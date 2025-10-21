scorecardresearch
 

बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने रोड्रिगो पाज पेरेरा को पीएम मोदी ने दी बधाई, कहा- दोनों देशों के रिश्ते और होंगे मजबूत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोलीविया के नव-निर्वाचित राष्ट्रपति रोड्रिगो पाज़ पेरेरा को उनकी जीत पर बधाई दी है. पीएम मोदी ने कहा कि भारत और बोलीविया के बीच लंबे समय से करीबी और मित्रवत संबंध रहे हैं, जिन्हें आने वाले वर्षों में और मज़बूत किया जाएगा.

पीएम मोदी. (File Photo: ITG)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को रोड्रिगो पाज़ पेरेरा को बोलीविया का राष्ट्रपति चुने जाने पर बधाई दी.

प्रधानमंत्री मोदी ने ‘एक्स’ पर लिखा- 'बोलीविया के राष्ट्रपति के रूप में आपके निर्वाचन पर हार्दिक बधाई, श्री रोड्रिगो पाज़ पेरेरा.' 

पीएम मोदी ने दी बधाई

रविवार को हुए राष्ट्रपति चुनाव में पाज़ पेरेरा ने पूर्व राष्ट्रपति जॉर्ज टुटो किरोगा को हराकर जीत दर्ज की. मोदी ने अपने पोस्ट में कहा, 'भारत और बोलीविया के बीच लंबे समय से घनिष्ठ और मित्रवत संबंध रहे हैं, जो हमारी पारस्परिक रूप से लाभदायक साझेदारी की नींव हैं.'

उन्होंने आगे कहा, 'मैं आने वाले वर्षों में साझा प्रगति और समृद्धि के लिए हमारे साझे सहयोग को और गहरा करने की आशा करता हूं.'

अहम है ये बधाई

यह बधाई संदेश ऐसे समय में आया है जब भारत लैटिन अमेरिकी देशों के साथ अपने आर्थिक और कूटनीतिक संबंधों को नए स्तर पर ले जाने की दिशा में सक्रिय रूप से काम कर रहा है.

