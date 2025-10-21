scorecardresearch
 

Feedback

इंदौर: हिंगोट युद्ध में 30 से ज्यादा घायल, तुर्रा और कलंगी के योद्धाओं में चलती है परंपरा

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गौतमपुरा में दिवाली के अगले दिन आयोजित पारंपरिक ‘हिंगोट युद्ध’ में इस साल 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए. गौतमपुरा और रुनजी गांव के दो दल एक-दूसरे पर बारूद से भरे हिंगोट फेंकते हैं. प्रशासन की सख्ती और सुरक्षा इंतज़ामों के बावजूद हर साल की तरह इस बार भी कई लोग घायल हुए.

Advertisement
X
होलकर काल से चली आ रही परंपरा. (File Photo: ITG)
होलकर काल से चली आ रही परंपरा. (File Photo: ITG)

मध्य प्रदेश के इंदौर जिले के गौतमपुरा में मंगलवार शाम दिवाली के बाद आयोजित पारंपरिक ‘हिंगोट युद्ध’ में इस बार भी 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए. यह युद्ध हर साल दिवाली के अगले दिन गौतमपुरा और पास के रुनजी गांव के लोगों के बीच लड़ा जाता है. स्थानीय लोग इसे बहादुरी और परंपरा का प्रतीक मानते हैं.

बारूद से भरे फल बने हथियार
‘हिंगोट’ एक जंगली फल होता है, जिसका आकार आंवले जितना होता है. इसे अंदर से खोखला कर उसमें बारूद भरा जाता है, जिससे यह रॉकेट जैसे पटाखे में बदल जाता है. दोनों गांवों के योद्धा गौतमपुरा के ‘तुरा दल’ और रुनजी के ‘कलंगी दल’ एक-दूसरे पर जलते हुए हिंगोट फेंकते हैं.

भीड़ ने देखी आग और उत्साह की बारिश
मंगलवार शाम मैदान में हजारों की भीड़ इस रोमांचक लेकिन खतरनाक परंपरा को देखने के लिए इकट्ठा हुई. ‘योद्धा’ सिर पर कपड़ा और हाथ में जलते हिंगोट लेकर मैदान में उतरते हैं. चारों ओर आतिशबाज़ी जैसी लपटें उड़ती हैं, और दर्शक तालियां बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं.

सम्बंधित ख़बरें

(Photo: Representational)
वर्जिन लड़की से संबंध बनाने से नपुंसकता ठीक होने का दावा... 25 लाख में होता था सौदा, 2 गिरफ्तार 
Smriti Mandhana Marriage
Smriti Mandhana जल्द ही शादी करने जा रही हैं! 
सफल ट्रांसप्लांट के बाद मां-बेटा दोनों स्वस्थ.(Photo:AI)
'मां ने मुझे फिर से जिंदगी दी', 72 की उम्र में महिला ने 46 साल के बेटे को दी किडनी  
MP में फुटकर व्यापारियों के बीच मारपीट, Video 
पुलिस की गिरफ्त में आरोपी.(Photo: Dharmendra Kumar Sharma/ITG)
फुटकर व्यापारियों के बीच जमकर चली लात-घूंसे, Video वायरल होते ही 3 आरोपी गिरफ्तार 

30 से ज्यादा घायल, दो की हालत गंभीर
ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉ. वंदना केसरी ने बताया कि करीब 35 लोग घायल हुए हैं. इनमें दो को गंभीर चोटें लगी हैं. एक का हाथ टूट गया, जबकि दूसरे की नाक पर गहरी चोट आई है. उन्हें देपालपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

Advertisement

सुरक्षा इंतज़ामों के बावजूद हादसे
एसडीपीओ संघप्रिय सम्राट ने बताया कि दर्शकों की सुरक्षा के लिए मैदान के चारों ओर ऊंचे जाल और बैरिकेड लगाए गए थे. करीब 200 पुलिसकर्मी और 100 प्रशासनिक अधिकारी मौके पर तैनात थे, साथ ही फायर इंजन और एंबुलेंस भी मौजूद थीं.

होलकर काल से चली आ रही परंपरा
स्थानीय लोगों के अनुसार, यह परंपरा करीब 200 साल पुरानी है. माना जाता है कि होलकर काल में स्थानीय योद्धा मुग़ल सेना से मुकाबले के दौरान हिंगोट में बारूद भरकर उसे हथियार की तरह इस्तेमाल करते थे. आज भी लोग उसी बहादुरी की याद में यह अनोखा ‘हिंगोट युद्ध’ मनाते हैं, भले ही इसमें हर साल कई लोग घायल क्यों न हो जाएं.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    Bihar Election 2025
    Bihar Election 2025 Schedule
    Bihar Elections 2025 Exit Poll
    Bihar Election Result 2025
    Bihar Election 2025 Winning Candidates List
    Buxar Election
    Gopalganj Election
    Karakat Election
    Mokama Election
    Mahua Chunav
    Raghopur Election
    Alinagar MLA
    Chapra Vidhan Sabha
    Advertisement