बिहार महिला कांग्रेस अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने दिया इस्तीफा, टिकट न मिलने पर जाहिर की नाराजगी

बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने पार्टी से चुनाव में टिकट न मिलने पर नाराजगी जाहिर करते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है.

bihar congress women state president sharwat resigns (Photo: Sarwat Jahan Fatema/@facebook)
बिहार में नई सरकार के गठन के बाद से ही कांग्रेस की अंदरूनी कलह सामने आने लगी है. बिहार प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्ष सरवत जहां फातिमा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. 

इस्तीफा देने का सबसे बड़ा कारण चुनाव में टिकट ना मिलना रहा. अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए उन्होंने कहा कि अब तक जितनी भी महिला कांग्रेस की प्रदेश बनी हैं उन सभी को चुनाव में टिकट दिया गया, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला. 

मीडिया से बात करते हुए किया इन बातों का जिक्र

मीडिया से बात करते हुए उन्होंने अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि साल 2025 में केवल 8 प्रतिशत महिलाओं को प्रतिनिधित्व रहा, जो दुखद है. मुझे बिहार महिला कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष बने हुए 28 महीने हो गए हैं. महिला कांग्रेस जो हमारी बहनें है्ं, 38 जिलों की जो महिला जिलाध्यक्ष हैं सब साथ में मिलकर बूथ स्तर पर आ गए. उनसे जुड़ी जो परेशानी थी उसे उठाया, सड़क पर उतरें. बहुत उम्मीद थी कि टिकट मिलेगा लेकिन ऐसा नहीं हुआ. पहली बार ऐसा हुआ है जब महिला अध्यक्ष को भी टिकट ना मिला हो. 

सोशल मीडिया पर शेयर की पोस्ट 

सरवत जहां फातिमा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपना इस्तीफा पत्र शेयर करते हुए लिखा कि राजनीति करने के कई पैमाने होते हैं, लेकिन अपने 25 साल के राजनीतिक सफर में मैंने केवल नैतिकता और निडरता को अपना पैमाना बनाया है. उन्होंने लिखा कि विगत विधानसभा चुनाव के टिकट वितरण में महिलाओं को कांग्रेस में केवल 8 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया. 60 सीट पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा जिसमें केवल 5 महिलाओं को टिकट दिया गया. 

