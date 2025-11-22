scorecardresearch
 

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 22 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 22 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का आख़िरी मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है. राजस्थान सरकार ने 48 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है.

Advertisement
X
दुबई एयर शो में विंग कमांडर स्याल शहीद हो गए. (File Photo: PTI)
दुबई एयर शो में विंग कमांडर स्याल शहीद हो गए. (File Photo: PTI)

खबरों के लिहाज से आज का दिन बेहद खास है. भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का आख़िरी मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है. राजस्थान सरकार ने 48 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां 21 से 23 नवंबर तक जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. दुबई के 19वें एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 34 वर्षीय विंग कमांडर नमांश स्याल शहीद हो गए. कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी. पढ़ें शनिवार सुबह की पांच बड़ी खबरें... 

IND vs SA Playing 11: अक्षर OUT, साई सुदर्शन IN ... गिल की जगह इस ख‍िलाड़ी को मौका, साउथ अफ्रीकी टीम में मिस्ट्री स्पिनर की एंट्री

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच दो मैचों की टेस्ट सीरीज़ का आख़िरी मुकाबला गुवाहाटी में खेला जा रहा है. इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका के कप्तान टेम्बा बावुमा ने टॉस जीता और पहले बैटिंग का निर्णय लिया. इस टेस्ट में भारतीय टीम में चोटिल शुभमन की जगह नीतीश रेड्डी को मौका मिला है, वहीं अक्षर की जगह साई सुदर्शन की प्लेइंग-11 में एंट्री हुई है. 

सम्बंधित ख़बरें

Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 22 नवंबर, शनिवार की अहम खबरें 
दुबई एयर शो में भारतीय वायुसेना का तेजस लड़ाकू विमान क्रैश (Photo: ITG)
पढ़ें 21 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
pm modi g20
पढ़ें 21 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार 
Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 21 नवंबर, शुक्रवार की अहम खबरें 
bihar nitish kumar and pm modi chemistry
पढ़ें 20 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार 

राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 48 IAS अधिकारियों का ट्रांसफर... ACS शिखर अग्रवाल भी हटाए गए

राजस्थान सरकार ने 48 आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया है, जिसमें मुख्यमंत्री कार्यालय के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी शिखर अग्रवाल का भी नाम है. ACS शिखर अग्रवाल को चीफ मिनिस्टर ऑफिस से हटाकर ACS-इंडस्ट्रीज बनाया गया है. अखिल अरोड़ा, जो ACS-पब्लिक हेल्थ एंड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट (PHED) थे, उन्हें चीफ मिनिस्टर का नया ACS बनाया गया है.

Advertisement

G-20 समिट: ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एलबेनीज से मिले PM मोदी, रणनीतिक साझेदारी पर हुई चर्चा

PM मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां 21 से 23 नवंबर तक जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. इस दौरान पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई PM एलबेनीज़ के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक की. दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों हुई, जिनमें द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हैं. 

पिता आर्मी से रिटायर, पत्नी एयरफोर्स में अफसर... दुबई एयर शो में शहीद विंग कमांडर स्याल के गांव में मातम

दुबई के 19वें एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया. जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 34 वर्षीय विंग कमांडर नमांश स्याल शहीद हो गए. स्याल, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां इलाके के पटियालाकड़ गांव के रहने वाले थे. वे 19वें दुबई एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे. इसी दौरान एयरक्रॉफ्ट क्रैश हो गया और स्याल शहीद हो गए.

SIR के खिलाफ कांग्रेस 14 दिसंबर को रामलीला मैदान में करेगी बड़ा प्रदर्शन, राहुल-खड़गे भी होंगे शामिल

कांग्रेस 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में SIR के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन करेगी. कांग्रेस का आरोप है कि कई राज्यों से उन्हें लगातार शिकायतें मिल रही हैं कि मतदाता सूचियों में जानबूझकर छेड़छाड़ की जा रही है. इस रैली में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा मौजूद रहेंगे.

---- समाप्त ----
Live TV

TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    Advertisement