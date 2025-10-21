देशभर में एकसाथ SIR कराने की तैयारी, निर्वाचन आयोग की दो दिवसीय अहम बैठक बुधवार से शुरू

देशभर में वोटर लिस्ट के शुद्धिकरण और अपडेशन के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision - SIR) की तैयारी को लेकर निर्वाचन आयोग में बुधवार से दो दिवसीय बैठक शुरू हो रही है. इस बैठक में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) हिस्सा लेंगे.

बैठक का मकसद पूरे देश में एकसाथ या चरणबद्ध तरीके से SIR अभियान का खाका तैयार करना है. आयोग मतदाता सूची को शुद्ध, अपडेट और त्रुटिहीन बनाने के लिए इस बड़े अभियान को जल्द शुरू करना चाहता है.

बैठक में मौजूद रहेंगे CEC

बैठक में मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार, निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विनीत जोशी के साथ उप निर्वाचन आयुक्तों और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की मौजूदगी रहेगी.

खास है ये बैठक

निर्वाचन आयोग के उच्च पदस्थ सूत्रों के मुताबिक, यह बैठक रूटीन जरूर है लेकिन बेहद महत्वपूर्ण इसलिए मानी जा रही है क्योंकि इसमें 10 सितंबर को हुई पिछली बैठक में राज्यों के सीईओ को दिए गए निर्देशों और टास्क की प्रगति की समीक्षा की जाएगी. यानी, राज्यों ने अब तक कितनी तैयारी की है और किन बिंदुओं पर काम बाकी है, इसकी विस्तृत समीक्षा होगी.

बैठक बुधवार दोपहर से शुरू होकर गुरुवार सुबह तक चलेगी. समापन सत्र गुरुवार को दोपहर में होगा. सूत्रों का कहना है कि इस बैठक में मतदाता सूची पुनरीक्षण के लिए और सटीक लक्ष्य और समयसीमा तय की जाएगी.

इसी साल SIR शुरू करने की तैयारी में है आयोग

निर्वाचन आयोग की योजना है कि इस वर्ष के अंत तक पूरे देशभर में SIR प्रक्रिया को शुरू किया जाए. चर्चा इस बात पर भी होगी कि यह प्रक्रिया एकसाथ पूरे देश में कराई जाए या फिर मौसम, कृषि चक्र, परीक्षा कार्यक्रम और स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए दो चरणों में आयोजित की जाए.

अधिकारियों का मानना है कि इस बैठक से मतदाता सूची के शुद्धिकरण अभियान की दिशा और रूपरेखा को अंतिम रूप मिल जाएगा. आयोग का लक्ष्य है कि अगली चुनावी तैयारियों से पहले मतदाता सूची को त्रुटिहीन और पारदर्शी बनाया जाए.

