scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj ka Love Rashifal 26 December 2025: मीन राशि वाले जिद पर कंट्रोल रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि

Aaj ka Love Rashifal 26 December 2025 (लव राशिफल): पारिवारिक संबंध आज थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए भावुकता या आवेश में आने से बचें.रिश्तों में सजगता बढ़ाएं. भावनात्मक पक्ष आज साधारण रहेगा.

Advertisement
X
love horoscope
love horoscope

मेष: मेष राशि के जातकों के लिए आज वित्तीय परिणाम काफी उत्साहित करने वाले रहेंगे.आपकी बचत और बैंकिंग कार्यों को जबरदस्त समर्थन मिलेगा.करियर में आप अपने हितलाभों को संवारने पर पूरा ध्यान केंद्रित करेंगे.व्यक्तिगत संबंधों की बात करें तो मन के संबंध मधुर रहेंगे.  रिश्तों में सहजता बनी रहेगी.मित्र आपके भावनात्मक पक्ष को मजबूत करेंगे और आप खुलकर अपनी बात कह पाएंगे.

वृष: वृष राशि के लोग आज अपने आर्थिक लक्ष्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे.आपकी आय अच्छी बनी रहेगी और भवन या वाहन खरीदने की दिशा में रुचि बढ़ेगी.प्रेम संबंधों के लिए भी दिन शानदार है; रिश्तों में भावनात्मक सुधार होगा और परिवार में खुशियां बढ़ेंगी.चर्चाएं सफल रहेंगी . आप अपनों के साथ सुखद समय बिताएंगे.व्यापार में लाभ का स्तर ऊंचा रहने से प्रसन्नता बनी रहेगी.

मिथुन: मिथुन राशि के लिए वित्तीय लाभ का प्रतिशत आज काफी ऊंचा रहेगा.आर्थिक मामलों में उछाल बना रहेगा और आपको शुभ सूचनाएं प्राप्त होंगी.निजी जीवन में आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखेंगे. अपनों के साथ भ्रमण पर जा सकते हैं.मेलजोल के नए अवसर बनेंगे जिससे संबंधों में सुधार होगा.आप अपने आदरभाव से पारिवारिक विषयों को मजबूती प्रदान करेंगे. उद्योग में प्रभाव बढ़ाएंगे.

सम्बंधित ख़बरें

कुंभ राशि वाले मन के संकोच दूर करें, जानें अन्य राशियों का हाल
कर्क राशि वाले अनुशासन बनाए रखें, जानें क्या कहती है आपकी राशि
Planet Alignment New Year 2026
सूर्य, मंगल, बुध, शुक्र... चतुर्ग्रही योग में आएगा 2026, 3 राशियों को होगा बंपर लाभ
Ketu 2026 Rashifal
नए साल 2026 में केतु खोलेगा 3 राशि वालों की किस्मत, बढ़ेगी धन की आवक
मिथुन राशि वालों की कार्यक्षेत्र में सक्रियता बढ़ेगी, जानें अन्य राशियों का हाल

कर्क: कर्क राशि के जातकों को करियर और व्यापार में आज कोई भी जोखिम लेने से बचना चाहिए.महत्वपूर्ण निर्णयों में धैर्य रखें और सफेदपोश लोगों से सतर्क रहें.मित्रों से संवाद करते समय स्पष्टता रखना बहुत जरूरी है.भावनात्मक मामलों में परिजनों की सलाह जरूर लें. आवेश में आकर कोई प्रतिक्रिया न दें.प्रेम संबंधों में स्थिति सामान्य रहेगी; अपने साथी को पूरा आदर दें.

Advertisement

सिंह: सिंह राशि के जातकों की आर्थिकी को आज विशेष बल मिलेगा.आप पेशेवर वार्ताओं में बहुत प्रभावी रहेंगे और टीम के प्रयासों से सफलता पाएंगे.दाम्पत्य जीवन में मिठास बनी रहेगी और परिवार में सुख-शांति रहेगी.प्रेम और स्नेह के मामलों में आपसी विश्वास बढ़ेगा.आपको आज करियर से जुड़े शुभ प्रस्ताव मिल सकते हैं.कामकाज का स्तर बढ़त पर रहेगा और रिश्तों में सुधार होगा.

कन्या: कन्या राशि के लोग आज बैंकिंग और लोन संबंधी मामलों में सक्रिय रहेंगे.व्यवसायिक मामलों में सतर्कता बरतें और प्रबंधन पर विशेष जोर दें.संबंधों के लिहाज से दिन सहज रहेगा.आप स्वजनों का सम्मान बनाए रखेंगे और करीबी सहयोगियों के साथ मिलकर काम करेंगे.अपनी गोपनीयता का ध्यान रखें. अपनों के सामने अपनी व्यस्तता को हावी न होने दें.उधार लेन-देन से बचना आज हितकर रहेगा.

तुला: तुला राशि के लिए आज परिस्थितियां सकारात्मक रहेंगी.आर्थिक विस्तार के कार्य सफल होंगे और आप ऊर्जा से भरे रहेंगे.मन की बात कहने में आप सुगमता महसूस करेंगे, जिससे संबंधों में मिठास बढ़ेगी.प्रेम संबंधों में शुभता का संचार होगा और रिश्ते और अधिक प्रगाढ़ होंगे.मित्रों के साथ तालमेल बढ़ेगा और आप तेजी से व्यावसायिक निर्णय लेने में सक्षम होंगे, जिससे आपकी साख बढ़ेगी.

वृश्चिक: वृश्चिक राशि के लोग आज अपनी सुख-सुविधाओं और उपयोगी वस्तुओं की खरीदारी पर खर्च कर सकते हैं.आर्थिक विषयों में लोभ या प्रलोभन से दूर रहना आपके लिए आवश्यक है.पारिवारिक संबंध आज थोड़े प्रभावित हो सकते हैं, इसलिए भावुकता या आवेश में आने से बचें.रिश्तों में सजगता बढ़ाएं. चर्चा के दौरान उतावली न दिखाएं.भावनात्मक पक्ष आज साधारण रहेगा, लेकिन सामंजस्य से स्थितियां संभल जाएंगी.

Advertisement

धनु: धनु राशि के जातकों के लिए आज आर्थिक अवसरों को भुनाने का बेहतरीन समय है.विविध प्रयासों में सफलता मिलेगी और उपलब्धियों को बल मिलेगा.व्यक्तिगत जीवन में आप स्वजनों और मित्रों से मिलने के प्रयास बढ़ाएंगे.प्रियजनों के साथ यादगार वक्त बिताने का मौका मिलेगा.आपसी विश्वास मजबूत होगा और प्रेम स्नेह के मामलों में आप अपनी प्रतिबद्धता दिखाएंगे.भ्रमण और यात्राओं के योग भी बन रहे हैं.

मकर: मकर राशि के जातकों का आज आर्थिक संरक्षण बढ़ेगा और बचत व बैंकिंग के क्षेत्र में वृद्धि होगी.आपको मूल्यवान भेंट या प्रभावी प्रस्ताव मिल सकते हैं.रक्त संबंधियों से तालमेल बढ़ेगा और घर में सुख-सौख्य का वातावरण रहेगा.सगे-संबंधियों से भेंट होगी और आप मेहमानों का सत्कार करेंगे.व्यक्तिगत मामलों में आप अपना बड़प्पन दिखाएंगे, जिससे घर के लोग प्रसन्न रहेंगे और आपका मान बढ़ेगा.

कुंभ: कुंभ राशि के पेशेवरों को आज बाजार से आकर्षक प्रस्ताव मिलेंगे.धन और संपत्ति के मामले आपके पक्ष में रहेंगे और व्यापार में वृद्धि होगी.प्रेम संबंधों में भी विश्वास बढ़ेगा और आप प्रियजनों के संग सुखपूर्वक समय बिताएंगे.आनंद का वातावरण रहेगा और आपका वाणी व्यवहार बहुत प्रभावशाली रहेगा.आप अपनों की प्रसन्नता के लिए विशेष पहल करेंगे. संकोच त्याग कर अवसरों का लाभ उठाएंगे.

मीन: मीन राशि के जातकों को अपनी आय और व्यय का संतुलन बनाए रखने की सलाह दी जाती है.क्षमता से अधिक खर्च होने के संकेत हैं, इसलिए बजट बनाकर चलें.दिल की बात सहजता से कहने की कोशिश करें और लोगों का भरोसा बनाए रखें.रिश्तों में सुधार के लिए अपने गुस्से और जिद पर नियंत्रण रखें.मित्रों और प्रियजनों की बात ध्यान से सुनें और लेन-देन में किसी भी तरह की जल्दबाजी से बचें.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Advertisement