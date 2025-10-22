scorecardresearch
 

Feedback

रूस-यूक्रेन युद्ध पर बुडापेस्ट में ट्रंप-पुतिन की बैठक स्थगित, सीजफायर पर बातचीत रुकी

अमेरिका और रूस की यूक्रेन युद्ध को लेकर ट्रंप-पुतिन की मुलाकात फिलहाल टाल दी गई है. रूस ने सीज़फायर प्रस्ताव ठुकराया और डोनबास पर नियंत्रण की शर्त रखी. ट्रम्प-ज़ेलेंस्की मुलाकात तनावपूर्ण रही, लेकिन ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के रुख का समर्थन किया.

Advertisement
X
रूस की मांगों पर असहमति के चलते ट्रंप–पुतिन बैठक स्थगित हुई (File Photo: Reuters)
रूस की मांगों पर असहमति के चलते ट्रंप–पुतिन बैठक स्थगित हुई (File Photo: Reuters)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की मुलाकात की तैयारी चल रही थी. दोनों की मुलाकात का मकसद था यूक्रेन में चल रहे युद्ध को रोकने की कोशिश करना. लेकिन ये मीटिंग फिलहाल स्थगित दी गई, क्योंकि रूस ने तुरंत युद्ध रोकने यानी सीज़फायर के प्रस्ताव को ठुकरा दिया है.

अमेरिका की तरफ से व्हाइट हाउस के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि "अभी पुतिन और ट्रम्प की मुलाकात की कोई योजना नहीं है". हालांकि अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो और रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के बीच फ़ोन पर बातचीत "ठीक-ठाक" हुई थी, लेकिन उन्होंने आमने-सामने बात को टाल दिया.

पिछले हफ्ते ट्रंप ने कहा था कि वे जल्द ही पुतिन से हंगरी में मिलेंगे ताकि युद्ध खत्म करने पर बात हो सके. मगर पुतिन किसी भी समझौते को लेकर तैयार नहीं हैं. रूस चाहता है कि यूक्रेन कुछ और इलाकों को छोड़ दे, तभी सीज़फायर पर चर्चा आगे बढ़े.

सम्बंधित ख़बरें

व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव ने रिपोर्टर को बोला 'वामपंथी हैकर'
'आपकी मां ने...', ट्रंप-पुतिन मुलाकात पर हुआ सवाल तो रिपोर्टर पर भड़कीं व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव 
ukraine donald trump zelenskyy meeting
'पुतिन चाहें तो यूक्रेन को तबाह कर देंगे', व्हाइट हाउस में जेलेंस्की से बोले ट्रंप, हुई तीखी बहस 
Putin's visit to Hungary has sparked debate over the International Criminal Court's arrest warrant against him
ट्रंप से मिलने हंगरी जा रहे पुतिन हो जाएंगे गिरफ्तार? ICC वारंट के कारण उठ रहे सवाल 
Russian president calls security council meeting after call with US president
रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने बुलाई सुरक्षा परिषद की बैठक 
Are Trump and Zelensky scared of Putins nuclear threats? We wont give Tomahawks to Zelensky!
पुतिन से 2 घंटे बात, ज़ेलेंस्की से मुलाकात, क्या है ट्रंप का 'डबल गेम'? 

अमेरिका के अधिकारियों का कहना है कि रूस ने हाल ही में अमेरिका को एक निजी नोट भेजा, जिसमें उसने फिर से वही पुरानी मांग दोहराई कि पूरी डोनबास क्षेत्र का नियंत्रण रूस को दिया जाए. ये बात ट्रम्प के उस प्रस्ताव के खिलाफ है जिसमें उन्होंने कहा था कि युद्ध वहीं रुकना चाहिए जहां दोनों सेनाएं मौजूदा वक्त में खड़ी हैं.

Advertisement

रूस पहले से ही लुहांस्क प्रांत और उसके पास के डोनेत्स्क के करीब 75 फीसदी हिस्से पर कब्जा किए हुए है. यूरोपीय देशों ने अमेरिका से कहा है कि ट्रंप को रूस पर दबाव बनाए रखना चाहिए ताकि वही मौजूदा सीमाओं पर तुरंत युद्ध रोकने पर सहमत हो.

ट्रंप ने कुछ दिन पहले पुतिन से फ़ोन पर और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की से व्हाइट हाउस में मुलाकात की थी. वो उम्मीद कर रहे थे कि हंगरी में होने वाली नई बैठक कुछ हल निकाल सकती है. लेकिन अब जो तैयारी बैठक रूबियो और लावरोव की इस हफ्ते बुडापेस्ट में होनी थी, वो भी टाल दी गई है.

यह भी पढ़ें: नोबेल न सही, ट्रंप को मिल गया 'शांति वास्तुकार' का ये पुरस्कार

रूस की तरफ से कहा गया कि इस मीटिंग से ज़्यादा ज़रूरी ये है कि अलास्का में पिछली मुलाकात में जो बातें तय हुई थीं, उन्हें लागू कैसे किया जाए. उन्होंने कहा कि किसी नई मीटिंग की तारीख अभी तय नहीं है और "गंभीर तैयारी" की ज़रूरत होगी.

कई यूरोपीय देशों का कहना है कि ट्रम्प तब तक पुतिन से नहीं मिलेंगे जब तक रूस कुछ झुके नहीं. एक यूरोपीय राजनयिक ने कहा, "लगता है रूस बहुत ज़्यादा मांग रहा था, इसलिए अमेरिका ने सोचा इस वक्त कोई सौदा नहीं हो पाएगा."

Advertisement

यूरोपीय देश खास तौर पर ये सोचकर परेशान हैं कि कहीं ट्रंप बिना किसी ठोस वादा लिए पुतिन से मिल न लें. ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के नेताओं ने बयान जारी कर कहा कि वो ट्रम्प के इस रुख का समर्थन करते हैं कि "लड़ाई तुरंत रुकनी चाहिए और मौजूदा सीमाओं से ही बातचीत शुरू होनी चाहिए."

अंदरखाने हुई ट्रम्प-ज़ेलेंस्की की मुलाकात थोड़ी तनावपूर्ण बताई जा रही है. रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रम्प ने कई बार गुस्से में ज़ेलेंस्की पर दबाव डाला कि वो कुछ रूसी शर्तें मान लें. लेकिन ज़ेलेंस्की ने बाद में कहा कि मीटिंग सफल रही क्योंकि ट्रम्प ने सार्वजनिक रूप से यूक्रेन के रुख का समर्थन किया.

समाचार एजेंसी रॉयटर्स के इनपुट के साथ

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement