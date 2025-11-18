Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 नवंबर 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

आज की ताजा खबर (Aaj Ki Taza Khabar), 18 नवंबर, 2025 की खबरें और समाचार: भारत रूस शिखर सम्मेलन से पहले एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री लावरोव से मुलाकात की. वहीं, ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एकतरफा वीजा फ्री एंट्री सुविधा समाप्त की. इन खबरों के अलावा, संयुक्त राष्ट्र ने शेख हसीना को सजा-ए-मौत के ICT के फैसले पर विरोध जताया. पढ़ें मंगलवार सुबह की 10 बड़ी खबरें.

पुतिन के भारत दौरे की तैयारी तेज, मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री लावरोव के साथ जयशंकर ने की बैठक



भारत–रूस शिखर सम्मेलन से पहले कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है. विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मॉस्को में रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से मुलाकात की. वहीं, रूसी सुरक्षा परिषद के सचिव निकोलाई पत्रुशेव ने नई दिल्ली में NSA डोभाल से बातचीत की.

ईरान ने भारतीयों के लिए खत्म की वीजा-फ्री एंट्री, MEA ने यात्रियों को दी सतर्क रहने की सलाह



ईरान सरकार ने भारतीय नागरिकों के लिए एकतरफा वीजा फ्री एंट्री सुविधा समाप्त करने का फैसला लिया. यह निर्णय 22 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा. अब भारतीय नागरिकों को ईरान की यात्रा या हवाई अड्डों का ट्रांजिट उपयोग करने के लिए वीजा लेना अनिवार्य होगा.

शेख हसीना को मौत की सजा, UN ने किया कड़ा विरोध, कहा- ट्रायल में अंतरराष्ट्रीय मानक जरूरी



संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालय (OHCHR) ने बांग्लादेश की अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना और पूर्व गृह मंत्री पर इंटरनेशनल कोर्ट ट्रिब्यूनल (ICT) के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है. UN ने शेख हसीना को सजा-ए-मौत का विरोध किया.

ट्रंप के Gaza Peace Plan को UN की मंजूरी, सुरक्षा परिषद ने 20 सूत्रीय फ्रेमवर्क पर लगाई मुहर, भड़का हमास



अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अहम मंजूरी मिली. अमेरिका के ड्राफ्ट प्रस्ताव को बहुमत समर्थन मिला. यह 20-सूत्रीय रोडमैप अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत शांति ढांचा बन गया.

असम में SIR शुरू करने का आदेश जारी... डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन 22 नवंबर से, 10 फरवरी को जारी होगी फाइनल लिस्ट



चुनाव आयोग ने असम में वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन का आदेश जारी कर दिया है. यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानकर लागू होगी और इसकी अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

RJD विधायक दल के नेता बने तेजस्वी... पिता लालू यादव ने किया समर्थन, बताया भविष्य का नेता



RJD के संरक्षक लालू प्रसाद यादव ने तेजस्वी यादव के नेतृत्व पर मुहर लगाई. उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया. बिहार चुनाव में पार्टी की हार के बावजूद लालू ने तेजस्वी का समर्थन किया और उन्हें 'भविष्य का नेता' बताया.

प्रदूषण पर अमित शाह की हाईलेवल मीटिंग, पड़ोसी राज्यों से बोलीं दिल्ली सीएम- पॉल्यूशन मिलकर कम करना होगा



दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने राजधानी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर बाकी राज्यों के सामने अपनी बात रखी. यह बैठक उत्तरी जोनल काउंसिल की थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की.

छत्तीसगढ़ में शीत लहर को लेकर अलर्ट जारी, अगले दो दिन तक सावधान रहने की सलाह



भारतीय मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए शीत लहर की चेतावनी जारी की. इस वजह से अगले 2 दिनों तक लगातार कम तापमान रहने की संभावना है. IMD ने बताया कि सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग डिविजन में शीत लहर की स्थिति बनी रहेगी.

दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हुई, LNJP अस्पताल में दो और लोगों ने तोड़ा दम



नई दिल्ली ब्लास्ट में मौत का आंकड़ा अब 15 पहुंच गया है. सोमवार को LNJP अस्पताल में इलाज के दौरान 2 और घायलों की मौत हो गई. अस्पताल और पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. मारे गए लोगों की पहचान लुकमान और विनय पाठक के रूप में हुई है.

BSF ने इस साल पाकिस्तान से आए 255 ड्रोन मार गिराए, आतंकी हेरोइन और हथियारों की करते थे तस्करी



BSF पंजाब फ्रंटियर के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस साल अब तक 255 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया. ये ड्रोन मुख्य रूप से हेरोइन और हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे. धुंध के मौसम में दृश्यता कम होने के कारण तस्कर ड्रोन भेजते हैं.

