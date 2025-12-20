PM मोदी की रैली में जा रहे BJP के 4 समर्थकों की मौत, ट्रेन की चपेट में आने से हुआ हादसा

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में एक हादसे में चार लोगों की मौत हो गई. ये सभी लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रानाघाट में होने वाली रैली में शामिल होने जा रहे थे.

और पढ़ें

मृतकों की पहचान रामप्रसाद घोष (72), मुक्तिपद सूत्रधार (63), गोपीनाथ दास (38) और भैरव घोष के रूप में हुई है. यह हादसा कृष्णानगर–रानाघाट सेक्शन पर ताहेरपुर और बदकुल्ला स्टेशनों के बीच हुआ. ट्रेन ने इन लोगों को कुचल दिया.

बताया गया है कि मुर्शिदाबाद के बरवान ब्लॉक से बीजेपी समर्थकों का यह समूह शुक्रवार रात बस से रानाघाट के लिए रवाना हुआ था. शनिवार तड़के वे शौच के लिए रेलवे ट्रैक के पास गए थे, तभी यह दर्दनाक हादसा हुआ. दोनों दिशाओं से आ रही ट्रेनों की चपेट में आने से तीन लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चौथे शख्स ने कोलकाता ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया.

घटना के बाद पूरे गांव में शोक की लहर है. परिजन और स्थानीय लोग इस खबर से सदमे में हैं. पोस्टमार्टम के बाद शवों के गांव लौटने का इंतजार किया जा रहा है और पीड़ित परिवारों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है.

Advertisement

इस हादसे ने पूरे इलाके को गमगीन कर दिया है. बीजेपी कार्यकर्ता और समर्थक अपने साथियों की मौत पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रैली को संबोधित करते हुए मृतकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की.

---- समाप्त ----

इनपुट: सब्यसाची बनर्जी