पिता आर्मी से रिटायर, पत्नी एयरफोर्स में अफसर... दुबई एयर शो में शहीद विंग कमांडर स्याल के गांव में मातम

हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवां इलाके के पटियालाकड़ गांव में लोग उस समय दुखी हो गए, जब शुक्रवार दोपहर विंग कमांडर नमांश स्याल के शहीद होने की खबर मिली. इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर 34 वर्षीय स्याल 19वें दुबई एयर शो में प्रैक्टिस के दौरान तेजस फाइटर एयरक्राफ्ट उड़ा रहे थे. इसी दौरान एयरक्रॉफ्ट क्रैश हो गया और स्याल शहीद हो गए.

स्याल की पत्नी भी एयरफोर्स में हैं ऑफिसर

विंग कमांडर स्याल हैदराबाद एयरबेस पर पोस्टेड थे. वह अपने डिसिप्लिन (अनुशासन) और बेहतरीन सर्विस रिकॉर्ड के लिए जाने जाते थे. उनके परिवार में उनकी पत्नी अफसान, जो खुद भी इंडियन एयर फोर्स ऑफिसर हैं और उनकी पांच साल की बेटी भी है. स्याल के पिता जगन नाथ एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर हैं.

(Photo: ITG)

जगन नाथ सेवानिवृत्त होने के बाद हिमाचल प्रदेश एजुकेशन डिपार्टमेंट में प्रिंसिपल बने. उनकी मां बीना देवी इस हादसे के समय अपने बेटे और बहू से मिलने हैदराबाद में थीं. इस चौंकाने वाली घटना ने कांगड़ा घाटी के लोगों को तोड़ दिया है, फिर भी उन्हें अपने बहादुर बेटे पर गर्व है.

CM सुक्खू ने जताया दुख

मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने स्याल की शहादत पर गहरा दुख जताया है. उन्होंने कहा है कि देश ने एक हिम्मतवाला और समर्पित पायलट खो दिया है. लेफ्टिनेंट स्याल की बहादुरी और देश के प्रति अटूट कमिटमेंट को हमेशा याद रखा जाएगा. साथ ही CM ने दुखी परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी जताई है.

शहीद के अंतिम संस्कार की डिटेल्स अभी फाइनल नहीं हुई है. गांव में स्याल के शहादत की खबर आने के बाद गांव वाले उनके घर पर जमा हो गए और वे ठंड के बावजूद बैठे रहे.

(Photo: ITG)

राज्यपाल समेत हिमाचल प्रदेश के अन्य बड़े नेताओं ने भी जताया दुख

स्याल ने हमीरपुर ज़िले के सैनिक स्कूल, सुजानपुर टीरा से पढ़ाई की थी. स्याल की शहादत पर गवर्नर शिव प्रताप शुक्ला ने भी दुख जताया. उन्होंने कहा कि हिमाचल के कांगड़ा के रहने वाले स्याल को खोने की खबर से उन्हें दुख हुआ है.

वहीं, लीडर ऑफ़ अपोज़िशन (LoP) जय राम ठाकुर ने भी दुख जताया. उन्होंने एक्स पर लिखा, "इंडियन एयर फ़ोर्स प्लेन क्रैश में कांगड़ा ज़िले के नगरोटा बगवां के बहादुर बेटे नमन स्याल की मौत बहुत दुखद और दर्दनाक है. दुखी परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं.."

उन्होंने कहा, "इस हादसे में, हमने एक बहादुर, होनहार और हिम्मत वाले पायलट को खो दिया है. हमें आपके बलिदान पर गर्व है. पूरा देश आपकी सेवा का कर्ज़दार है." हमीरपुर से मौजूदा MP और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने भी स्याल की शहादत पर दुख जताया है.

(इनपुट- अशोक रैना)

