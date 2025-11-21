Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 21 नवंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 21 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: दुबई एयर शो में भारत का तेजस विमान क्रैश हो गया. वहीं, बिहार में नीतीश कैबिनट के मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा हुआ. इन खबरों के अलावा, आज से देश में चार नए लेबर कोड लागू हुए. पढ़ें शुक्रवार शाम की 10 बड़ी खबरें.

और पढ़ें

दुबई एयर शो के दौरान अचानक जमीन पर आ गिरा तेजस विमान, हादसे में पायलट की मौत, VIDEO

दुबई एयर शो में भारत का स्वदेशी हल्का लड़ाकू विमान LCA तेजस अपनी डेमोंस्ट्रेशन फ्लाइट के दौरान क्रैश हो गया. ये घटना भारतीय समय के अनुसार दोपहर के 3:40 बजे हुई, जब हज़ारों दर्शक विमान के करतब देख रहे थे. इस हादसे में पायलट के मौत हो चुकी है. दुबई एयर शो दुनिया के प्रमुख एविएशन आयोजनों में से एक है.

नीतीश नहीं, इस बार सम्राट चौधरी को मिला गृह मंत्रालय... बिहार में 18 मंत्रियों के विभागों का बंटवारा

बिहार में CM नीतीश कुमार के शपथ ग्रहण के एक दिन बाद शुक्रवार को राज्य सरकार में विभागों का बंटवारा कर दिया गया. नई कैबिनेट में सबसे अहम गृह विभाग डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी को सौंपा गया है. 20 साल में ये पहली बार है जब नीतीश ने गृह विभाग अपने पास नहीं रखा है. वहीं, बीजेपी कोटे से मंत्री बने रामकृपाल यादव को कृषि विभाग मिला है.

Advertisement

नियुक्ति पत्र, समय पर सैलरी और मिनिमम वेतन अब देना होगा, आज से देश में 4 नए लेबर कोड लागू

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को 4 नए श्रम कानूनों को लागू कर दिया है. लेबर मिनिस्ट्री ने बताया है कि इनके ज़रिए सभी श्रमिकों को खासकर अनौपचारिक सेक्टर, गिग वर्कर्स, प्रवासी मज़दूरों और महिलाओं के लिए बेहतर वेतन, सामाजिक सुरक्षा और स्वास्थ्य-सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी. अब नियोक्ताओं को कर्मचारियों को समय पर भुगतान करना कानूनी रूप से ज़रूरी होगा.

Stock Market Crash: ये एक बड़ी वजह... आज भरभराकर टूटा बाजार, झटके में 4.50 लाख करोड़ स्‍वाहा

भारतीय शेयर बाज़ार में शुक्रवार को बड़ी गिरावट दर्ज की गई है. कारोबार के अंत में निफ्टी 124 अंक टूटकर 26068 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स 400 अंक टूटकर 85231 पर क्लोज़ हुआ. वहीं, निफ्टी बैंक 480 अंकों की गिरावट के साथ 58,867 पर रहा. शेयर बाज़ार में इस भारी गिरावट के कारण निवेशकों की वेल्‍थ को करीब 4.50 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.

बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने दिया इस्तीफा, टिकट न मिलने पर जाहिर की नाराजगी

बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. फातिमा के इस्तीफा देने का कारण चुनाव में टिकट ना मिलना रहा. उन्होंने नाराज़गी ज़ाहिर करते हुए कहा कि साल 2025 में केवल 8% महिलाओं को प्रतिनिधित्व रहा, जो दुखद है. उन्होंने कहा कि पहली बार ऐसा हुआ है जब महिला अध्यक्ष को भी टिकट ना मिला हो.

Advertisement

Silver Price: अचानक टूटे चांदी के दाम... 3200 रुपये हुई सस्‍ती, जानिए 24K सोने का भाव

चांदी के दामों में शुक्रवार को अचानक बड़ी गिरावट देखने को मिली है. एमसीएक्स पर चांदी 3,200 रुपये सस्ती होकर 1,50,868 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रही है. वहीं सोने के दाम में मामूली तेजी देखी जा रही है. MCX पर सोना 180 रुपये चढ़कर 122910 रुपये पर था. जबकि सुबह के ट्रेड के दौरान सोने के दाम में करीब 900 रुपये की गिरावट आई थी.

इस साल के 99% दिन भारतीयों ने झेली चरम मौसम की मार... इस हाल के जिम्मेदार भी हम

इस साल भारतीयों ने 273 दिनों में से 270 दिन भयानक मौसम की मार झेली है. जिसमें लू, बाढ़, ठंड, लैंडस्लाइड शामिल है. इससे सभी 36 राज्य प्रभावित हुए हैं. ये खुलासा सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट और डाउन टू अर्थ की नई रिपोर्ट क्लाइमेट इंडिया 2025 में हुआ है. सबसे अधिक प्रभावित हिमाचल प्रदेश हुआ. यहां 217 दिन ऐसे खतरनाक मौसम देखे गए.

गुवाहाटी टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका को लगा बड़ा झटका, भारत दौरे से बाहर हुआ ये स्टार गेंदबाज, बोर्ड ने जारी किया बयान

साउथ अफ्रीका के स्टार तेज़ गेंदबाज़ कगिसो रबाडा भारत दौरे से बाहर हो गए हैं. रबाडा गुवाहाटी टेस्ट मैच से तो बाहर हो ही गए हैं, वो ODI और टी20 सीरीज का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे. दोनों देशों के बीच 3 मैचों की ODI सीरीज़ 30 नवंबर से शुरू हो रही है. रबाडा कोलकाता में ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हुए थे और तब से उन्होंने गेंदबाज़ी नहीं की है.

Advertisement

प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान- अगले 5 साल की 90% कमाई और सारी संपत्ति 'जन सुराज' को करेंगे दान

प्रशांत किशोर ने घोषणा की कि वह अगले 5 साल तक अपनी आमदनी का 90% और एक घर छोड़कर अपनी शेष संपत्ति 'जन सुराज' अभियान को दान करेंगे. उन्होंने कहा कि वो 15 जनवरी से गांधीजी की प्रेरणा से 'बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान' शुरू करेंगे. PK ने कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के साथ मिलकर सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा कराना है.

'भाई वीरेंद्र' जैसा ना हो बवाल! महाराष्ट्र में कर्मचारियों के लिए आई प्रोटोकॉल की नई लिस्ट

महाराष्ट्र सरकार ने सांसदों और विधायकों के प्रति कर्मचारियों के व्यवहार को लेकर नई प्रोटोकॉल की सूची जारी की है. इस सरकारी GR के तहत सरकारी कर्मचारियों के लिए MP और MLA के कार्यालय आने पर सम्मान में सीट से खड़ा होना और फोन पर विनम्र भाषा का प्रयोग करना अनिवार्य कर दिया है. इसका उल्लंघन करने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी.

---- समाप्त ----