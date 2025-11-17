scorecardresearch
 

दिल्ली ब्लास्ट में मृतकों की संख्या बढ़कर 15 हुई, LNJP अस्पताल में दो और लोगों ने तोड़ा दम

नई दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए धमाके में मरने वालों की संख्या बढ़कर 15 हो गई है. एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के दौरान दो और घायलों की मौत हो गई. मृतकों की पहचान लुकमान और विनय पाठक के रूप में हुई. इससे पहले एक अन्य घायल बिलाल की पिछले गुरुवार को इलाज के दौरान मौत हो चुकी थी.

दिल्ली ब्लास्ट में मरने वालों की संख्या हुई 15 (Photo: ITG)
नई दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए जोरदार धमाके में मौत का आंकड़ा अब 15 पहुंच गया है. सोमवार को एलएनजेपी अस्पताल में इलाज के दौरान दो और घायलों की मौत हो गई. अस्पताल और पुलिस अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है. मारे गए लोगों की पहचान 50 वर्षीय लुकमान और 50 वर्षीय विनय पाठक के रूप में हुई है. दोनों धमाके के समय गंभीर रूप से घायल हो गए थे और पिछले कई दिनों से एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती थे.

वहीं, एक अन्य घायल बिलाल ने पिछले गुरुवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया था. बिलाल की मौत के बाद मृतकों की संख्या 13 हो गई थी, लेकिन सोमवार को दो और मरीजों के नहीं बच पाने से आंकड़ा 15 तक पहुंच गया. धमाके में कई लोग घायल हुए थे जिनका इलाज अब भी जारी है. अस्पताल प्रशासन के अनुसार कुछ घायलों की हालत अभी भी गंभीर बनी हुई है और डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है.

दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए लोगों की संख्या हुई 15

दिल्ली पुलिस ने बताया कि उन्हें अस्पताल से दो और मौतों की सूचना मिली है. पुलिस ने कहा कि दोनों मृतकों के शवों का पोस्टमार्टम जल्द किया जाएगा. पुलिस का कहना है कि जांच की प्रक्रिया में पोस्टमार्टम रिपोर्ट अहम भूमिका निभाएगी. 10 नवंबर को लाल किले के पास हुए इस हाई इंटेंसिटी धमाके ने पूरे इलाके में दहशत फैला दी थी.

लाल किले के पास 10 नवंबर हुआ था ब्लास्ट

घटना के तुरंत बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर पहुंचा था और घायलों को अस्पताल ले जाया गया था. धमाके की जांच कई स्तरों पर चल रही है और पुलिस पूरे मामले को गंभीरता से देख रही है. मौजूदा स्थिति यह है कि घायलों का इलाज जारी है और पुलिस अस्पताल तथा अन्य जांच एजेंसियों के साथ लगातार संपर्क में है. इस बीच, मृतकों की बढ़ती संख्या से प्रभावित परिवारों में गहरा दुख और चिंता का माहौल है.

