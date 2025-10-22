scorecardresearch
 

न्यूयॉर्क की इस सड़क का नाम हुआ श्री गुरु तेग बहादुर जी मार्ग, सिख गुरु को मिला सम्मान

न्यूयॉर्क के रिचमंड हिल इलाके की एक सड़क का नाम अब "गुरु तेग बहादुर जी मार्ग" रखा गया है. यह सिख समुदाय और गुरुद्वारा मखन शाह लुबाना के पास है. केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने इसे गौरव का पल बताया. यह नाम गुरु जी की बलिदान, करुणा और न्याय की विरासत का सम्मान है.

यूयॉर्क की एक सड़क का नाम गुरु तेग बहादुर जी मार्ग हुआ (Photo: ITG)
अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर के रिचमंड हिल इलाके की एक सड़क का नाम अब "गुरु तेग बहादुर जी मार्ग" रखा गया है. यह इलाका वहां की सिख कम्युनिटी का एक अहम केंद्र है और यहां प्रसिद्ध गुरुद्वारा मਖन शाह लुबाना भी स्थित है. सड़क का यह नया नाम गुरु तेग बहादुर जी की उस विरासत को सम्मान देने के लिए रखा गया है जो बलिदान, करुणा और न्याय के लिए अडिग खड़े रहने का प्रतीक मानी जाती है.

इस मौके पर भारत के केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि यह सिख समुदाय के लिए गौरव का पल है. उन्होंने कहा कि इस तरह का सम्मान यह दिखाता है कि सिख समुदाय ने न्यूयॉर्क की संस्कृति और समाज में अपनी मजबूत पहचान बनाई है.

हरदीप पुरी खुद 2009 से 2013 तक संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में न्यूयॉर्क में रह चुके हैं, इसलिए उनके लिए यह मौका भावनात्मक रूप से भी खास रहा.



न्यूयॉर्क सिटी काउंसिल की सदस्य लिन शुलमैन, जिन्होंने सड़क का नाम बदलने का प्रस्ताव रखा था, उन्होंने कहा कि यह कदम गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाओं और उनके न्याय के प्रति समर्पण को सम्मान देने के लिए उठाया गया है.

यह नाम बदलने का समारोह दीवाली से ठीक पहले वाले सप्ताहांत में हुआ, ताकि इस शुभ मौके पर समुदाय के लोगों के साथ मिलकर इसे मनाया जा सके.

