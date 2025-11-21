G-20 समिट में हिस्सा लेने PM मोदी साउथ अफ्रीका पहुंचे, एयरपोर्ट पर हुआ भव्य स्वागत

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग पहुंचे, जहां 21 से 23 नवंबर तक जी-20 शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है. यह सम्मेलन कई मायनों में ऐतिहासिक है - क्योंकि पहली बार जी-20 किसी अफ्रीकी देश में हो रहा है और लगातार चौथी बार यह ग्लोबल साउथ में आयोजित किया जा रहा है. इन सबके बीच भारत की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है.

जोहान्सबर्ग एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री का स्वागत किसी उत्सव से कम नहीं रहा. दक्षिण अफ्रीकी प्रशासन, भारतीय समुदाय और स्थानीय लोगों ने फूल, सांस्कृतिक नृत्य और दोनों देशों के राष्ट्रीय ध्वज के साथ मोदी का अभिवादन किया. यह दृश्य भारत–दक्षिण अफ्रीका के घनिष्ठ संबंधों और बढ़ते विश्वास को दर्शाता है.

प्रधानमंत्री मोदी इस सम्मेलन में तीन मुख्य सत्रों को संबोधित करेंगे. पहला सत्र समावेशी और सतत आर्थिक विकास पर केंद्रित होगा, जहां दुनिया भर में विकास को समाज के हर वर्ग तक पहुंचाने की दिशा में विचार रखा जाएगा.

दूसरा सत्र जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम न्यूनीकरण जैसी वैश्विक चुनौतियों पर केंद्रित रहेगा. तीसरे सत्र में सभी के लिए निष्पक्ष और न्यायपूर्ण भविष्य जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी.

Landed in Johannesburg for the G20 Summit related engagements. Look forward to productive discussions with world leaders on key global issues. Our focus will be on strengthening cooperation, advancing development priorities and ensuring a better future for all. pic.twitter.com/o4KL5W5l53 — Narendra Modi (@narendramodi) November 21, 2025

इसके अलावा, मोदी भारत–ब्राज़ील–दक्षिण अफ्रीका (IBSA) नेताओं की बैठक में भी शामिल होंगे. यह बैठक तीनों देशों के बीच सहयोग, व्यापार, विकास और वैश्विक मुद्दों पर साझा रणनीति को मजबूत करने का अवसर मानी जा रही है.

प्रधानमंत्री जोहान्सबर्ग में ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री के साथ एक अहम द्विपक्षीय बैठक करेंगे. यह मुलाकात स्थानीय समय के अनुसार शाम 5 बजे तय की गई है. दोनों नेताओं के बीच कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है, जिनमें द्विपक्षीय संबंध, व्यापार, सुरक्षा और रणनीतिक सहयोग जैसे विषय शामिल हो सकते हैं.

इस पूरे दौरे का मकसद भारत की आवाज़ को अंतरराष्ट्रीय मंच पर और बुलंद करना है. प्रधानमंत्री मोदी न केवल वैश्विक मुद्दों पर भारत का दृष्टिकोण पेश करेंगे, बल्कि सहयोग और समाधान पर भी जोर देंगे.

कूटनीति के स्तर पर देखें तो यह दौरा भारत और दक्षिण अफ्रीका के रिश्तों को नई दिशा देगा और भारत की वैश्विक भूमिका को और मज़बूत करेगा.

इनपुट: गीता मोहन, पीटीआई और एएनआई

