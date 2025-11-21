चांदी के दाम में आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है. अचानक से चांदी के दाम गिरे हैं, जिस कारण चांदी बुलियन मार्केट में भी सस्‍ती हो गई है. MCX पर गिरावट के साथ ही बुलियन मार्केट में भी चांदी के दाम में भारी गिरावट आई है. एमसीएक्‍स पर सिल्‍वर 3200 रुपये कम होकर 150868 रुपये प्रति किलो पर कारोबार कर रहा है.

वहीं सोने के दाम में मामूली तेजी देखी जा रही है. एमसीएक्‍स पर सोना 180 रुपये चढ़कर 122910 रुपये पर था. जबकि सुबह के ट्रेड के दौरान सोने के दाम में करीब 900 रुपये की गिरावट आई थी.

सोने के दाम में उछाल

बुलियन मार्केट IBJA.Com के मुताबिक, 24 कैरेट सोने के दाम सुबह की तुलना में 1000 रुपये बढ़ा है और यह 12146 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुका है. 23 कैरेट सोने का दाम 1000 रुपये बढ़कर 12253 रुपये प्रति 10 ग्राम हो चुका है. 22 कैरेट सोने का दाम 112802 रुपये हो चुका है और 18 कैरेट गोल्‍ड रेट 92360 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ चुका है.

चांदी हुई इतनी सस्‍ती

इंडियन बुलियन मार्केट में चांदी के दाम में थोड़ी गिरावट आई है. सुबह की तुलना में चांदी 250 रुपये प्रति किलो सस्‍ती हुई है, जबकि कल शाम की तुलना में चांदी के भाव 3000 रुपये प्रति किलो कम हुआ है.

रिकॉर्ड हाई से कितने सस्‍ते हुए सोने और चांदी

अक्‍टूबर में MCX पर सोने ने रिकॉर्ड हाई लेवल टच किया था, जो 1.32 लाख रुपये था. यहां से सोने के दाम में 10 हजार रुपये की गिरावट आई है. वहीं चांदी के दाम भी तेजी से गिरे हैं, चांदी के रेट अक्‍टूबर में अपने रिकॉर्ड हाई लेवल 1.70 लाख रुपये पर थे, जहां से चांदी करीब 20 हजार रुपये सस्‍ती हुई है.

शेयर बाजार में हाहाकार

गौरतलब है कि सोने-चांदी के दाम में यह बदलाव ऐसे वक्‍त में हुआ है, जब अमेरिका, जापान से लेकर भारतीय शेयर बाजार में भारी गिरावट आई है. अमेरिकी जॉब डाटा के मजबूत आने के बाद दिसंबर में होने वाले फेड रेट कटौती की उम्‍मीद कम हो गई है, जिस कारण ग्‍लोबली बाजारों में हैवी गिरावट रही.

