Maharashtra Local Body Election 2025 Live: महाराष्ट्र में नगर निकाय के लिए वोटिंग जारी, कई सीटों पर महायुति के प्रत्याशी आमने-सामने

Maharashtra Nikay Chunav 2025 Live: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के तहत शनिवार सुबह 23 नगर परिषदों और नगर पंचायतों में अध्यक्ष और सदस्यों के पदों के लिए मतदान शुरू हो गया. इसके अलावा इन स्थानीय निकायों में सदस्यों के 143 रिक्त पदों के लिए भी वोट डाले जा रहे हैं. राज्य निर्वाचन आयोग के अनुसार मतदान सुबह 7:30 बजे शुरू हुआ और शाम 5:30 बजे तक चलेगा.

चुनाव आयोग ने बताया कि सभी नगर परिषदों और नगर पंचायतों की मतगणना 21 दिसंबर को की जाएगी. जिन निकायों में 2 दिसंबर को मतदान हुआ था, उनकी गिनती भी इसी दिन होगी. मतगणना सुबह 10 बजे से संबंधित केंद्रों पर शुरू होगी.