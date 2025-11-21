ग्‍लोबल से लेकर एशियाई शेयर बाजारों के लिए आज बुरा दिन है, क्‍योंकि सिर्फ एक खबर के कारण मार्केट भरभराकर टूटा है. भारतीय शेयर बाजार में भी आज बड़ी गिरावट देखी जा रही है. निफ्टी 120 अंक टूटकर 26072 पर कारोबार कर रहा है, जबकि Sensex 380 अंक टूटकर 85250 पर था . Nifty Bank में 430 अंकों की गिरावट आई.

शेयर बाजार में इस भारी गिरावट के कारण निवेशकों की वेल्‍थ करीब 3.50 लाख करोड़ रुपये झटके में खत्‍म हो गई. 20 नंबवर को बीएसई मार्केट कैपिटलाइजेशन 476.41 लाख करोड़ रुपये थी, जो आज 473 लाख करोड़ रुपये हो चुका है.

बीएसई के टॉप 30 शेयरों में से 22 शेयर गिरावट पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 8 शेयरों में मामूली तेजी है. टाटा स्‍टील, अडानी पोर्ट्स, जोमैटो और ICICI Banks के शेयरों में 1 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई है, जबकि महिंद्रा एंड महिंद्रा के शेयर 1.34 फीसदी ओर मारुति के शेयर 0.30 फीसदी चढ़कर कारोबार कर रहे हैं.

133 शेयरों में लोअर सर्किट

बीएसई पर 132 शेयरों में अपर सर्किट और 133 शेयरों में लोअर सर्किट लगा है. 3,882 शेयरों में से 1,160 शेयर तेजी पर कारोबार कर रहे हैं, जबकि 2,531 शेयर गिरावट पर हैं. 191 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. 67 शेयर 52 सप्‍ताह के हाई पर हैं, जबकि 158 शेयर 52 सप्‍ताह के निचले स्‍तर पर कारोबार कर रहे हैं.

आज क्‍यों गिरा शेयर बाजार?

सबसे बड़ा कारण अमेरिका के जॉब डाटा में बढ़ोतरी हुई है, जिस कारण दिसंबर में फेड रेट में कटौती की उम्‍मीदें कम हो गईं. इसी कारण ग्‍लोबल से लेकर एशियाई बाजार में भारी गिरावट आई. एशियाई बाजारों में गिरावट दर्ज की गई, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 3 प्रतिशत से ज़्यादा और जापान का निक्केई 225 2 प्रतिशत से ज़्यादा टूट गया. रातोंरात, अमेरिकी बाजार गिरावट के साथ बंद हुए,जहां नैस्डैक कंपोजिट 2.15 प्रतिशत, एसएंडपी 500 1.56 प्रतिशत और डॉव जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज 0.84 प्रतिशत गिर गया.

कौन-कौन से शेयर ज्‍यादा बिखरे

सबसे ज्‍यादा टूटने वाले शेयरों की बात करें तो Banko Products, JP Power के शेयरों में 5 प्रतिशत से ज्‍यादा की गिरावट देखने को मिली. इसके बाद जेनटेक, गार्डेन रीच शिपबिल्‍डर्स, हिटाची, विशाल मेगा मार्ट, बीडीएल और जेएसडब्‍ल्‍यू एनर्जी के शेयरों में 2 फीसदी से ज्‍यादा की गिरावट आई.

(नोट- किसी भी शेयर में निवेश से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की मदद जरूर लें.)

