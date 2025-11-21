गुवाहाटी टेस्ट से पहले साउथ अफ्रीका को लगा बड़ा झटका, भारत दौरे से बाहर हुआ ये स्टार गेंदबाज, बोर्ड ने जारी किया बयान

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में टेस्ट सीरीज का दूसरा एवं आखिरी मुकाबला 22 नवंबर (शनिवार) से होने जा रहा है. भारतीय टीम सीरीज में 0-1 से पिछड़ी हुई है, ऐसे में ये मुकाबला जीतना उसके लिए बेहद जरूरी है. मुकाबले में भारतीय टीम की कप्तानी ऋषभ पंत करेंगे क्योंकि शुभमन गिल नेक इंजरी के चलते गुवाहाटी टेस्ट मैच से बाहर हो चुके हैं.

और पढ़ें

भारत के बाद अब साउथ अफ्रीकी टीम को भी बड़ा झटका लगा है. स्टार तेज गेंदबाज कगिसो रबाडा भारत दौरे पर आगे के मैचों में भाग नहीं ले पाएंगे. रबाडा गुवाहाटी टेस्ट मैच से तो बाहर हो ही गए हैं, वो वनडे और टी20 सीरीज का भी हिस्सा नहीं बन पाएंगे. दोनों देशों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज 30 नवंबर से शुरू हो रही है. वहीं पांच मैचों की टी20 सीरीज 9 दिसंबर से खेली जाएगी. रबाडा की पसलियों में खिंचाव आ गया था, जिसके कारण वो कोलकाता टेस्ट मैच में भी नहीं खेल पाए थे.

South Africa issue statement on pace spearhead Kagiso Rabada’s availability for #INDvSA second Test.#WTC27 | Details ⬇️https://t.co/hhFRI2KSbk — ICC (@ICC) November 21, 2025

क्रिकेट साउथ अफ्रीका (CSA) ने शुक्रवार सुबह बयान जारी करते हुए कहा, 'साउथ अफ्रीका की मेडिकल टीम कगिसो रबाडा की चोट पर करीब से नजर रखी हुई है, लेकिन प्रभावित हिस्से में लगातार तकलीफ के कारण उन्हें शेष दौरे से बाहर कर दिया गया है. अब वे चार सप्ताह के अपने शुरुआती रिहैब कार्यक्रम को मेडिकल टीम के साथ जारी रखेंगे और दूसरे टेस्ट के बाद साउथ अफ्रीका लौट जाएंगे.'

Advertisement

कगिसो रबाडा कोलकाता में ट्रेनिंग के दौरान चोटिल हुए थे और तब से उन्होंने गेंदबाजी नहीं की है. गुवाहाटी में बुधवार के सत्र में भी उन्होंने अभ्यास नहीं किया. कोलकाता टेस्ट में साइमन हार्मर ने आठ विकेट लेकर शानदार प्रदर्शन किया था. उनके साथ केशव महाराज दूसरे स्पिनर के रूप में खेले थे.

उस टेस्ट मैच में मार्को जानसेन ने तेज गेंदबाजी यूनिट की अगुवाई की थी, जबकि वियान मुल्डर और कॉर्बिन बॉश ने भी योगदान दिया. मुल्डर ने मैच में केवल पांच ओवर फेंके, जबकि बॉश ने अधिक गेंदबाजी की. साउथ अफ्रीकी टीम में एक और तेज गेंदबाज लुंगी एनगिडी भी मौजूद हैं.

दूसरे टेस्ट के लिए साउथ अफ्रीका का स्क्वॉड: एडेन मार्करम, रयान रिकेल्टन, ट्रिस्टन स्टब्स, टेम्बा बावुमा (कप्तान), टोनी डी जोरजी, डेवाल्ड ब्रेविस, काइल वेरेने (विकेटकीपर), साइमन हार्मर, मार्को जानसेन, केशव महाराज, कॉर्बिन बॉश, सेनुरन मुथुसामी, जुबैर हमजा, वियान मुल्डर और लुंगी एनगिडी

---- समाप्त ----