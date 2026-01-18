'भाभीजी घर पर हैं' के सेट पर हुआ था बड़ा हादसा, बाल-बाल बची आसिफ शेख-रवि किशन की जान

टीवी का फेमस कॉमेडी शो 'भाभीजी घर पर हैं!' अब बड़े पर्दे पर धमाका करने के लिए तैयार है. हाल ही में मुंबई में एक भव्य आयोजन के दौरान फिल्म 'भाभीजी घर पर हैं! – फन ऑन द रन' का ट्रेलर लॉन्च किया गया. इस मौके

पर फिल्म के एक्टर आसिफ शेख ने एक ऐसी घटना का जिक्र किया. जिसने सभी को हैरान कर दिया.

दरअसल फिल्म की शूटिंग के दौरान एक ऐसा हादसा हुआ था जिसमें एक्टर आसिफ शेख और रवि किशन की जान भी जा सकती थी. इस खुलासे ने फैंस को हैरान कर दिया. जानिए आखिर ऐसा हुआ क्या था?

जब सेट पर अचानक गिरा 500 किलो का पेड़

ट्रेलर लॉन्च के दौरान आसिफ शेख ने उस खौफनाक पल को याद करते हुए बताया कि यह हादसा नई लोकेशन पर शूटिंग के पहले ही दिन हुआ था. आसिफ ने कहा, 'मैं और रवि एक-दूसरे के बगल में बैठकर आराम से कॉफी पी रहे थे. तभी अचानक एक भारी-भरकम पेड़, जो करीब 12-13 फीट लंबा था, हमारे ठीक बीच में आकर गिरा. वह पल इतना डरावना था कि अगर हममें से कोई भी उसकी जद में आता, तो हमारी चटनी बन जाती. हम दोनों पूरी तरह से सन्न रह गए थे, समझ ही नहीं आया कि क्या हुआ.'

रवि किशन ने नहीं रोकी शूटिंग

इस घटना की गंभीरता बताते हुए रवि किशन ने कहा कि उस पेड़ का वजन कम से कम 500 किलो रहा होगा. जब वह गिरा, तो उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा सेट कांप गया. रवि किशन ने बताया कि इस हादसे में उनके कंधे पर चोट भी आई थी.

फिल्म के प्रोड्यूसर संजय कोहली ने बताया कि इस घटना के बाद आधे घंटे तक सेट पर मौत जैसा सन्नाटा छा गया था. हर कोई डरा हुआ था, लेकिन रवि किशन की हिम्मत की दाद देनी होगी कि इलाज के तुरंत बाद वे वापस आए और कहा— 'चलो, शूटिंग शुरू करते हैं.'

6 फरवरी को बड़े पर्दे पर मचेगा धमाल

आपको बता दें कि 'भाभीजी घर पर हैं! – फन ऑन द रन' इस मशहूर टीवी फ्रेंचाइजी की पहली फिल्म है. इसमें शुभांगी अत्रे, विदिशा श्रीवास्तव, आसिफ शेख, रोहिताश्व गौड़, रवि किशन, मुकेश तिवारी और निरहुआ जैसे दिग्गज कलाकार नजर आएंगे. यह फिल्म 6 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

