scorecardresearch
 

Feedback

असम में SIR शुरू करने का आदेश जारी... डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन 22 नवंबर से, 10 फरवरी को जारी होगी फाइनल लिस्ट

चुनाव आयोग ने असम में मतदाता सूची की ‘स्पेशल रिवीजन’ का आदेश जारी किया है. 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानकर 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक घर-घर वेरिफिकेशन होगा. 27 दिसंबर को ड्राफ्ट रोल जारी होगा और अंतिम वोटर सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

Advertisement
X
चुनाव आयोग ने असम में विशेष मतदाता संशोधन तय किया (Photo: PTI)
चुनाव आयोग ने असम में विशेष मतदाता संशोधन तय किया (Photo: PTI)

चुनाव आयोग ने सोमवार को असम में मतदाता सूची की ‘स्पेशल रिवीजन’ का आदेश जारी कर दिया. आयोग के अनुसार यह विशेष प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 को क्वालिफाइंग डेट मानकर लागू होगी और इसकी अंतिम सूची 10 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी.

चुनाव आयोग ने असम के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को निर्देश भेजे हैं कि यह स्पेशल रिवीजन सामान्य वार्षिक संशोधन और ‘स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन’ (SIR) के बीच की प्रक्रिया होगी. 

अधिकारियों के मुताबिक, यह व्यवस्था सामान्य संशोधन का एक एडवांस्ड वर्ज़न मानी जा सकती है. इस बार वोटर वेरिफिकेशन एन्यूमरेशन फॉर्म की बजाय प्री-फिल्ड रजिस्टर के आधार पर बूथ लेवल अधिकारी करेंगे.

सम्बंधित ख़बरें

Congress MP Shashi Tharoor
'गोभी फार्मिंग' पर सियासी तूफान, असम के मंत्री की पोस्ट पर बोले थरूर- हिंदू धर्म यह नहीं सिखाता 
Rohini police arrested Bunty for the murder of Delhi Jal Board official Suresh Kumar Rathi on October 31, 2025.
दिल्ली विस्फोट के बाद सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट, असम में पांच लोग गिरफ्तार 
Shahs Response - We will eliminate infiltrators one by one.
दिल्ली में जहरीली हवा पर सियासत, देखें हेडलाइन्स 
Assam CM Himanta Biswa Sarma
असम के पोलीगेमी बैन लॉ में कितनी सजा-किसे छूट? क्या इसके प्रावधान मुस्लिम पर्सनल लॉ से ऊपर होंगे 
Jubin Garg Murder Case
जुबिन गर्ग केस की CID जांच में सामने आई जहर, कत्ल और साजिश की कहानी 

डोर-टू-डोर वेरिफिकेशन 22 नवंबर से शुरू

निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, घर-घर जाकर वेरिफिकेशन 22 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा. इसके बाद 27 दिसंबर को इंटीग्रेटेड ड्राफ्ट रोल जारी होगा और 10 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची सामने आएगी.

यह भी पढ़ें: 'गोभी फार्मिंग' पर सियासी तूफान, असम के मंत्री की पोस्ट पर बोले थरूर- हिंदू धर्म यह नहीं सिखाता

पिछले महीने चुनाव आयोग ने देश के कई राज्यों - जैसे छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, यूपी, राजस्थान, बंगाल सहित केंद्र शासित प्रदेशों—के लिए SIR जारी किया था. इन राज्यों में से कई में 2026 में चुनाव होने हैं. असम में भी चुनाव अगले साल होने वाले हैं.

Advertisement

असम को अलग आदेश क्यों?

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बताया था कि असम में नागरिकता से जुड़े अलग प्रावधान हैं और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया भी चल रही है. इसी कारण जून 24 का देशव्यापी SIR आदेश असम पर लागू नहीं हो सकता था. इसलिए असम के लिए अलग स्पेशल रिवीजन की व्यवस्था की गई है.

---- समाप्त ----
Live TV

व्हॉट्सऐप चैनल से जुड़ें

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    लव राशिफल
    आज का राशिफल
    करियर राशिफल
    Advertisement