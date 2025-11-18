scorecardresearch
 

ट्रंप के Gaza Peace Plan को UN की मंजूरी, सुरक्षा परिषद ने 20-सूत्रीय फ्रेमवर्क पर लगाई मुहर, भड़का हमास

UN सुरक्षा परिषद ने गाजा में ट्रंप की 20-सूत्रीय शांति योजना को मंज़ूरी दे दी है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती शामिल है. यह ब्लूप्रिंट संघर्ष विराम प्रवर्तन और पुनर्निर्माण का मार्गदर्शन करेगा. हालांकि, हमास ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए कहा कि यह फिलिस्तीनी अधिकारों को पूरा नहीं करता है.

UNSC ने ट्रंप की गाज़ा शांति योजना को मंज़ूरी दी (Photo- ITG)
UNSC ने ट्रंप की गाज़ा शांति योजना को मंज़ूरी दी (Photo- ITG)

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की गाजा शांति योजना (Gaza Peace Plan) को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से अहम मंजूरी मिल गई. अमेरिका द्वारा तैयार ड्राफ्ट प्रस्ताव पर हुए मतदान में इसे बहुमत समर्थन मिला जिसके बाद यह 20-सूत्रीय रोडमैप अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत शांति ढांचा बन गया है.

इस प्रस्ताव में अंतर्राष्ट्रीय सैनिकों की तैनाती शामिल है. वाशिंगटन के 20-सूत्रीय फ्रेमवर्क में गाजा में संघर्ष विराम, पुनर्निर्माण और शासन के लिए पहला व्यापक अंतर्राष्ट्रीय रोडमैप का जिक्र किया गया है.

इजरायल और हमास ने पिछले महीने इस योजना के पहले चरणों पर सहमति व्यक्त करते हुए दो साल के युद्ध को रोक दिया था और बंधकों की रिहाई की व्यवस्था की थी. सोमवार के मतदान से, यह ब्लूप्रिंट एक प्रस्ताव से हटकर एक समर्थित अधिदेश (endorsed mandate) बन गया है और अब UNSC की मुहर से यह प्रस्ताव एक ठोस अंतरराष्ट्रीय आदेश में बदल गया है, जिससे ट्रांज़िशनल अथॉरिटी के गठन  का रास्ता और स्पष्ट हो गया है.

क्या है प्रस्ताव

सुरक्षा परिषद के पाठ में ट्रंप के ब्लूप्रिंट को एक अनुलग्नक (annex) के रूप में शामिल किया गया है और यह संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को प्रस्तावित 'बोर्ड ऑफ पीस' में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता है. 

यह भी पढ़ें: सीजफायर के बाद हमास और बागी कबीलों में सत्ता की लड़ाई, क्या लागू होते ही मटियामेट हो जाएगा गाजा पीस प्लान?

यह अंतरिम निकाय पुनर्निर्माण को निर्देशित करने और गाजा के आर्थिक स्थिरीकरण का मार्गदर्शन करने के लिए है. यह संकल्प अंतर्राष्ट्रीय स्थिरीकरण बल को गैर-सैन्यीकरण करने के लिए भी अधिकृत करता है, जिसकी मिशन परिभाषा "हथियारों को निष्क्रिय करना और सैन्य बुनियादी ढांचे को नष्ट करना" है.

हमास ने किया विरोध
हमास ने सुरक्षा परिषद के इस फैसले को खारिज कर दिया है. हमास ने कहा कि यह प्रस्ताव "फिलिस्तीनियों के अधिकारों और मांगों को पूरा करने में विफल रहता है" और गाजा पर "एक अंतर्राष्ट्रीय न्यास (trusteeship)" थोपने का प्रयास करता है, जिसका फिलिस्तीनी गुट लंबे समय से विरोध करते रहे हैं. 

हमास ने विशेष रूप से स्थिरीकरण बल को सशस्त्र समूहों को निष्क्रिय करने का निर्देश देने वाले प्रावधानों की तीखी आलोचना की. न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, हमास ने कहा, "अंतर्राष्ट्रीय फोर्सेस को गाजा पट्टी के अंदर कार्य और भूमिकाएं सौंपना, जिसमें प्रतिरोध को निरस्त्र करना शामिल है, इसकी तटस्थता को समाप्त करता है और इसे कब्ज़े के पक्ष में संघर्ष का एक पक्ष बना देता है."
 

---- समाप्त ----
