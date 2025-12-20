Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 20 दिसंबर 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

अगले साल फरवरी में शुरू हो रहे आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में शनिवार को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रानाघाट में होने वाली रैली में शामिल होने जा रहे थे. पीएम मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि इस समय दुनिया बड़े वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के दौर से गुजर रही है. ऐसे में अब ताकत के कई केंद्र उभर रहे हैं. पढ़िए शनिवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

IND vs NZ: न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए भारतीय टीम का ऐलान, कई प्लेयर्स की छुट्टी

अगले साल फरवरी में शुरू हो रहे आईसीसी मेन्स टी20 वर्ल्ड कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान हो गया है. शनिवार को मुंबई में चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर की अगुवाई में टीम का ऐलान किया गया. इसी के साथ भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाली सीरीज के लिए भी टीम इंडिया के स्क्वॉड का ऐलान कर दिया गया है. वर्ल्ड कप के लिए चुनी गई टीम ही इस सीरीज में भी खेलती नजर आएगी.

'हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं...', इधर जनाजे में यूनुस ने किया हादी का गुणगान, उधर- सरकार को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम

बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में शनिवार को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद था. अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी हादी के जनाजे में पहुंचे थे.

PM मोदी की रैली में जा रहे BJP के 4 समर्थकों की मौत, ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रानाघाट में होने वाली रैली में शामिल होने जा रहे थे. मृतकों की पहचान रामप्रसाद घोष (72), मुक्तिपद सूत्रधार (63), गोपीनाथ दास (38) और भैरव घोष के रूप में हुई है. यह हादसा कृष्णानगर–रानाघाट सेक्शन पर ताहेरपुर और बदकुल्ला स्टेशनों के बीच हुआ. ट्रेन ने इन लोगों को कुचल दिया.

'असम की माटी से मेरा लगाव...', गुवाहाटी एयरपोर्ट पर PM मोदी ने किया नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को असम के गुवाहाटी में लोकप्रिय गोपीनाथ बारदोलोई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया. यह टर्मिनल करीब 4 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनाया गया है और देश का पहला प्रकृति आधारित थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल है.

'पावर के मायने अब बदल गए हैं...', जयशंकर ने वैश्विक उथल-पुथल पर दिया बड़ा बयान

विदेश मंत्री एस जयशंकर का कहना है कि इस समय दुनिया बड़े वैश्विक आर्थिक और राजनीतिक बदलावों के दौर से गुजर रही है. ऐसे में अब ताकत के कई केंद्र उभर रहे हैं. कोई भी देश कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, वह अब किसी भी मुद्दे पर अपनी इच्छाओं को दूसरे देशों पर थोप नहीं सकता.

