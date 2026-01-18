Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 18 जनवरी 2026 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पहुंचे. उन्होंने सिंगूर में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया. वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोप में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर फिर से कड़ा हमला बोला है. भुवनेश्वर में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रंगापानी–नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस को स्टेशन में प्रवेश करते समय अचानक रोकना पड़ा. हाल ही में मुंबई में एक भव्य आयोजन के दौरान फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं! – फन ऑन द रन' का ट्रेलर लॉन्च किया गया. इस मौके पर फिल्म के एक्टर आसिफ शेख ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया. जिसने सभी को हैरान कर दिया. पढ़िए रविवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

'बंगाल की जनता से दुश्मनी निकाल रही TMC...', हुगली में PM मोदी का ममता सरकार पर तीखा प्रहार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार दोपहर पश्चिम बंगाल के हुगली जिले में पहुंचे. उन्होंने सिंगूर में कई अहम विकास परियोजनाओं का उद्घाटन, शिलान्यास और लोकार्पण किया. इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने दो अलग-अलग जनसभाओं को संबोधित भी किया. उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए पूर्वी भारत का विकास बेहद जरूरी है और केंद्र सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है. पीएम मोदी ने ममता सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि टीएमसी बंगाल के लोगों से दुश्मनी निकाल रही है और केंद्र की योजनाएं यहां के लोगों तक नहीं पहुंचने दे रही है.

वाराणसी: मणिकर्णिका घाट की 'फर्जी' तस्वीरें शेयर करने का आरोप, संजय सिंह-पप्पू यादव समेत 8 पर केस दर्ज

वाराणसी में मणिकर्णिका घाट के पुनर्विकास कार्य को लेकर सोशल मीडिया पर कथित रूप से फर्जी और भ्रामक सामग्री फैलाने के आरोप में पुलिस ने आठ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है. इनमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह और कांग्रेस नेता पप्पू यादव भी शामिल हैं.

'हर साल 10 लाख मौतें, फिर भी इनकार क्यों', वायु प्रदूषण पर कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला

वायु प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने मोदी सरकार पर फिर से कड़ा हमला बोला है. पार्टी ने वर्ल्ड बैंक की ताजा रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा है कि इंडो-गंगेटिक प्लेन्स और हिमालय की तराई वाले क्षेत्रों में वायु प्रदूषण गंभीर स्वास्थ्य और विकास संकट बन चुका है, लेकिन केंद्र सरकार इस समस्या को गंभीरता से लेने में विफल है.

ओडिशा: हॉर्न के बावजूद नहीं हटा शराबी, ट्रैक पर बैठा रहा, अमृत भारत एक्सप्रेस को लगाना पड़ा इमरजेंसी ब्रेक

भुवनेश्वर में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रंगापानी–नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस को स्टेशन में प्रवेश करते समय अचानक रोकना पड़ा. एक नशे में धुत व्यक्ति के रेलवे ट्रैक पर बैठ जाने के कारण ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

'भाभीजी घर पर हैं' के सेट पर हुआ था बड़ा हादसा, बाल-बाल बची आसिफ शेख-रवि किशन की जान

टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं!' अब बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है. हाल ही में मुंबई में एक भव्य आयोजन के दौरान फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं! – फन ऑन द रन' का ट्रेलर लॉन्च किया गया. इस मौके पर फिल्म के एक्टर आसिफ शेख ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया. जिसने सभी को हैरान कर दिया.

