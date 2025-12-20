scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'हम किसी के आगे झुकेंगे नहीं...', इधर जनाजे में यूनुस ने किया हादी का गुणगान, उधर- सरकार को मिला 24 घंटे का अल्टीमेटम

उस्मान हादी की मौत को लेकर बांग्लादेश के पूर्व मंत्री मोहिबुल हसन चौधरी ने दावा करते हुए कहा कि हादी को उसके ही किसी करीबी ने गोली मारी थी. गोली मारने वाला हादी के ही हथियारबंद गैंग का सदस्य है. शेख हसीना की सरकार में मंत्री रह चुके मोहिबुल हसन चौधरी ने दावा किया कि इस हिंसा के पीछे यूनुस सरकार के दो बड़े मकसद हैं. एक वो 12 फरवरी को होने वाले चुनाव को टालना चाहती है और दूसरा ये कि वो शेख हसीना की पार्टी आवामी लीग के कार्यकर्ताओं को खत्म करना चाहती है.

Advertisement
X
हादी के जनाजे में शामिल हुए मोहम्मद यूनुस (Photo: PTI)
हादी के जनाजे में शामिल हुए मोहम्मद यूनुस (Photo: PTI)

बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में शनिवार को छात्र नेता शरीफ उस्मान हादी को सुपुर्द-ए-खाक कर दिया गया. इस दौरान भारी संख्या में लोगों का हुजूम मौजूद था. अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस भी हादी के जनाजे में पहुंचे थे. 

मोहम्मद यूनुस ने हादी को अंतिम विदाई देते हुए कहा कि आज यहां हजारों लोग जुटे हैं. सिर्फ यहां ही नहीं, बल्कि पूरे देश में और विदेशों में बसे प्रवासी समुदाय के बीच भी लोग हादी के बारे में सुनने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. प्रिय उस्मान हादी, हम यहां आपको अलविदा कहने नहीं आए हैं. आप हमारे दिलों में बसते हैं. जब तक बांग्लादेश का अस्तित्व रहेगा, आप इस राष्ट्र का हिस्सा बने रहेंगे.

यूनुस ने कहा कि आपने हमें सिखाया कि विनम्रता के साथ लोगों तक कैसे पहुंचा जाए, बिना किसी को ठेस पहुंचाए अपने विचार कैसे रखे जाएं और गरिमा के साथ चुनावी अभियान कैसे चलाया जाए. हम इस सीख को स्वीकार करते हैं और इसे अमल में लाने का संकल्प लेते हैं. हम अपनी राजनीतिक संस्कृति को उस स्तर तक ले जाना चाहते हैं, जहां हादी का उदाहरण हमेशा जीवंत बना रहे. हम किसी के सामने नहीं झुकेंगे, दुनिया के सामने सिर ऊंचा रखेंगे. यह जनता से किया गया आपका वादा था और हम उसे हर हाल में पूरा करेंगे.

Advertisement

इंकलाब मंच से जुड़े हादी के सहयोगी अब्दुल्ल अल जबेर ने यूनुस सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि सरकार अगले 24 घंटे में सार्वजनिक रूप से यह स्पष्ट करे कि हादी की हत्या के जिम्मेदार लोग कौन हैं और उन्हें गिरफ्तार करने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं. 

बता दें कि शेख हसीना विरोधी आंदोलन के दौरान उस्मान हादी ने अहम भूमिका निभाई थी. 32 साल के हादी, शेख हसीना विरोधी प्लेटफॉर्म इंकलाब मंच के प्रवक्ता थे. अगले साल होने वाले आम चुनाव में ढाका से निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर प्रचार कर रहे थे. इंकलाब मंच पिछले साल बांग्लादेश में जुलाई विद्रोह के दौरान चर्चा में आया था, जिसके चलते शेख हसीना सत्ता छोड़कर देश से भागना पडा था.

बड़ी बात ये हैं कि इंकलाब मंच बांग्लादेश का एक कट्टरपंथी संगठन हैं. संगठन का मकसद है बांग्लादेश से शेख हसीना की पार्टी अवामी लीग का खात्मा और एक कट्टरपंथी सरकार बनाना. बता दे हादी ने बांग्लादेश में अपनी पहचान एक कट्टर भारत विरोधी की बनाई. उस्मान हादी अपने भारत विरोधी और विवादित बयानों के लिए भी मशहूर था. चंद दिनों पहले ही हादी ने ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा जारी किया था, जिसमें भारत के कुछ हिस्सों को बांग्लादेश का बताया था. 

Advertisement

बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में आम चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव से पहले ही शेख हसीना की पार्टी को दूर कर दिया गया है. वहीं, खालिदा जिया खराब सेहत के चलते वेंटिलेटर पर हैं और यूनिस के हाथ में कुछ नहीं हैं, ऐसे में संभव हैं कि हादी की मौत के बाद सड़कों पर उतरें उपद्रवी बांग्लादेश की कमान अपने हाथों में ले ले.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    महाराष्ट्र निकाय चुनाव
    आज का राशिफल
    T20 World Cup 2026
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement