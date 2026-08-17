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मुंबई: एक महीने पहले डिपोर्ट हुई बांग्लादेशी महिला फिर भारत लौटी, पुलिस ने किया गिरफ्तार

मुंबई में एक बांग्लादेशी महिला कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेजों के शहर में रह रही थी. जांच में सामने आया कि महिला को पिछले महीने ही भारत से वापस बांग्लादेश भेजा गया था.

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पुलिस स्टेशन में महिला से उसके नाम, पते और भारत में रहने से जुड़े दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी गई. (फोटो-ITG)
पुलिस स्टेशन में महिला से उसके नाम, पते और भारत में रहने से जुड़े दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी गई. (फोटो-ITG)

मुंबई पुलिस ने 27 वर्षीय एक बांग्लादेशी महिला को गिरफ्तार किया है. महिला को पिछले महीने ही भारत से वापस भेजा गया था, लेकिन वह कथित तौर पर बिना वैध दस्तावेजों के दोबारा भारत में दाखिल होकर शहर में रह रही थी. महिला की पहचान नदीरा सुल्ताना के रूप में हुई है.

पुलिस के अनुसार, महिला को अवैध तरीके से भारत में दोबारा दाखिल होने और बिना जरूरी यात्रा दस्तावेजों के रहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मामले की जांच जारी है. पुलिस उसके भारत आने के रास्ते और संपर्कों के बारे में जानकारी जुटा रही है.

15 अगस्त की सुबह करीब 8:15 बजे पुलिस को सूचना मिली कि एक संदिग्ध बांग्लादेशी महिला एनएस पाटकर रोड पर विल्सन कॉलेज के सामने चौपाटी से सटे फुटपाथ क्षेत्र में घूम रही है.

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सूचना मिलने के बाद गामदेवी पुलिस स्टेशन के अधिकारी मौके पर पहुंचे. पुलिस ने मुखबिर द्वारा बताए गए हुलिए के आधार पर एक महिला को वहां पाया. पूछताछ के दौरान महिला अपनी पहचान और पते को लेकर स्पष्ट जानकारी नहीं दे पाई. उसके जवाब संदिग्ध लगने के बाद पुलिस उसे आगे की पूछताछ के लिए गामदेवी पुलिस स्टेशन लेकर गई.

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पहचान और दस्तावेजों की हुई जांच

पुलिस स्टेशन में महिला से उसके नाम, पते और भारत में रहने से जुड़े दस्तावेजों के बारे में जानकारी मांगी गई. जांच के दौरान पुलिस को संदेह हुआ कि महिला के पास भारत में रहने के लिए जरूरी वैध दस्तावेज नहीं हैं. इसके बाद पुलिस ने उसके दस्तावेजों और पुराने रिकॉर्ड की जांच शुरू की.

पहले भी भेजा जा चुका था वापस

पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि महिला को पिछले महीने ही भारत से वापस बांग्लादेश भेजा गया था. आरोप है कि निर्वासन के बाद वह अवैध रास्ते से दोबारा भारत में दाखिल हुई और मुंबई पहुंच गई.

पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि उसने भारत में प्रवेश के लिए कौन-सा रास्ता अपनाया और इस दौरान किन लोगों ने उसकी मदद की.  मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अब महिला के संपर्कों और गतिविधियों की जांच कर रही है. जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि क्या उसके पीछे कोई संगठित नेटवर्क काम कर रहा था या उसने अकेले ही अवैध तरीके से भारत में प्रवेश किया.

पुलिस उसके मोबाइल फोन, संपर्कों और यात्रा से जुड़े विवरणों की भी जांच कर सकती है.  अवैध रूप से देश में प्रवेश के मामलों को सुरक्षा की दृष्टि से गंभीर माना जाता है. ऐसे मामलों में स्थानीय पुलिस के साथ-साथ अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी जानकारी जुटाती हैं.

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पुलिस ने महिला के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है. फिलहाल उससे पूछताछ जारी है और जांच के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

घटना के बाद गामदेवी और आसपास के इलाकों में पुलिस निगरानी बढ़ा दी गई है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी.

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