BSF ने इस साल पाकिस्तान से आए 255 ड्रोन मार गिराए, आतंकी हेरोइन और हथियारों की करते थे तस्करी

सीमा सुरक्षा बल (BSF) ने साल 2024 में अब तक पाकिस्तान से आए 255 ड्रोन को मार गिराया है, जिनका इस्तेमाल हथियार और हेरोइन की तस्करी में किया जा रहा था. धुंध के मौसम को देखते हुए BSF ने निगरानी और कड़ी कर दी है. अब तक 329 किलो हेरोइन, 191 हथियार, 12 हैंडग्रेनेड सहित कई तस्करों को पकड़ा गया है. विभिन्न क्षेत्रों में संयुक्त चेकिंग भी जारी है.

सीमा पर सख्त चौकसी बरती जा रही है. (Photo: Representational)
पाकिस्तान की तरफ से भेजे जा रहे ड्रोन लगातार भारत के लिए सुरक्षा चुनौती बनते जा रहे हैं. सीमा सुरक्षा बल (BSF) पंजाब फ्रंटियर के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इस साल अब तक 255 पाकिस्तानी ड्रोन को मार गिराया गया है. ये ड्रोन मुख्य रूप से हेरोइन और हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे.

धुंध के मौसम को देखते हुए BSF ने सीमा पर निगरानी और कड़ी कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि धुंध में दृश्यता कम हो जाती है, जिसका लाभ उठाकर तस्कर ड्रोन भेजते हैं.

धुंध में खास उपकरणों से निगरानी होगी
अमृतसर में मीडिया से बात करते हुए BSF के इंस्पेक्टर जनरल अतुल फुलज़ेले ने बताया कि धुंध के दौरान स्मगलरों की गतिविधियां बढ़ जाती हैं, लेकिन इसके लिए BSF ने पूरी तैयारी कर ली है. उन्होंने कहा, 'धुंध में विशेष निगरानी उपकरणों का इस्तेमाल होगा और नदी क्षेत्रों में भी सख्त मॉनिटरिंग की जाएगी.'

उन्होंने बताया कि BSF जवान सीमा के पास घूमने वाले संदिग्ध लोगों पर भी नजर रखेंगे, ताकि ड्रोन से गिराए गए सामान को उठाने वालों को पकड़ा जा सके.

BSF और पंजाब पुलिस की संयुक्त चेकिंग
BSF और पंजाब पुलिस मिलकर सीमा से लगे इलाकों की सड़कों पर संयुक्त रूप से चेकिंग कर रहे हैं.
IG ने कहा, 'हम हर साल ऐसा करते हैं और इस बार भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी.'

इस साल बड़ी मात्रा में हथियार और नशीले पदार्थ बरामद
BSF द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार 14 नवंबर तक निम्न सामान बरामद किया गया.

329 किलो हेरोइन
16 किलो ICE (मेथामफेटामाइन)
191 हथियार
12 हैंड ग्रेनेड
10 किलो से अधिक विस्फोटक
240 भारतीय स्मगलर गिरफ्तार
19 पाकिस्तानी नागरिक पकड़े गए
3 पाकिस्तानी घुसपैठिए मार गिराए गए

BSF ने सोमवार को फिरोजपुर के मुथियावाला गांव के पास से 9mm कारतूस के 50 राउंड बरामद करने की भी जानकारी दी.

सीमा पर सख्त चौकसी जारी
BSF अधिकारियों का कहना है कि लगातार बढ़ रही ड्रोन गतिविधियों को देखते हुए सुरक्षा और सख्त की जा रही है. उनका कहना है कि तस्करों को किसी भी हालत में सफल नहीं होने दिया जाएगा और सीमा पर हाई अलर्ट जारी रहेगा.

