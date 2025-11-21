प्रशांत किशोर का बड़ा ऐलान- अगले 5 साल की 90% कमाई और सारी संपत्ति 'जन सुराज' को करेंगे दान

चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर (PK) ने अपनी पार्टी जन सुराज के लिए एक बड़ा और महत्वपूर्ण ऐलान किया है. उन्होंने घोषणा की है कि वह अगले 5 साल तक अपनी आमदनी का 90 प्रतिशत हिस्सा जन सुराज को दान करेंगे. इसके अलावा, पिछले 20 वर्षों में उन्होंने जो भी संपत्ति अर्जित की है, उसमें से अपना एक घर छोड़कर बाकी सब कुछ जन सुराज अभियान को दान कर देंगे.

प्रशांत किशोर ने कहा कि वह महात्मा गांधी की प्रेरणा से एक बार फिर से अभियान शुरू करेंगे. उन्होंने 15 जनवरी की तारीख बताते हुए कहा कि इस दिन से वह बिहार के सभी 1 लाख 18 हजार वार्डों में जाएंगे और 'बिहार नवनिर्माण संकल्प अभियान' के तहत लोगों से सीधे संवाद करेंगे.

PK ने जोर देकर कहा कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य लोगों के साथ मिलकर सरकार द्वारा किए गए वादों को पूरा कराना और बिहार के विकास के लिए एक सामूहिक संकल्प तैयार करना है. उनका यह त्याग और बड़ा दान जन सुराज अभियान की वित्तीय निर्भरता को मजबूत करने और इसे एक जन-आधारित आंदोलन बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है.

क्या कहा प्रशांत किशोर ने

मीडिया से बात करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा, 'कई लोगों को लग रहा है की प्रशांत किशोर आए थे पैसा वैसा लेकर, अब तो तीन चार बरस तीन बरस हो गया पैसा कितना दिन चलाएंग भाग जाएगे छोड़ कर. तो मैं आपको बता रहा हूं आपके सामने बिहार की जनता के सामने कमिट कर रहा हूं कि आने वाले पांच साल तक मैंने ये भी संकल्प लिया है जो भी मैं जो कुछ भी मैं कमाऊंगा अगले पांच साल में उसका नब्बे प्रतिशत कम से कम नब्बे प्रतिशत जनसुराज के इस अभियान के लिए डोनेट कर रहे हैं. यही नहीं, पिछले बीस बरस में मैंने अपने द्वारा अर्जित की गई जो भी मेरी चलअचल संपत्ति है, एक मेरे अपने परिवार के लिए दिल्ली में एक घर को छोड़कर बाकी सारी संपत्ति को जनसुराज के इस अभियान के लिए डेट कर रहा हूं.'

उन्होंने आगे कहा, 'पैसे की वजह से बिहार की गरीब जनता की जो ये आशा है, उसे रुकने नहीं दूंगा चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना पड़े पैसे की वजह से ये अभियान रुकने वाला नहीं है. मैं फिर से दोहरा देता हूं अगले पांच साल तक जो कुछ भी मेरी आमदनी होगी उसका कम से कम नब्बे प्रतिशत मैं जनसुराज के इस अभियान को चलाने के लिए दान करूंगा. दूसरा पिछले बीस वर्ष में जो कुछ भी मैंने कमाया है, मेरी जो चल अचल संपत्ति है उसमें एक अपने परिवार के लिए घर को छोड़कर बाकी सब कुछ जरूरत के मुताबिक जनसुराज को डोनेट कर दिया जाएगा.'

आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर की पार्टी अपना खाता खोलने में असमर्थ रही थी. प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज का वोट शेयर भी 4 प्रतिशत से कम रहा.

