 
S_400_From_Russia
India को और मिलेंगे S-400 सिस्टम, रूस से हो गई बात! 
Battlefield Special: 5 Fighter Jets of Pakistan Shot Down, S-400 Makes History!
ऑपरेशन सिंदूर में 5 पाकिस्तानी जेट ढेर, S-400 ने किया वार! 
PM MODI BIRTH DAY
PM मोदी की S-400 वाली फोटो लगाकर इस पाकिस्तानी ने दी बर्थडे की शुभकामनाएं 
रूस से और S-400 मिसाइल खरीदेगा भारत (Photo: Reuters)
भारत को और मिलेंगे S-400 डिफेंस सिस्टम, रूस ने सप्लाई बढ़ाने के दिए संकेत 

भारत अब अपनी वायुसेना में और अधिक S-400 स्क्वॉड्रन जोड़ने की योजना बना रहा है. रूस से पहले ही तीन स्क्वॉड्रन मिल चुके हैं जो ऑपरेशनल हैं। चौथे स्क्वॉड्रन की डिलीवरी से ठीक पहले रूस-यूक्रेन युद्ध शुरू हो गया था. भारत ने रूस से बाकी दो स्क्वॉड्रन की आपूर्ति जल्द करने की मांग की है.

दोनों देशों के बीच S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बातचीत चल रही है. साथ ही भारत रूस से नई एयर-टू-एयर मिसाइलें खरीदने के विकल्प पर भी विचार कर रहा है ताकि उसकी बीवीआर (बियॉन्ड विजुअल रेंज) क्षमता और बढ़ सके.

Advertisement

S-500 एयर डिफेंस सिस्टम पर भी बातचीत शुरू

इसके अलावा, ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल की क्षमता बढ़ाने पर भी भारत और रूस के बीच चर्चा हुई है. दोनों देशों के बीच सैन्य रिश्ते काफी मजबूत हैं और भारतीय वायुसेना की स्ट्राइक क्षमता का बड़ा हिस्सा रूसी तकनीक पर आधारित है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement