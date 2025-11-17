scorecardresearch
 

Feedback

प्रदूषण पर अमित शाह की हाईलेवल मीटिंग, पड़ोसी राज्यों से बोलीं दिल्ली सीएम- पॉल्यूशन मिलकर कम करना होगा

फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी जोनल काउंसिल बैठक में दिल्ली CM रेखा गुप्ता ने NCR में बढ़ते प्रदूषण को गंभीर मुद्दा बताते हुए पड़ोसी राज्यों से तुरंत सहयोग मांगा. उन्होंने पराली जलाने पर रोक, अंतरराज्यीय सड़कों से धूल हटाने, शून्य-उत्सर्जन परिवहन लागू करने और औद्योगिक प्रदूषण पर संयुक्त कार्रवाई की मांग की.

Advertisement
X
उत्तरी राज्यों की बैठक में दिल्ली ने प्रदूषण पर कठोर संयुक्त कार्रवाई की मांग रखी (Photo: PTI)
उत्तरी राज्यों की बैठक में दिल्ली ने प्रदूषण पर कठोर संयुक्त कार्रवाई की मांग रखी (Photo: PTI)

Northern Zonal Council Meeting 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने राजधानी के बढ़ते प्रदूषण को लेकर बाकी राज्यों के सामने अपनी बात रखी. यह बैठक उत्तरी जोनल काउंसिल की थी, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने की. इस बैठक में जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए.

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बैठक में साफ कहा कि राजधानी अकेले इस प्रदूषण संकट से नहीं निपट सकती. उन्होंने कहा कि "ये सिर्फ दिल्ली की नहीं, पूरे एनसीआर की जिम्मेदारी है." 

रेखा गुप्ता ने पड़ोसी राज्यों से पराली जलाने पर तुरंत रोक लगाने की अपील की और कहा कि इसके लिए ठोस और सख्त कदम उठाना जरूरी है.

सम्बंधित ख़बरें

फुटेज में उमर को एक बैग लिए और दो मोबाइल फोन संभालते हुए दिखाया गया है, जबकि वह काफी तनाव में दिख रहा है. (Photo: Screengrab)
दिल्ली ब्लास्ट से पहले घबराया हुआ था उमर, नए CCTV से खुलासा, कहां ठिकाने लगाए दोनों फोन? 
delhi blast news
दिल्ली ब्लास्ट: 4 आतंकी डॉक्टरों के लाइसेंस कैंसिल, रजिस्टर से कटा नाम, अब नहीं कर पाएंगे प्रैक्टिस 
सरकारी सेवा से बर्खास्त डॉक्टर निसार पर दोबारा जांच एजेंसियों की नजर (Photo: ITG)
कश्मीर का 'टिकिंग टाइम बम' वाला डॉक्टर लापता, उमर भी साथ कर चुका था काम 
delhi blast site
ATS को देखते ही डेटा डिलीट करने लगा डॉ आरिफ... दिल्ली ब्लास्ट में नए खुलासे 
Delhi blast.
धमाके से पहले गया मेवात... 50 CCTV कैमरे बताएंगे कैसे बीते उमर के आखिरी घंटे 

उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि एनसीआर के अंदर चलने वाला हर अंतरराज्यीय परिवहन अब पूरी तरह ‘जीरो-इमिशन’ यानी बिना धुआं छोड़ने वाली तकनीक पर आधारित होना चाहिए. इससे गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण कम होगा और हवा थोड़ी साफ हो सकेगी.

northern zonal council meeting
फरीदाबाद में उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक का हुआ आयोजन (Photo: PTI)

सड़कों पर धूल बना बड़ी चुनौती

मुख्यमंत्री ने बताया कि दिल्ली की सीमाओं से लगे हरियाणा और उत्तर प्रदेश की कई छोटी-बड़ी सड़कों पर धूल और मिट्टी जमी रहती है, जो प्रदूषण का बड़ा कारण बन गई है. उन्होंने मांग की कि सभी राज्य मिलकर सड़कों की नियमित सफाई और धूल नियंत्रण के लिए संयुक्त अभियान चलाएं.

Advertisement

उन्होंने कहा कि अगर हर राज्य अपने-अपने हिस्से में यह अभियान चलाएगा, तो एनसीआर की हवा में सुधार लाना आसान होगा.

फैक्ट्रियों और उद्योगों पर सख्त रुख

रेखा गुप्ता ने औद्योगिक इलाकों की बात भी जोर से रखी. उन्होंने कहा कि एनसीआर के आसपास कई फैक्ट्रियां नियमों का पालन नहीं करतीं और उनसे निकलने वाला धुआं सीधे दिल्ली की हवा में घुल जाता है.

northern zonal council meeting update
भजनलाल शर्मा, रेखा गुप्ता, मनोज सिन्हा और विनय कुमार सक्सेना क्षेत्रीय परिषद की बैठक में (Photo: PTI)

उन्होंने सुझाव दिया कि औद्योगिक क्षेत्रों में लगातार निगरानी रखी जाए और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए.

दिल्ली सरकार की प्राथमिकता

दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) के मुताबिक, इस मुद्दे को बैठक में प्राथमिकता के साथ उठाया गया. दिल्ली सरकार ने सभी राज्यों से यह अपील की कि वे पर्यावरण बचाने के लिए साझा रणनीति बनाएं और मिलकर काम करें. 

रेखा गुप्ता ने कहा कि अगर सभी राज्य मिलजुलकर काम करेंगे, तो दिल्ली ही नहीं, बल्कि पूरा एनसीआर सांस लेने लायक बन सकेगा.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement