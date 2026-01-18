ओडिशा: हॉर्न के बावजूद नहीं हटा शराबी, ट्रैक पर बैठा रहा, अमृत भारत एक्सप्रेस को लगाना पड़ा इमरजेंसी ब्रेक

भुवनेश्वर में रविवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब रंगापानी–नागरकोइल अमृत भारत एक्सप्रेस को स्टेशन में प्रवेश करते समय अचानक रोकना पड़ा. एक नशे में धुत व्यक्ति के रेलवे ट्रैक पर बैठ जाने के कारण ट्रेन को कुछ देर के लिए रोकना पड़ा, जिससे बड़ा हादसा टल गया.

ट्रैक पर बैठ गया नशे में व्यक्ति

अधिकारियों के अनुसार, यह घटना उस वक्त हुई जब अमृत भारत एक्सप्रेस भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन में प्रवेश कर रही थी. तभी एक व्यक्ति रेलवे ट्रैक पर बैठ गया. व्यक्ति की पहचान लक्ष्मी सागर इलाके के रहने वाले 38 वर्षीय पी. अप्पाना राव के रूप में हुई है.

हॉर्न के बावजूद नहीं हटा व्यक्ति

रेलवे अधिकारियों ने बताया कि लोको पायलट ने व्यक्ति को हटाने के लिए लगातार हॉर्न बजाया, लेकिन वह ट्रैक से नहीं हटा. स्थिति को गंभीर देखते हुए लोको पायलट ने तुरंत आपातकालीन ब्रेक लगाया और ट्रेन को पूरी तरह रोक दिया.

रेलवे पुलिस ने लिया हिरासत में

ईस्ट कोस्ट रेलवे (ECoR) के मुताबिक, ट्रेन रुकते ही रेलवे सुरक्षा बल (RPF) और ट्रेन में तैनात सुरक्षा कर्मी मौके पर पहुंचे और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया.

शराब के नशे में होने की पुष्टि

जांच में पाया गया कि व्यक्ति शराब के नशे में था. रेलवे अधिकारियों ने बताया कि उसके खिलाफ आवश्यक कानूनी प्रक्रिया की जा रही है.

