Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 16 अगस्त 2025 की शाम की टॉप खबरें और अन्य समाचार

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग (ECI) रविवार शाम 3 बजे नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सहयोग करने को तैयार हैं. ट्रंप से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने सोमवार को वॉशिंगटन जाने का ऐलान किया.

राहुल गांधी और विपक्षी दलों के वोट चोरी के आरोपों के बीच चुनाव आयोग कल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. (Photo: PTI)
कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग (ECI) रविवार शाम 3 बजे नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. वहीं, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सहयोग करने को तैयार हैं. ट्रंप से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने सोमवार को वॉशिंगटन जाने का ऐलान किया. पढ़िए शनिवार शाम की 5 बड़ी खबरें...

'वोट चोरी' के दावों के बीच चुनाव आयोग की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस, राहुल गांधी समेत विपक्ष के आरोपों का मिलेगा जवाब?

कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा लगाए गए 'वोट चोरी' के आरोपों और बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर विपक्षी दलों के लगातार विरोध के बीच चुनाव आयोग (ECI) रविवार शाम 3 बजे नई दिल्ली स्थित नेशनल मीडिया सेंटर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा. बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया शुरू होने के बाद चुनाव आयोग की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी.

'जीवन गाड़ी है समय पहिया', भारत लौट रहे एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला का पोस्ट, PM मोदी से मिलेंगे, लखनऊ में होगा रोडशो

भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला अपनी ऐतिहासिक अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन (ISS) यात्रा के बाद रविवार 17 अगस्त 2025 को भारत लौटने वाले हैं. इसरो (ISRO) अपनी पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान 2027 में शुरू करने की तैयारी कर रहा है. शुभांशु के अनुभव इसमें बड़ी भूमिका निभाएंगे. वह भारत आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलेंगे और अपने गृहनगर लखनऊ भी जाएंगे.

पुतिन से मीटिंग के बाद ट्रंप ने जेलेंस्की को मिलाया फोन, 'सीजफायर' पर यूक्रेनी राष्ट्रपति ने कही ये बात

यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा कि वह रूस के साथ युद्ध खत्म करने के लिए सहयोग करने को तैयार हैं. ट्रंप से बातचीत के बाद ज़ेलेंस्की ने सोमवार को वॉशिंगटन जाने का ऐलान किया. एक्सियोस की रिपोर्ट के अनुसार, ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को बताया कि व्लादिमीर पुतिन युद्धविराम की बजाय व्यापक शांति समझौते को प्राथमिकता देते हैं. इसके बाद ज़ेलेंस्की ने ट्रंप के प्रस्ताव का समर्थन किया कि अमेरिका, रूस और यूक्रेन के बीच त्रिपक्षीय बैठक होनी चाहिए.

जन्माष्टमी पर आपके शहर में क्या है श्रीकृष्ण पूजा का शुभ मुहूर्त? नोट करें टाइमिंग

आज देशभर में जन्माष्टमी का उत्सव धूमधाम से मनाया जा रहा है. भगवान कृष्ण का जन्म भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को रोहिणी नक्षत्र में हुआ था. इस दिन भक्त उपवास रखते हैं. कान्हा जी का श्रृंगार करते हैं और भगवान को उनका प्रिय भोग लगाते हैं. इस बार जन्माष्टमी पर श्रीकृष्ण की पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12 बजकर 04 मिनट से लेकर रात 12 बजकर 47 मिनट तक रहेगा. चंद्रोदय का समय रात 11 बजकर 32 मिनट निर्धारित है. आइए ऐसे में जानते हैं कि अलग-अलग शहरों के अनुसार भगवान श्रीकृष्ण की पूजा का सबसे उत्तम मुहूर्त क्या रहने वाला है.

पाकिस्तान में बारिश-बाढ़ से भयानक तबाही, 307 लोगों की मौत... कई लापता

पिछले दो दिनों से उत्तर-पश्चिमी पाकिस्तान में भारी बारिश और बाढ़ ने भयानक तबाही मचा दी है. स्थानीय अधिकारियों के अनुसार अब तक 300 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं. कई लोग अभी भी लापता हैं. यह इस साल के मॉनसून सीजन की सबसे घातक घटना बन गई है.

---- समाप्त ----
