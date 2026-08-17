scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 17 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन ने सुझाव दिया है कि पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल का ऑप्शन दिया जाना चाहिए. क्योंकि E20 पेट्रोल का असर 8 करोड़ पुराने दोपहिया वाहनों पर पड़ेगा.

Advertisement
X
वी. अनंथा नागेश्वरन के अनुसार मेन पॉलिसी में लो इथेनॉल ब्लेंडे फ़्यूल का आप्शन था. File Photo: PTI
वी. अनंथा नागेश्वरन के अनुसार मेन पॉलिसी में लो इथेनॉल ब्लेंडे फ़्यूल का आप्शन था. File Photo: PTI

सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन ने पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल का ऑप्शन दिए जाने का सुझाव दिया है. वहीं, देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी में हानिकारिक बैक्टीरिया मिले हैं. इन खबरों के अलावा, यूएई, तुर्किए, पाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत नौ देशों ने ट्रंप के गाजा प्लान को इजरायल द्वारा ठुकराए जाने की निंदा की. पढ़ें सोमवार सुबह की बड़ी खबरें

'पुरानी गाड़ियों के लिए वापस लाएं E10 पेट्रोल...', सरकार के आर्थिक सलाहकार का सुझाव 

भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंथा नागेश्वरन के अनुसार, पुराने वाहनों के लिए E10 पेट्रोल का ऑप्शन दिया जाना चाहिए. नागेश्वरन ने इंडियन एक्सप्रेस में छपे अपने लेख में E20 से आगे E27 या E30 की तरफ बढ़ने से पहले साफ तौर पर 'फूड-वर्सेस-फ्यूल ट्रेड ऑफ', यानी खाने और फ्यूल के बीच होने जंग का पूरा हिसाब लगाने की जरूरत बताई है.

सम्बंधित ख़बरें

Devdutt Padikkal (PHOTO: PTI)
पढ़ें 16 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
E20 petrol mileage
पढ़ें 16 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
Top news today Breaking News
एक क्लिक में पढ़ें 16 अगस्त 2026, रविवार की अहम खबरें
UP gov bans anlouge dairy products
पढ़ें 15 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार
PM Modi
पढ़ें 15 अगस्त 2026 की सुबह की बड़ी खबरें और अन्य समाचार

मॉनसून ट्रफ खिसका, आने लगीं सूखी हवाएं! दिल्ली-NCR, पंजाब और हरियाणा को उमस से मिलेगी राहत 

दिल्ली-NCR, पंजाब और हरियाणा के लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिल सकती है. दरअसल, उत्तर-पश्चिम भारत में उत्तर-पश्चिम दिशा से चलने वाली सूखी हवाओं का पहुंचना शुरू हो गया है. इसके असर से अगले दो दिनों तक इन इलाकों में मौसम अपेक्षाकृत शुष्क और आरामदायक रहने का अनुमान है. फिलहाल पूर्वी और मध्य भारत में मॉनसूनी गतिविधियां ज्यादा सक्रिय हैं.

Advertisement

सऊदी, कतर से लेकर पाकिस्तान-इंडोनेशिया तक... 9 देशों ने डोनाल्ड ट्रंप की गाजा योजना खारिज करने पर इजरायल का किया विरोध

मिस्र, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, तुर्की, पाकिस्तान और इंडोनेशिया समेत नौ देशों ने रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के गाजा प्लान को इजरायल द्वारा ठुकराए जाने की कड़ी निंदा की. इन देशों ने चेतावनी दी कि इजरायल का यह कदम गाजा युद्ध को खत्म करने की कोशिशों को कमजोर कर सकता है. 

पीने के पानी में बैक्टीरिया... टॉयलेट-यूरिनल ठीक नहीं, CAG ऑडिट में 458 रेलवे स्टेशन फेल, नई दिल्ली-CMST भी शामिल 

देश के कई बड़े रेलवे स्टेशनों पर पीने के पानी में हानिकारिक बैक्टीरिया मिले हैं. CAG की ऑडिट रिपोर्ट में कई स्टेशनों के वाटर कूलर से लिए गए पानी के सैंपल में E.coli बैक्टीरिया मिला है. ये बैक्टीरिया कुछ प्रकार के गंभीर संक्रमण और अन्य स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकते हैं. कैग ने यात्री सुविधाओं की स्थिति पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं. 

संजीव गोयनका की टीम द हंड्रेड में बनी चैम्पियन, रोमांचक मुकाबले में ट्रेंट रॉकेट्स को हराया, टिम सीफर्ट का तूफानी प्रदर्शन 

मैनचेस्टर सुपर जायंट्स ने लॉर्ड्स में खेले गए रोमांचक फाइनल में ट्रेंट रॉकेट्स को पांच विकेट से हराकर पहली बार मेन्स द हंड्रेड खिताब जीत लिया है. टिम सीफर्ट इस ऐतिहासिक जीत के सबसे बड़े हीरो रहे, जिन्होंने 38 गेंदों पर 72 रन की विस्फोटक पारी खेलकर मुश्किल लक्ष्य को आसान बना दिया. इस जीत के बाद टीम ऑनर संजीव गोयनका काफी भावुक दिखे.

Advertisement

जहां पैदा हुए जेलेंस्की, वहां पुतिन ने बरसाए बम, यूक्रेन ने जवाब में दागे 822 ड्रोन्स 

यूक्रेन ने रविवार को रूस के 17 इलाकों में सैकड़ों लंबी दूरी के ड्रोनों से बड़ा हवाई हमला किया. रूसी रक्षा मंत्रालय के अनुसार, सेना ने 822 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए. इस हमले में कम से कम 6 लोगों की मौत हो गई. वहीं, रूस ने पलटवार करते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति के होमटाउन क्रिवी रिह स्थित स्टील प्लांट को मिसाइलों से निशाना बनाया है. 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    मुंबई: एक महीने पहले डिपोर्ट हुई बांग्लादेशी महिला फिर भारत लौटी, पुलिस ने किया गिरफ्तार |
    अखिलेश यादव ने जयंत चौधरी पर बिना नाम लिए किया बड़ा हमला |
    UGC-NET की 3 परीक्षाएं रद्द होने पर भड़के राहुल गांधी, बोले- 'मोदी जी देखिए NTA ने क्या किया' |
    'सऊदी में भीख मांगा तो...', पाकिस्तान ने अपने नागरिकों को दी लास्ट वार्निंग- VIDEO |
    पश्चिम बंगाल के बीरभूम में बड़ा हादसा, होटल में आग लगने से 6 लोगों की हुई मौत |
    Shadashtak Yog 2026: एक्टिव हो चुका है षडाष्टक योग, 2 राशियों पर टूटेगा मुसीबतों का पहाड़! |
    गोविंदा पर पत्नी सुनीता ने सरेआम लगाया लांछन, सपोर्ट में उतरीं सलमान खान की EX गर्लफ्रेंड, बोलीं- इस उम्र में... |
    Gen-Z को CM योगी ने लिखी पाती, कहा- युवा शक्ति यूपी की सबसे बड़ी पूंजी |
    How to Make Tomato Chokha: आलू चोखा से हो गए हैं बोर? 10 मिनट में बनाएं का चटपटा टमाटर चोखा, सात्विक खाने का बढ़ाएं स्वाद |
    बिहार के लखीसराय में दर्दनाक हादसा, मंदिर में भगदड़ से 7 लोगों की हुई मौत
    Advertisement