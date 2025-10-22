बिल गेट्स करेंगे ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2’ में कैमियो, दो एपिसोड में आएंगे नजर

अभिनेत्री से राजनेता बनी स्मृति ईरान के शो 'क्योंकि सास भी कभी बहू थी 2' में अमेरिकी बिजनेस मैग्नेट बिल गेट्स कैमियो करने वाले हैं. एपिसोड में स्मृति ईरानी (तुलसी) और बिल गेट्स के बीच एक वीडियो कॉल दिखाई जाएगी. पूरी कहानी दो एपिसोड तक चलेगी. इसका मकसद है कि मनोरंजन के साथ लोगों को सेहत और जागरूकता के बारे में संदेश देना. यह एपिसोड 24 और 25 अक्टूबर को प्रसारित होगा. मंगलवार के एपिसोड में एक अमेरिकी मेहमान की ओर इशारा करते हुए पहला टीजर जारी किया गया था.

शो के मेकर्स ने बताया कि उन्होंने एक ऐसा ट्रैक शूट किया है जो गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों के स्वास्थ्य पर आधारित है. इसमें दिखाया जाएगा कि कैसे लोगों को इन बातों के बारे में जागरूक होना चाहिए. इसी वजह से बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन से जुड़कर यह एपिसोड बनाया गया है, क्योंकि ये संस्था असली दुनिया में भी इसी दिशा में काम करती है.

स्मृति ईरानी खुद चाहती थीं कि इस सीरियल के जरिए सामाजिक मुद्दों पर बात हो, ताकि दर्शक मनोरंजन के साथ कुछ सीख भी ले सकें.

जैसे ‘क्योंकि सास भी कभी बहू थी’ हमेशा महिलाओं की निजी और पारिवारिक समस्याओं को दिखाता आया है, उसी तरह अब ये एपिसोड उन्हें और गहराई से समाज के मुद्दों से जोड़ने की कोशिश है.

स्मृति ईरानी ने हाल ही में एक मीडिया चैनल को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने हमेशा माना है कि साड़ी कभी भी किसी महिला के लिए रुकावट नहीं होती. बल्कि यह एक ऐसी पोशाक है जो इतिहास, गरिमा और आत्मविश्वास का प्रतीक है. उन्होंने इसी इंटरव्यू में बताया कि शो में अब बॉडी शेमिंग और बुढ़ापे से जुड़ी सोच जैसे विषयों को भी शामिल किया गया है, क्योंकि ये ऐसी समस्याएं हैं जिनसे हर महिला गुजरती है.

दिलचस्प बात यह है कि शो ने सिर्फ महिलाओं से जुड़े विषय नहीं लिए, बल्कि पुरुषों की मुश्किलें भी दिखाई हैं. जैसे झूठे आरोप लगने पर एक औरत का ऐसे पुरुषों के लिए आवाज उठाना.

स्मृति ने कहा कि टीवी और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर अब ऐसे “प्रगतिशील विषयों” को अपनाया जा रहा है. हम अब उस दौर में हैं जहां कलाकार बेखौफ होकर ज़रूरी बातें कहने लगे हैं.

यह शो हर रात 10:30 बजे स्टार प्लस पर आता है, और जियोसिनेमा पर एक ही समय पर लाइव स्ट्रीम भी होता है.

