Aaj ka Rashifal 26 दिसंबर 2025: कर्क राशि वाले अनुशासन बनाए रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

मेष राशि (Aries): आज आप ऊर्जा से भरपूर रहेंगे. कार्यक्षेत्र में आपकी स्थिति काफी प्रभावपूर्ण बनी रहेगी. सहकर्मियों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा आपको और बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित करेगी. आपका आत्मविश्वास आज सातवें आसमान पर रहेगा, जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसानी से पूरे हो जाएंगे. यात्रा के योग बन रहे हैं जो सुखद और लाभकारी सिद्ध होंगे. कोई शुभ सूचना मिल सकती है जिससे घर का माहौल उत्साहपूर्ण रहेगा. मित्रों के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी, वे आपके हर प्रयास में सहयोगी बनेंगे. आर्थिक दृष्टि से लाभ और प्रभाव में बढ़ोतरी होगी.

शुभ अंक: 2, 6, 8 और 9

शुभ रंग: मरून

आज का उपाय: दुष्टों की संहारक देवी दुर्गा की पूजा करें. 'ओम् दुं दुर्गायै नमः' का जाप करें. चुनरी, श्रृंगार व मीठा अर्पित करें. दान की भावना बढ़ाएं.

वृष राशि (Taurus): आज का दिन आपके लिए बड़ों के आशीर्वाद और शासन सत्ता के सहयोग का है. अगर कोई पैतृक मामला अटका हुआ है, तो वह आपके पक्ष में सुलझ सकता है. आपकी बातचीत करने की कला और प्रतिभा आपको इच्छित परिणाम दिलाएगी. करियर और कारोबार में गति आएगी और लाभ को बढ़ाने पर आपका पूरा जोर रहेगा. कार्यक्षेत्र में सहकारिता और स्पष्टता बनाए रखें.

शुभ अंक: 2, 6 और 8

शुभ रंग: ओपल व्हाइट

आज का उपाय: देवी दुर्गा की साधना करें और 'ओम् दुं दुर्गायै नमः' का मंत्र जपें. चुनरी चढ़ाएं और सहकारिता का भाव रखें.

मिथुन राशि (Gemini): आज भाग्य की प्रबलता से आपको हर कार्य में लाभ मिलेगा. करियर और व्यापार में वृद्धि के प्रबल संकेत हैं. मित्रों और सहयोगियों के मदद से आप बड़े लक्ष्यों को साधने में सफल रहेंगे. धार्मिक और सामाजिक आयोजनों में आपकी रुचि बढ़ेगी, जिससे आपके मान-सम्मान में वृद्धि होगी. आस्था और आध्यात्मिकता आपके आत्मविश्वास को बल देंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: स्काई ब्लू

आज का उपाय: देवी दुर्गा की पूजा करें. संकल्प भाव को मजबूत करें और मीठा भोग लगाएं.



कर्क राशि (Cancer): आज आपको कार्यक्षेत्र में बहुत सजग रहने की आवश्यकता है. आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपकी प्रगति से ईर्ष्या रखते हों, इसलिए धूर्त लोगों से दूरी बनाकर रखें. घर-परिवार में मिली-जुली स्थिति रहेगी, छोटी-मोटी बातों को तूल न दें. अपने रुटीन पर ध्यान दें और किसी भी अप्रत्याशित जोखिम से बचें. कामकाज में अनुशासन बनाए रखना ही आपकी सफलता की कुंजी है.

शुभ अंक: 3, 6 और 8

शुभ रंग: पर्ल व्हाइट

आज का उपाय: माँ दुर्गा की पूजा करें और सहनशीलता बढ़ाएं. 'ओम् दुं दुर्गायै नमः' का जाप आपके लिए लाभकारी होगा.

सिंह राशि (Leo): आज आपकी वाणी और व्यक्तित्व का प्रभाव दूसरों पर गहरा पड़ेगा. साझा व्यापार या साझेदारी के क्षेत्रों में आपको उम्मीद से कहीं अधिक लाभ मिल सकता है. कारोबारी विस्तार की योजनाएं सफल होंगी. लक्ष्य पर अपना फोकस बनाए रखें. लेन-देन के मामलों में स्पष्टता रखने से भविष्य की समस्याओं से बचेंगे. दाम्पत्य जीवन में प्रेम और विश्वास का संचार होगा.

शुभ अंक: 1 और 2

शुभ रंग: श्वेत

आज का उपाय: देवी दुर्गा की आराधना करें और अपना वादा निभाएं. मीठा प्रसाद बांटें.

कन्या राशि (Virgo): आज आपको कागजी कार्रवाई (पेपरवर्क) और महत्वपूर्ण समझौतों में बहुत सतर्क रहना चाहिए. जल्दबाजी में हस्ताक्षर न करें. कार्यक्षेत्र में नीति, नियम और संतुलन बनाए रखना ही आपके लिए अच्छा होगा. अनुशासन पर विशेष जोर दें. व्यापारिक प्रस्ताव मिल सकते हैं, लेकिन उनकी अच्छी तरह जांच-परख कर लें. सफेदपोश ठगों और चापलूसों से बचकर रहें. अपनी मेहनत और लगन से आप सही दिशा में आगे बढ़ेंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: फिरोजी

आज का उपाय: माँ दुर्गा को चुनरी और श्रृंगार चढ़ाएं. सावधान रहें और सतर्कता से काम लें.



तुला राशि (Libra): आज मित्रों का सहयोग आपके मनोबल को बढ़ाएगा. महत्वपूर्ण चर्चाओं में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा. शिक्षा और बुद्धि के बल पर आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे. व्यक्तिगत संबंधों में मजबूती आएगी. अगर आप किसी परीक्षा या प्रतियोगिता की तैयारी कर रहे हैं, तो आज का दिन शुभ है.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: हीरे के समान (Diamond White)

आज का उपाय: माँ दुर्गा की पूजा करें और मित्र मंडली में मधुरता लाएं. देवी मंत्र का जाप करें.

वृश्चिक राशि (Scorpio): आज आप कार्यक्षेत्र में वरिष्ठ अधिकारियों की अपेक्षाओं पर खरे उतरेंगे. करियर के मामले में सक्रियता बनी रहेगी. उचित प्रस्ताव प्राप्त होंगे जो भविष्य में लाभकारी सिद्ध होंगे. अपनी गरिमा और गोपनीयता का ध्यान रखें. कामकाज के सिलसिले में होने वाली बातचीत में संकोच न करें. भौतिक सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी, लेकिन जल्दबाजी और अहंकार से बचना होगा.

शुभ अंक: 6 और 9

शुभ रंग: लाल

आज का उपाय: माँ दुर्गा की पूजा करें और त्याग की भावना रखें. लाल पुष्प अर्पित करें.

धनु राशि (Sagittarius): आज आपके सामाजिक प्रयासों को बल मिलेगा. आत्मविश्वास के साथ किए गए कार्यों में सफलता निश्चित है. साझीदारी के कामों में आपकी रुचि बढ़ेगी और आप सभी के साथ बेहतर सामंजस्य बिठा पाएंगे. करियर और कारोबार में आपकी स्थिति प्रभावी रहेगी. अनुशासन और सूझबूझ से आप बड़ी जिम्मेदारियां निभाएंगे. यात्रा की संभावना बन रही है जो आपके लिए फायदेमंद रहेगी. भाईचारे और सद्भाव को बढ़ावा दें. लाभ की स्थिति सकारात्मक बनी हुई है, बस अपनी सक्रियता कम न होने दें.

शुभ अंक: 2, 3 और 8

शुभ रंग: क्रीम कलर

आज का उपाय: आदिशक्ति माँ दुर्गा की आराधना करें. सद्भाव बढ़ाएं और मीठा भोग लगाएं.



मकर राशि (Capricorn): आज का दिन परिवार के साथ सुखद समय बिताने का है. घर में संस्कार और परंपराओं को बढ़ावा मिलेगा. आप मीठी वाणी से लोगों का दिल जीत लेंगे. पेशेवर लोग अपनी कार्यगति बढ़ाएंगे जिससे आर्थिक लाभ के योग बनेंगे. धन-संपत्ति में वृद्धि के संकेत हैं और पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है. स्वजनों का आगमन घर में खुशियां लाएगा. सामाजिक कार्यों में आपकी भागीदारी बढ़ेगी. सबको साथ लेकर चलने की आपकी कला आपको एक सफल नेतृत्वकर्ता बनाएगी. वचन और वादे निभाने में पीछे न रहें.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: समुद्री (Sea Green)

आज का उपाय: माँ दुर्गा को श्रृंगार चढ़ाएं और घर की भव्यता पर ध्यान दें.

कुंभ राशि (Aquarius): आपके लिए आज चहुंओर शुभता और सहजता बनी रहेगी. व्यक्तिगत संबंधों को आप काफी महत्व देंगे. घर-परिवार में खुशहाली और शांति का माहौल रहेगा. कामकाज में लोगों का भरोसा जीतेंगे और रचनात्मक कार्यों में आगे रहेंगे. नई योजनाओं पर अमल करने के लिए समय अनुकूल है. प्रबंधकीय कार्यों में आपकी दक्षता निखरकर आएगी. नए लोगों से संपर्क स्थापित करना आपके लिए लाभदायक रहेगा. निजी विषयों में सहजता से आगे बढ़ें और सभी के साथ तालमेल बनाए रखें. आर्थिक लाभ के विभिन्न अवसर प्राप्त होंगे.

शुभ अंक: 2, 5, 6 और 8

शुभ रंग: स्फटिक सफेद

आज का उपाय: माँ दुर्गा की पूजा करें और कुछ नया सोचने व करने की हिम्मत जुटाएं.

मीन राशि (Pisces): आज विदेश से जुड़े कार्यों में तेजी आ सकती है. निवेश के मामले आपके पक्ष में रहेंगे, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है. कार्यक्षेत्र में कुछ दबाव महसूस कर सकते हैं, लेकिन अपनी सूझबूझ और स्मार्ट वर्किंग से आप इससे बाहर निकल आएंगे. संस्कारों और पारंपरिक मूल्यों को महत्व दें. किसी भी प्रकार के प्रलोभन या लालच में आने से अपना नुकसान कर सकते हैं. रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए संवाद में सहजता और विनम्रता रखें. लेन-देन के मामलों में बहुत स्पष्ट रहें ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो.

शुभ अंक: 2, 3 और 6

शुभ रंग: दूधिया

आज का उपाय: देवी दुर्गा की उपासना करें और मानसिक दबाव से बचने के लिए योग-ध्यान करें.

