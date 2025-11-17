scorecardresearch
 

छत्तीसगढ़ में शीत लहर को लेकर अलर्ट जारी, अगले दो दिन तक सावधान रहने की सलाह

भारतीय मौसम विज्ञान ने छत्तीसगढ़ के कई इलाकों में शीत लहर की चेतावनी जारी की है और लोगों को सावधान रहने की सलाह दी है. आइए जानते हैं कितने दिन तक तापमान में गिरावट की उम्मीद जताई जा रही है.

मौसम विज्ञान ने जारी किया अलर्ट (Photo: ITG)
भारतीय मौसम विभाग (IMD), रायपुर ने छत्तीसगढ़ के कई जिलों के लिए शीत लहर को लेकर चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग ने लोगों को अगले 2 दिनों तक लगातार कम तापमान बने रहने के लिए सतर्क किया है. मौसम विज्ञान ने बताया है कि सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग डिविजन के कुछ इलाकों में शीत लहर की स्थिति जारी रहेगी, जहां तापमान पहले ही तेजी से गिर चुका है.

मेटिरोलॉजिकल सेंटर के अनुसार, पिछले एक हफ्ते से राज्य में शुष्क और ठंडी उत्तरी हवाएं चल रही हैं,  इन हवाओं की वजह से पूरे क्षेत्र में न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है. उत्तरी और मध्य छत्तीसगढ़ के कई जिलों में रात का तापमान नवंबर मध्य के सामान्य स्तर से कम दर्ज किया गया है, जिसके चलते चेतावनी जारी की गई है.

मौसम विज्ञान ने बताया कि अगले 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में कोई बड़ा बदलाव होने की संभावना नहीं है. हालांकि, अगले 3 दिनों में हवा के रुख में बदलाव के साथ रात के तापमान में 2°C से 4°C तक की बढ़ने की उम्मीद है.

सावधान रहने की सलाह
मौसम विज्ञान ने लोगों को विशेषकर बुज़ुर्गों, बच्चों और श्वसन या हृदय संबंधी समस्या रखने वालों को आवश्यक सावधानियां रखने की सलाह दी है.  इसमें पर्याप्त गर्म कपड़े पहनना और ठंडी हवाओं के लंबे समय तक संपर्क से बचने के लिए बताया गया है.स्थानीय प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे मौसम से जुड़ी किसी भी आपात स्थिति के लिए तैयार रहें और संवेदनशील समूहों के लिए सुरक्षित आश्रय की व्यवस्था सुनिश्चित करें.

सोशल मीडिया पर दी जानकारी
मौसम विज्ञान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया है कि पश्चिमी मध्य प्रदेश के कुछ स्थानों में 18 से 19 नवंबर को शीत लहर से लेकर भीषण शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है और 20 से 21 नवंबर को कुछ हिस्सों में शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है. 

पूर्वी राजस्थान और पूर्वी मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में  18 से 20, छत्तीसगढ़, मराठवाड़ा, तेलंगाना और मध्य महाराष्ट्र में 18 से 19 नवंबर, विदर्भ में 18 नवंबर को  शीत लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है.

